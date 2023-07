Místo moře Krumlov. A tam... zděšení turisté. „Voda z kohoutku za 150 Kč?!“ Viděli jsme ceníky

Hranolky s tatarkou a kečupem za 259 korun, knedlíky plněné uzeným se zelím 429 korun, vepřový řízek 380 korun. I takové ceny najdete v Českém Krumlově. Vrcholem je zřejmě litr kohoutkové vody za 150 korun. Turistu prý málem „trefil šlak“ z pohledu na cenu utopence. „Ceny leckdy jako u moře,“ říkají i místní. „Krumlovák ví, kam má jít, kde je to třeba trošku levnější, kde se to dá… Ale lidi, co sem přijedou, to neví,“ podotýká krumlovská podnikatelka.

Český Krumlov je bezesporu jedním z nejkrásnějších českých, možná i evropských měst. Láká turisty doslova z celého světa. Ti ale v úžasu nezůstanou stát jen při pohledu na krásy městečka zapsaného na seznamu Unesco, ale i při pohledu na jídelní lístky v některých restauracích.

Hranolky za 259, utopenec za 199. Turistu prý málem trefil šlak

Před dvěma lety se začátkem srpna pro ParlamentniListy.cz v Českém Krumlově rozčílil turista z Tábora, že smažák stojí 170 korun a guláš dvě stovky. Minulý rok jsme v jedné z tradičních krumlovských hospod objevili smažený sýr s přílohou a tatarskou omáčkou za necelé dvě stovky. Podobná byla i cena guláše s houskovým knedlíkem. Letos už je cena „smažáku“ na stejném místě kolem 240 korun, dost přes dvě stovky se přehoupl i zmíněný gulášek. Jak nám turisté, které jsme oslovili, řekli, na vyšší ceny si už Češi za poslední dobu asi zvykli, vše by ale mělo mít své meze.



(FOTO: Zuzana Bednářová)

„Fakt jsem viděl utopence snad za dvě stovky. A plněné knedlíky uzeným a se zelím víc než čtyři stovky,“ valil oči. „Asi prostě musíte hledat. Našli jsme i rozumnější ceny. Třeba toho utopence za necelou stovku. Ale i tak mi to přijde dost. Vám ne?“ zajímal se.



(FOTO: Zuzana Bednářová)

Pravdou je, že „hledání“ se turistům, ale samozřejmě i místním, vyplatí. Prošli jsme velkou část krumlovských hospůdek a restaurací a narazili tak například i na smažený sýr s přílohou pod 180 korun, nebo svíčkovou na smetaně pod dvě stovky.



(FOTO: Zuzana Bednářová)

Litr kohoutkové vody za 150 korun

Rozhodnete se ušetřit, vzít si svačinu do batohu a v některé z malebných krumlovských hospůdek si dát jen pití? I to vám ale může celkem udělat díru do rozpočtu. Svým očím jsme nevěřili, když jsme v jednom z nápojových lístků objevili litr kohoutkové vody za 150 korun. „Jasně, to je fakt hodně. Ale víte, nedivte se, stane se, že si někdo dá fakt jen tu vodu z kohoutku. Maximálně k tomu třeba dítěti koupí colu nebo jinou limonádu. A pak tam sedí jakou dobu a zabírá místo pro zákazníky, kteří přijdou na oběd nebo večeři,“ vysvětlil nám jeden z místních, který ale jméno uvést nechtěl.



(FOTO: Zuzana Bednářová)

I v tomto případě samozřejmě platí, že ne ve všech podnicích jsou u nápojů takové ceny. Turista se prostě musí rozhodnout, jestli ho posezení vyjde dráž na třeba „zajímavějším“ místě například s krásným výhledem, nebo si zajde do nějaké jiné hospůdky, kam častěji zamíří i místní, neboť ví, že ceny jsou tam přijatelnější.

Psali jsme: Řízek v Krumlově už za 450 Kč. I Němci zděšeni, otec rodiny se naštval

Strašně drahé, leckdy jako když jedete k moři

To, že je Krumlov pro řadu lidí opravdu dost drahý, připouští i místní.

„Je to zvláštní doba. Mysleli jsme, že když je covid pryč, bude všechno krásné. A pak přišla válka na Ukrajině a myslím si, že to lidi poznamenalo i finančně. Jen jak se třeba zdražovaly energie… Lidi mají hluboko do kapsy. A myslím si, že to je hlavní důvod toho, jak to teď tady je. Ono totiž, když pojedete třeba na Šumavu nebo sem do Krumlova, tak dáte leckdy stejné peníze, jako když pojedete do Chorvatska nebo do Itálie k moři. A je to strašně drahé,“ říká Ivona Skleničková, která provozuje s manželem obchůdek s dárkovým a uměleckým zbožím a penzion v centru a vysvětluje.

„Když je Krumlovák, ví, kam má jít, kde je to třeba trošku levnější, kde se to dá... Ale lidi, co sem přijedou, to neví. A když sem přijede čtyřčlenná rodina, která se tady má najíst, napít, mají si něco užít, jít třeba do nějakého muzea, těžko už si půjdou něco koupit do nějakého obchůdku. My třeba máme i ubytování a snažíme se držet ceny fakt i pro Čechy, aby i oni mohli do Krumlova jezdit,“ říká a dostává se také k tomu, jestli je v městečku už zase stejně turistů jako před covidem.



Provozovatelka penzionu s dcerou. (FOTO: Zuzana Bednářová)

„Češi přes rok přijedou spíš jen o víkendech a cizinců je málo. A to nevím úplně, čím to je, jestli také tou Ukrajinou, že třeba Američani do Evropy teď nechtějí,“ zamýšlí se a pokračuje.

„Na to, že je sezona, je opravdu málo lidí, máme hodně málo kšeftů,“ dodává i její dcera Natálka, která je v obchodě na brigádě a vysvětluje.

„Některé restaurace hodně zdražily, lidi si to mezi sebou samozřejmě řeknou a potom sem nejedou. A když už, tak si koupí zmrzlinu nebo něco menšího do ruky. A do obchodu pak už ani moc nejdou,“ říká.

„Když jdu s kamarádkou třeba na kafe nebo na čaj, tak to bych se nedoplatila, kdybych chodila každý víkend. Za čaj skoro sto korun, na to opravdu nemám peníze. A když si třeba chceme zajít na pizzu, tak kdybychom nechodily na brigádu, tak bychom na to určitě neměly.“

