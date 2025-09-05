Místo ministerstva obrany ministerstvo války. Trump chystá nové cedule

05.09.2025 17:35 | Monitoring

Trump se chystá Pentagon přejmenovat na Ministerstvo války. Prý proto, aby zdůraznil „válečného ducha“ Američanů, kteří zasáhnou, je-li to třeba. Ale důvodů ke změně může být víc.

Místo ministerstva obrany ministerstvo války. Trump chystá nové cedule
Foto: Repro Youtube
Popisek: Americký prezident Donald Trump

Zahraničními médii proletěla zpráva, že 47. prezident USA Donald Trump nechává přejmenovat Pentagon na Ministerstvo války.

 Přejmenování má odrážet „étos válečníka“, uvedl ministr obrany Hegseth.

Je nutný souhlas Kongresu, ale republikáni pravděpodobně nebudou proti. O výroku ministra obrany a pravděpodobném postoji republikánů informovala agentura Reuters, která v této souvislosti upozornila, že od svého nástupu do úřadu v lednu se Trump chystá přejmenovat řadu míst a institucí, včetně Mexického zálivu, a obnovit původní názvy vojenských základen, které byly změněny po protestech proti rasové spravedlnosti.

Nařízení by podle informačního listu Bílého domu zmocnilo ministra obrany Peta Hegsetha, ministerstvo obrany a podřízené úředníky k používání sekundárních titulů, jako je „ministr války“, „ministerstvo války“ a „zástupce ministra války“, v oficiální korespondenci a veřejné komunikaci.

„Obrana je příliš defenzivní. A my chceme být defenzivní, ale chceme být i ofenzivní, pokud musíme,“ uvedl Trump.

„Chceme válečníky, lidi, kteří chápou, jak na nepřítele zasáhnout smrtícím způsobem,“ doplnil Heghset, jehož citoval např. server katarské televize Al-Džazíra.

Ministerstvo obrany USA se až do roku 1949, kdy Kongres po druhé světové válce sloučil armádu, námořnictvo a letectvo, jmenovalo ministerstvo války. Název byl podle historiků zvolen částečně proto, aby signalizoval, že v jaderném věku se USA zaměřovaly na předcházení válkám.

Agentura Reuters také upozornila, že opětovná změna názvu bude nákladná a bude vyžadovat aktualizaci cedulí a hlavičkových papírů používaných nejen úředníky Pentagonu ve Washingtonu, D.C., ale i vojenskými zařízeními po celém světě.

 „Proč tyto peníze nedat na podporu vojenských rodin nebo na zaměstnávání diplomatů, kteří pomáhají předcházet konfliktům?“ zeptala se demokratická senátorka Tammy Duckworthová, vojenská veteránka a členka senátního výboru pro ozbrojené síly, kterou také citovala agentura Reuters.

Server Euronews připomněl, že Trump se svým ministrem obrany vystupují proti ústupkům vůči transgender osobám v armádě. Přejmenování Pentagonu tak může být i krokem na cestu v tomto úsilí.

„Myslím, že prezident a ministryně se v tomto vyjádřili zcela jasně – že kdokoli, kdo na ministerstvu obrany říká, že rozmanitost je naší silnou stránkou, se upřímně řečeno mýlí,“ řekl v březnu novinářům mluvčí Pentagonu Sean Parnell, když byl na tato rozhodnutí tázán.

autor: Miloš Polák

