Miroslava Němcová: Lidé mi vyhrožují, mně je to jedno. Kandidaturu na Hrad nevylučuji. Ráda si dám sklenku vína či koňaku

Němcová je v politice už více než dvacet let. Poprvé se poslankyní stala v červnu roku 1998. „Předtím jsem už čtyři roky ‚sloužila‘ v komunální politice v Žďáru nad Sázavou, takže s komunální praxí je to čtyřiadvacet let. Skoro čtvrt století,“ poznamenala Němcová, pro kterou byl zlomovým rokem rok 1989.

A její práce jí prý stále dává smysl. „Někdy se peru s tím, že nevím, jak dál, že už tomu moc nedávám, ale pak si ze vzdoru řeknu, že ne, že dokud člověk něco může dělat, tak to má dělat,“ dodala.

Fotogalerie: - Mirka v záplavě květin

Anketa Kdo byl NEJLEPŠÍM primátorem Prahy? Jan Koukal 2% Jan Kasl 1% Igor Němec 4% Pavel Bém 12% Bohuslav Svoboda 11% Tomáš Hudeček 1% Adriana Krnáčová 69% hlasovalo: 1584 lidí

„Myslím, že nejpodstatnější je ve všem dělat věci tak, jak jste přesvědčená, že je máte dělat a moc se nekoukat napravo nalevo. A nesnažit se zavděčit všem,“ podotkla také Němcová. A přiznala, že za její politickou éru se stalo i to, že jí někdo vyhrožoval.

„Nejstrašnější výhrůžky, které jsem dostávala mailem nebo poštou, se týkaly mé maminky. Měla jsem tehdy maminku na vozíčku. Když mi chodily odporné obrázky toho, jak ji shodí ze schodů, a různé popisy, tak to s člověkem zamává, ale to, co píšou teď, mě nechává chladnou, je mi to jedno. Nepíšou to normální lidé a já si tím nenechám brát čas,“ poznamenala Němcová.

A vrátila se i k situaci, kdy při inauguraci prezidenta Miloše Zemana opustila kvůli jeho projevu Vladislavský sál. „Udělala jsem to spontánně. Nějaká myšlenka rebelie, nebo jestli tím vzbudím pozitivní nebo negativní vlnu, mě ani nenapadla. Já jsem prostě jenom věděla, že to překročilo hranice, u kterých jsem byla ochotná být. Když jsem si uvědomila, že u takových věcí být nechci, tak jsem si svobodně odkráčela,“ podotkla Němcová, jež v rozhovoru pohovořila i o své možné prezidentské kandidatuře. „Teď aktuálně o tom nepřemýšlím, neříkám, že to zcela vylučuji. Ale musela bych mít hodně silný motiv, ne pouze ten, abych měla ‚čárku‘ v politické kariéře,“ řekla.

Původní text ZDE

V rozhovoru pak mimo jiné prozradila i své neřesti. „Ráda si dám sklenku vína nebo i dobrého koňaku…“ podotkla Němcová, která za dva roky oslaví 50leté výročí svého manželství. „Nikdy při manželských problémech nemyslela na rozvod, to bylo zakázané slovo. Vyplatilo se nám, dopřát si čas, abychom věci řešili v klidu, aby si to takzvaně sedlo,“ dodala.

A co Němcovou podle jejích slov spolehlivě rozesměje? „Bezvadná knížka, třeba Pan Kaplan má třídu rád. Nebo filmy – Kristián, staré české filmy, nebo když pan Kodet vystoupí v Pelíškách a pronese tu svou slavnou větu: ‚Proletáři všech zemí …‘ teď to nemůžu říct až do konce… Tak to se ráda zasměju,“ poznamenala.

Svěřila se také s tím, jakou má kadeřnici a zda chodí na kosmetiku. „Kadeřnici mám už x let tu samou, mladou dámu tady v Praze. K té chodím pravidelně, krásně o mě pečuje. Přiznám se ale, že kosmetiku flákám… Tam jsem byla asi dvakrát za celý život,“ řekla.

A jak by Němcová shrnula současnou českou politiku? „Je jako počasí, je ukrutně sucho a nic kloudného se neurodilo,“ sdělila závěrem.

Psali jsme: Zdeněk Zbořil: Čeká nás válka, zcela vážně. Kletba na Kalouska. Upalování, pane Halíku? Další špatné zprávy pro Brusel. Po Itálii a Maďarsku je tady další nepříjemnost Bezpečnostní rada probere pochybnosti kolem armádních zakázek Trefil by na záchod. Koryta. Miloš Zeman odhalil tajnosti z jednání o vládě a zase naštve své odpůrce

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef