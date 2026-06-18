„Zločinci se smějí a tleskají úředníkům“. Příběh podnikatele a inspekce životního prostředí

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Roušalovi byly soudním exekutorem uloženy donucovací pokuty a zakázáno mu bylo nakládat s převážnou částí jeho majetku. Zároveň čelí od konce loňského dubna obžalobě pro podezření, že měl v souvislosti s budováním a provozem zábavního parku v Dolních Měcholupech poškodit ekosystém svého lesa.
Zatím nepravomocné rozhodnutí dále nepokračovat ve vymáhání exekuce vůči zakladateli Krtkova světa soudce v pátek 12. června okomentoval s tím, že došlo k ukončení jednání, za nějž Roušal čelil exekuci, a rozhodl, že již majitel zábavního areálu nemusí nadále zaplatit zbývající část pokuty ve výši 970 tisíc korun. „Nelze po povinném dále vymáhat pokutu, protože není zvláštním finančním plněním, které by se vymáhalo primárně, ale má pouze donucovací charakter,“ zmínil. Doplatit má dle soudce Roušal již pouze náklady exekuce.
Myslíte si, že jsou ženy v České republice utlačované muži?
FOTO: Zábavní park Krtkův svět
Rozhodnutí, u něhož si obě strany ponechaly lhůtu k odvolání, soudce podepřel kontrolními zjištěními ČIŽP z 10. května, která ukázala, že nedochází ze strany Roušala k pokračování jednání vedoucímu k novému poškozování lesa. Zjištěno nebylo rovněž budování dalších atrakcí a staveb v areálu a splněn byl i předchozí požadavek k úklidu. Podmínkou bylo i zastavení provozování zábavního parku Krtkův svět, které – vzhledem k jeho uzavření v listopadu loňského roku – ČIŽP vyhodnotila taktéž jako splněné.
Během líčení zaznělo, že protizákonný stav dle inspekce životního prostředí „trvá“, avšak nedochází dle jejího zjištění ke zhoršování stavu lesa, což byla podmínka pro zastavení exekuce.
Jediný bod, který dle mínění ČIŽP nebyl splněn, je bránění vstupu do lesa, jelikož areál má dle inspektorů být „oplocený“, a během líčení zazněl požadavek, aby soud rozhodl o odstranění veškerých bariér, které dle nich brání volnému průchodu na lesní pozemky. Roušal si naopak stojí za tím, že lesní zákon neporušuje, neboť se dle jeho slov jedná o oplocenku a biomasu, nikoli o neprostupné oplocení.
FOTO: Zábavní park Krtkův svět
„Všechny úkony byly splněny. Byl bych tedy rád, aby soud dostál svým slovům z minulého líčení a exekuce skončily,“ podotkl zakladatel zábavního parku.
Soudce následně při vysvětlení svého rozhodnutí k tvrzení ČIŽP namítl, že na argumentaci, že dle inspekce protiprávní stav z minulosti nadále trvá, nelze nahlížet, jelikož exekuční řízení požadovalo zastavení protiprávních činností, které potvrdila i sama inspekce.
Obhájce Roušala, advokát Libor Hlavsa, dosavadní dění označil za „vydírací proces“, kterým podle něj orgány vyvíjejí tlak na jeho klienta, aby svolil k prodeji svých pozemků „pod výrazně nižší cenou, než je v místě obvyklá“. Dle obhájce Roušala byly jeho pozemky oceněny na třikrát vyšší cenu, nežli kolik mu nabízí hlavní město. „Lze dovozovat, že se jedná bohužel o úmyslný postup orgánů v rozporu se zákonem, jehož výsledkem bylo vydání exekučního rozhodnutí,“ uvedl u soudu.
Zmínil též, že má mít k dispozici protokol ČIŽP, z něhož má vyplývat, že docházelo na území hlavního města k podobnému dění, za které skončil Roušal u soudu, avšak v případě pozemků ve vlastnictví hlavního města Prahy žádné řízení zahájeno nebylo a věc měla být pouze označena za „administrativní pochybení“. „V obdobných případech se u hlavního města Prahy dělá, jakože se nic nestalo,“ upozornil a položil otázku, proč dochází ke dvojímu přístupu.
„Podle mne chtěli udělat z pana Roušala exemplární případ, aby zakryli svůj protiprávní postup vůči hlavnímu městu Praze. Tedy odvést pozornost od skutečného porušení předpisů, které přehlížejí úmyslně. Je to svévole a trestná činnost úředních osob. Neboť je trestaný nevinný a zločinci se smějí a tleskají úředníkům za jejich hon na běžné nevinné občany jednající podle úřadů,“ komentoval případ obhájce Roušala Libor Hlavsa pro ParlamentníListy.cz.
FOTO: Zábavní park Krtkův svět – příbytky pro zvířata
FOTO: Zakladatel zábavního parku Krtkův svět Josef Roušal u svých zvířat
Příbytky pro zvířata vadily, skládka „na městském“ nikoli
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Na jednom z pozemků v ulici K Měcholupům v městském vlastnictví se nachází vypálená torza někdejší přečerpávací stanice a objekty, které obývají bezdomovci, či skládka – pozemek plný odpadu, mezi nímž se nachází i elektronika včetně baterií a součástky, z nichž se mohou uvolňovat nebezpečné látky pro ekosystém –, přitom přímo sousedí s příbytky zvířat v Krtkově světě, které úřady požadovaly odstranit. Skládku na městském pozemku však na rozdíl od sousedního parku dlouhé roky nikdo neřešil.
Přiznává to i místostarosta městské části Praha 15, které se povedlo od hlavního města Prahy pozemek získat do své správy a může tak řešit jeho neutěšený stav. „Areál chátral desítky let a městská část o něj do své svěřené správy požádala právě proto, aby místo této technické vybavenosti dostalo smysluplnou náplň a novou podobu,“ potvrdil pro ParlamentníListy.cz místostarosta městské části Praha 15 pro prostředí pro život Michal Frauenterka, že hrůzný stav místa trval řadu let.
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FOTO: Městský pozemek naproti zábavnímu parku Krtkův svět
Bývalá přečerpávací stanice se dle něj nyní změní na kompostárnu s edukačním centrem. „Na začátku tohoto měsíce bylo státní správou (stavební úřad) na tento záměr městské části Praha 15 vydáno povolení záměru. Završila se tak příprava projektu, která trvala bezmála čtyři roky a vyžadovala jak změnu územního plánu, tak i demoliční rozhodnutí,“ přiblížil Frauenterka, že se konečně daří městské části situaci řešit.
Vzniklé edukační centrum pro děti a mládež bude dle něj místní školáky seznamovat s problematikou kompostování v přímém kontaktu s tímto technologickým procesem, který bude též šetrný k okolí. „Realizace začne plošnou demolicí dvou torz stávajících objektů a přečerpávací nádrže, opravou oplocení, úpravou vjezdu a následně přeměnou ploch a umístěním objektů kompostárny a výstavbou edukačního objektu vně kompostárny,“ zmínil. Dodává, že městská část předpokládá, že první úpravy včetně vyklizení areálu se stihnou ještě letos a kompostárna bude dokončena v příštím roce.
FOTO: Městský pozemek naproti zábavnímu parku Krtkův svět
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