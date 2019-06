Milion chvilek: Smáli se mi, že demonstruji za peníze, naříkala žena u Fridrichové v ČT. A žaluje Babiše

V 168 hodinách na ČT se opět řešily demonstrace proti Andreji Babišovi a také „dezinformace“, které jsou s nimi spojené. K tomuto tématu hovořil politolog z FSV UK, který tvrdil, že na Západě už by Andrej Babiš nebyl ve funkci. A na závěr pořad informoval, že Andreje Babiše možná čeká další soud s demonstrantkou, jejichž osobnostních práv se měl dotknout.

Moderátorka Nora Fridrichová na začátek připomněla, že v úterý znovu tisíce lidí protestovaly za demisi Andreje Babiše. „Čím silnější jsou protesty, tím aktivnější je ovšem i dezinformační scéna," poznamenala moderátorka a dodala, že tato scéna vypouští nepravdivé informace, kterými se snaží demonstranty poškodit a znevážit. Jmenovala například zvěsti, že za demonstrování jsou účastníci placeni. „To prohlašoval loni v létě i premiér Andrej Babiš. V září to bude muset jít vysvětlit k soudu," připomněla.

Zazněly citace premiéra Babiše i prezidenta Zemana, kdy Babiš tvrdil, že není důvod destabilizovat vládu v období, kdy se daří, a prezident Zeman demonstrace proti výsledku voleb označil za demonstrace poražených.

„V určitých krizových okamžicích je z druhé strany zase legitimní, když občané vystoupí do ulic, řeknou nahlas svůj názor, a ještě bych připomněl, že strůjce toho velkého problému je sám Andrej Babiš. Na západ od nás by politik s řadou skandálů, kterým Andrej Babiš čelí, už dávno nebyl ve své pozici a nemuseli bychom se bavit o tak velkých demonstracích,“ mínil na to politolog Miloš Brunclík z FSV UK.

Představeny byly i výsledky průzkumu agentury Median. V nich mají demonstrace podporu více než třetiny respondentů, naopak více než pětině vadí. Dle průzkumů se také nic moc nezměnilo na vnímání působení Andreje Babiše. 40 % ho hodnotí negativně, 29 % pozitivně, což se liší o pouhé jedno procento od výsledků z minulého roku. I analytik Martin Kratochvíl ze společnosti Median uznal, že demonstrace neovlivnily Babišovi příznivce.