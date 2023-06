Ministr: Češi chtějí smrádek a teploučko. Proto nechtějí migranty. Stydím se...

reklama

Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) v rozhovoru pro Český rozhlas promluvil o migrační reformě, pod kterou se podepsalo i Česko. Reforma počítá s povinnou solidaritou s tím, že zemím přetíženým migrací se může dostat finanční a jiné materiální pomoci. Zástupci opozice úporně hledali, co by na té reformě mohlo být špatně. „To, co přivezl z Bruselu ministr Rakušan přesně odpovídá tomu, co dojednala minulá vláda, tedy lidé, kteří dnes jsou v opozici a kritizují,“ upozornil Dvořák s tím, že v reformě migrační politiky se podařilo zabránit tomu, čemu se říkalo povinné kvóty na migranty.

Jiná věc podle Dvořáka je, že evropská politika stojí na tom, že silně pomáhají slabším, čehož jsme my jako v jisté době slabší stát využili měrou vrchovatou. „Teď bude na nás, abychom také pomohly zemím, které jsou přetížené. Např. finančně.“

„Podařilo se dosáhnout toho, že u nás nebudou žádní muslimští, ani jiní neevropští migranti, pokud s tím my sami nebudeme souhlasit. A považuju za naprosto přirozené, že se budeme, když je nechceme na našem území, tak že se budeme podílet na nákladech, které v souvislosti s jejich pobytem vznikají v Itálii a ve Španělsku a v dalších jižních zemích. A navíc, nad rámec toho, s čím odjížděl ministr Rakušan, budeme v této chvíli zbaveni této povinnosti, protože jsme země, která je v souvislosti s ukrajinskými uprchlíky tzv. pod tlakem,“ oznámil Dvořák.

„Přiznám se, že se do dneška trochu stydím, za příběh o padesáti syrských uprchlících – dětech. Přiznám se, že v takovýchhle případech bychom klidně měli a mohli akceptovat i to, že pomůžeme tím, že tady nějaké ty válečné uprchlíky budeme schopni obhospodařovat a pomáhat jim. Ale pokud je tady proti tomu tak zásadní odpor, tak přijatou cestu považuji za schůdnou,“ upozornil Dvořák s tím, že toto téma bude zneužito částí opozice. „Nelze vyloučit, že se k tomu část opozice sníží.“

Jedním dechem dodal, že vláda Petra Fialy (ODS) v podstatě jen přijala to, k čemu se zavázala už vláda Andreje Babiše (ANO) a Dvořák považuje za smutné, že Babiš kritizuje Fialovu vládu jen za to, že sám nenašel odvahu splnit svůj vlastní slib a nechal to až na vládě příští.

Netroufl by si prý hodnotit, jestli jsou Češi rasisti.

„My Češi jsme rádi v tom našem ‚smrádek, ale teploučko. Prostě, tady se všichni známe. Neřekl bych, že jde o čistý rasismus. Je to spíš ta obava z neznáma. Je prokázáno, že větší obavy z muslimské migrace mají tam, kde žádný muslimský migrant není. V zemích, kde muslimští migranti žijí, jsou i ty no-go zóny, ale většina muslimů žije v míru se svými francouzskými, švédskými a jinými sousedy. Islám sám o sobě nebezpečný není. Nebezpečný je radikální islamismus,“ upozorňoval Dvořák.

Ve vysílání veřejnoprávního rozhlasu také upozorňoval, že někteří čeští občané na sociálních sítích vítají, když se některá loď s uprchlíky ve Středozemním moři potopí a lidé na ní plující, včetně dětí, zemřou.

„Jásot některých, skoro se ani nehodí říct lidí, některých účastníků debaty, je velmi nehezkým svědectvím o ton, že část naší společnosti je nemocná. Nemocná mentálně. Nemocná v tom smyslu, že si myslí, že není třeba pomáhat lidem, kteří jsou v nouzi,“ nechal se slyšet Dvořák.

Do protikladu postavil přijímání migrantů v USA, kde Američané často vnímají migranty jako lidi, kteří posílí svou novou vlast. Evropané to tak často nevidí.

Upozorňoval také, že v rámci demokratické debaty se členské státy neshodnou a migrační reformu shodí pod stůl. „To je na té demokracii přece to krásné, že prostě nevíme. V Rusku nebo v Severní Koreji takovou debatu není třeba vést, protože všichni vědí, jak to dopadne. My jsme společenství svobodných demokratických zemí. … Vzájemně se posloucháme a reagujeme na to, co říká druhá strana,“ vysvětloval Dvořák.

