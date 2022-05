Ministr Blažek: „Já si úplně nemyslím, že by šlo o genocidu.“ Na Ukrajině je to prý složité

reklama

Za důkaz podle českého trestního řádu mohou sloužit výpovědi svědků přímých či nepřímých, dále listiny, které mohou svědčit o páchání trestných činů, ale jsou to i všechny elektronické komunikace, tzn. SMS zprávy, MMS zprávy, video- a audiohovory.

Jak daleko je nyní Česko ve shromažďování těchto důkazů? „Je to spíše otázka na státní zástupce, kolik toho je, přesně nevím. Rozhodující ale je, že na našem území je spousta uprchlíků, kteří ledacos viděli, ledacos slyšeli a mají nějaké záznamy. Od nich je potřeba důkazy pořídit, protože u nás nebudou věčně,“ hovořil o tom, že policie nyní hledá svědectví i mezi ukrajinskými uprchlíky.

Kontakt s možnými oběťmi a svědky probíhá už i prostřednictvím neziskovek a některých státních institucí, které přicházejí jako první do kontaktu právě s uprchlíky.

Připomněl, že v našem trestním právu platí tzv. zásada univerzality, tedy můžeme stíhat trestné činy, které se nestaly na našem území. „V jistých případech můžeme tedy stíhat i my, pokud by se nám jej podařilo na naše území fyzicky dostat. Nemůžeme jej ale stíhat jako nepřítomného,“ přiblížil.

„Kdybychom ale nedělali vůbec nic, tak říkáme ‚vše je dovoleno‘. To znamená, že my to dělat musíme, máme, já s tím plně souhlasím a podporuji to,“ zdůraznil s tím, že se rozhodně nedělá v této věci málo. Vrátil se například k válce v Jugoslávii, aby připomněl, že vyšetřování válečných zločinů se nedělalo v jejím průběhu. „Čili dnes se dělá alespoň toto, je to vše, jiná možnost není. Nedělat nic by bylo ale špatně,“ zopakoval šéf české justice.

Zvažuje se i to, že je na Ukrajině páchaná genocida? „V tuto chvíli si já úplně nemyslím, že by šlo o genocidu, ale nikoli proto, že bych si to přál, ale je to složité. Jsou veliké spory o definici genocidy. Pokud budeme myslet pouze ve velké věci, jako je genocida, pak vynecháme vraždy a znásilňování. Jsem spíše pro masarykovskou drobnou práci, tedy ať se vyšetřují ‚obyčejné normální hnusné trestné činy‘ než přemýšlet o velkých věcech, aby nám pak vše uteklo,“ míní Blažek.

„Neříkám, že k tomu nemůže dojít, ale nejsem si teď jistý, že by došlo k odsouzení. Genocida se musí prokazovat, určitě se na tom teď pracuje. Tady se musí dostat ke konkrétním rozkazům, tedy jak rozkazoval Vladimir Putin, jak rozkazovalo ruské vedení, jestli dávali pokyny k vyhlazení měst. To zatím nemáme,“ reagoval na zprávu Deníku N, že podle předních expertů Rusko podněcuje k páchání genocidy a páchá zvěrstva za účelem likvidace Ukrajinců.

Problém podle jeho slov je, že z vyšetřování nejsou vůbec nadšené velké státy, jako jsou Německo a Francie. „Své důvody nám sdělí na Evropské radě, která bude příští týden. V těchto státech vznikla představa, že by se s tím Ruskem možná dalo nějak dohodnout. Jako by to Rusko nechtěly dráždit, to je můj pocit. Menší státy si myslí, že by byla obrovská chyba, kdyby k tomu došlo,“ podotkl.

„Čím dál jsou státy od toho konfliktu, tím méně závažněji to pociťují a vidí. Kdyby byla válka ve Španělsku, je ve Francii o tu válku nepochybně mnohem větší zájem. To je realita,“ uvedl. V době českého předsednictví udělá vše pro to, aby EU byla jednotná: „Platit bude jedině přesvědčování, tedy varovat před tím, že příště to budou mít oni blíž než my dnes. To jediné platí,“ uzavřel Blažek.

