„Zničíme vládu,“ křičel starý horník. Z pohřbu Zdeny Mašínové

„Hanba estébákům ve vládě,“ bylo slyšet z kostela po obřadu. Vyšel starý pán v hornické uniformě a se slzami v očích. Když ho ostatní tišili, aby vzdal úctu mrtvé, spustil ještě hlasitěji: „Památku Zdeny Mašínové uctíme tím, že vládu porazíme. Zničíme zku***nýho Babiše. Nemám pro něj vlídného slova.“ To jsme zažili při posledním rozloučení se sestrou bratří Mašínů, kteří vytvořili známou protikomunistickou odbojovou skupinu. A nejen to.
Politici nepřišli
„Jsem Rusín a Okamura nadává na Ukrajince, na mého tátu. Sláva Ukrajině! A to ‚Konečníkové‘ nevadí, že komunisti popravovali lidi a třeba i anglické letce,“ říkal dál. „Hanba komunistům. Já si to líbit nenechám,“ pokračoval ve zvoláních. Následně ParlamentnímListům.cz sdělil Oldřich Kolbasňuk, že pracoval v ostravském Dole Maršál Jeremenko, že to v něm právě teď všechno bouchlo a nemá se za co omlouvat. „Ve vládě jsou estébáci a jeden z nich donášel i na svoje přátele,“ mířil třeba na ministra kultury Otu Klempíře. Zdenu Mašínovou osobně neznal, ale jeho dcera prý o ni pečovala poslední dny a hodiny.
Tomio Okamura
Smuteční obřad se odehrál v evangelickém kostele v Olomouci, kam občas chodila na bohoslužby. „Jsem na svobodě, tak dobře,“ odvětil třeba na otázku, jak se má, bývalý důstojník Bezpečnostní informační služby (BIS) a disident Vladimír Hučín. Přišli také historik blízký Hradu Eduard Stehlík, šéf Muzea XX. století Petr Blažek, aktivista a publicista Jan Šinágl, exsenátor Martin Mejstřík a mnoho dalších. Žádný významnější politik. „Měli jí plnou hubu, a teď se s ní nepřijdou ani rozloučit,“ řekl k tomu někdejší pravicový novinář.
Slova faráře
Tamní farář Jan Lukáš, který se se Zdenou Mašínovou dobře znal, sdělil, že si během života prošla šikanou, pronásledováním i vězením, přesto šlo o člověka, který nebyl zvyklý ohýbat záda. „Když tuto zemi sevřel strach, paní Zdeňka se nebála, tak, jak bylo zvykem nebát se v její vlastní rodině. A měla-li snad někdy strach, což je přece lidské, tak se jím nenechala sevřít ani ochromit,“ uvedl dál. Mluvil o Olomouci před rokem 1989, o desce obětem komunistického režimu na náměstí a verši z šestapadesátého žalmu: „Smiluj se nade mnou, Bože, neboť po mně šlape člověk.“
Dostavily se i dcery bratra Josefa, který dnes žije v kalifornské Santa Barbaře a má těžké zdravotní problémy. Ty ostatně měla s vrozenou vadou dolních končetin Zdena celý život a bratři se o ni často starali. Jednou si autorovi tohoto článku s úsměvem a jiskřičkami v očích postěžovala, jak ji v mládí „kulturně mučili“: „Četla jsem si tehdy romantický román. Oni mi ho hodili do koše a dali do ruky něco od Honoré de Balzaca s tím, že tohle mi tolerovat dokážou, ale tamto ne. No, občas mě dost štvali!“
Čest památce
Zdena Mašínová zemřela ve dvaadevadesáti letech 10. června 2026. První patro zmíněného olomouckého kostela bylo narvané. Jiří Klepsa, dlouholetý předseda spolku Mašínův statek – památník tří odbojů, nám řekl: „To, že tady dnes ze známých politiků nikdo nebyl, je jejich rozhodnutí. Když se otevíral památník v Lošanech, tak přijel tehdejší premiér Petr Fiala, předseda Senátu Vystrčil a sešla se tam celá řada lidí. Je to každého věc.“ Následně ještě poznamenal, že „paní Zdeňka udělala víc práce než tisíc učitelů. Do posledních chvil chodila na besedy se studenty různých škol a vyprávěla jim o svém životě.“
A nepřišli jen blízcí či přátelé. „Četl jsem knížky o její rodině a pak zjistil, že žije tady v Olomouci. Tak jsem za ní zašel do toho baráku naproti věznici, kde bydlela. Podepsala mi je, padli jsme si do oka a tak jsem jí pak občas zatelefonoval,“ popsal seznámení se Zdenou Mašínovou František z Ostravy a dodal: „Měla holka těžký život, přežila kdeco a to obdivuji. Jen mě překvapila s tím vyznamenáním, co převzala už od Petra Pavla. Já bych ho nevzal. Ale, kdo ví, co se s člověkem stane věkem.“ Narážel na Řád T. G. Masaryka I. třídy, který v roce 2023 dostala od současného prezidenta. Ten jí zaslal na pohřeb smuteční věnec.
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