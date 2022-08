Řízek v Krumlově za 370, gulášovka za 130. Vzteklý host vyběhl z hospody. Parkování? Pěkné pálky

reklama

Kdo navštívil Český Krumlov minulý i letošní rok, musí mít pocit, že turistický ruch znovu obživl. Ano, turisté do jihočeského města jezdí, ulice jsou poměrně plné, parkoviště také. Zato o mnohých obchodech i některých restauracích se to říci tak úplně nedá.

„Je méně turistů i oproti loňskému roku. Myslím, že je to nejhorší sezóna za posledních patnáct let,“ popisuje Roman Bajramovic, který prodává v obchodě s oblečením nedaleko náměstí, a dodává, že teď v srpnu se to přece jen trochu zlepšilo. „Uvidíme, jak to vydrží,“ krčí rameny. Jak říká, turistů z Asie je tady ještě pořád dost málo. „Jestli deset Asiatů za den projde… Spíš jsou to Rakušané, Češi…,“ vypočítává.

Jeho slova o nepříliš dobré sezóně potvrzují i v dalším krámku o ulici dál.

Turisté z Asie jsou zatím v Krumlově spíše výjimkou. Foto: Natálie Brožovská

„Letos je turistů opravdu málo. K nám chodí nejvíc nakupovat Němci. Mají zájem o kameny, olejíčky, koření,“ říká Petra Pokorná.

„Turistika se změnila. Spíše než skupinová je individuální. Jezdí spíše blízké trhy, Češi, Němci, Rakušané, Maďaři, Poláci, Slováci. Oproti roku 2019 tam pořád nějaký pokles je, ta skupinová turistika prostě chybí,“ potvrdila i Jitka Boháčová z destinačního managementu Český Krumlov region s tím, že turisté z asijských zemí, kteří dříve byli jednou z nejsilnějších skupin návštěvníků v Krumlově, zatím ještě moc nejezdí. I my jsme narazili jen na menší skupinku nedaleko otáčivého hlediště.

Řízek za 370, gulášovka za 130! Najíte se ale i levněji. Jen musíte hledat…

Zatímco krásy města zapsaného na seznamu UNESCO lidi očividně lákají, s posezením v místních hospůdkách a restauracích to už zřejmě tak žhavé není. Už minulý rok začátkem srpna se pro ParlamentníListy.cz rozčílil turista z Tábora, že smažák stojí 170 korun a guláš dvě stovky. Dnes by si náladu v tomto směru určitě nevylepšil. Smažený sýr s přílohou a tatarskou omáčkou jsme v jedné z tradičních krumlovských hospod objevili za necelé dvě stovky, podobná byla i cena guláše s houskovým knedlíkem. V dalším oblíbeném pohostinském zařízení si pak hosté mohou dát například smaženého kapra s bramborovým salátem za 269 korun. Pokud ale zabrousíte do dražšího podniku, objevíte i vepřový řízek za 370 korun. A v případě, že máte velký hlad, můžete si tamtéž dát před hlavním chodem třeba i gulášovou polévku za 130 korun. Stává se, že turisté do některých podniků vejdou, usadí se za stolem a po prostudování jídelního lístku jdou zase o „dům dál“. Některá zařízení totiž jídelní lístky venku vyvěšené nemají, nebo na nich prostě nejsou ceny. Turisté pak u stolu často doslova nestačí zírat.

Jídelní lístky. Foto: Natálie Brožovská

Dělají si srandu, ne?! Kolik stojí rodinný výlet do Krumlova?

„Dělají si srandu, ne?“ rozčiloval se směrem ke svému doprovodu pán, který celý brunátný vyběhl z jedné hospody nedaleko náměstí, kam prý vždy chodili rádi místní štamgasti. Dnes si zde mohou dát například nakládaný hermelín za necelou stovku, případně knedlo, vepřo, zelo za necelé dvě stovky.

„Zdražilo se všude, to je fakt. Ale tohle je už fakt moc. Řízek za 370, svíčková za 250? To je snad zbytečné! Nakonec jsem si dal v jedné hospodě v takové zapadlejší uličce svíčkovou za 180, manželka kuřecí řízek a šťouchané brambory ještě o pár korun levnější. To jde. Ale i tak… Když vyjedete celá rodina se dvěma dětmi na výlet do Krumlova, jen za oběd dáte i s pitím minimálně tisícovku. Tak si k tomu připočtěte, když budou chtít děcka třeba zmrzlinu nebo ten trdelník, který jsem viděl od sedmdesáti korun výš, pak parkování, které se tady všude platí… No docela drahý špás, ne?“ pokrčil rameny mladý muž, který se představil jako Martin Pocházka. Do Krumlova přijeli prý s manželkou z Vysočiny. Ta se příliš vyjadřovat nechtěla. „Ne ne, já určitě ne! Manžel se vždycky rozpovídá a pak je z toho jen malér,“ snažila se se smíchem odtáhnout manžela z našeho dosahu.

1 500 za 2 x 20 minut? Zastupitel Ústeckého kraje za volantem autobusu nevěřil...

V Českém Krumlově je pro návštěvníky poblíž centra oficiálně k dispozici kolem 700 parkovacích míst. Zaparkovat můžete například na parkovišti Jelenka. Pokud toto parkoviště využijete na méně než čtyřicet minut, máte parkování zdarma. Pokud zde budete parkovat déle, ale méně než sedm hodin, je každá započatá hodina za 50 korun. V případě parkování na více než šest hodin se postupně započítává určitá sleva. Například za deset hodin vyjde parkování na 400 korun.

Ceny parkování. Foto: Natálie Brožovská

Kdo je ale možná občas z parkování v Českém Krumlově lidově řečeno na „mrtvici“, jsou řidiči autobusů. Svým očím nevěřil například zastupitel Ústeckého kraje Jaroslav Komínek, který jako řidič přijel do Krumlova se zájezdovým autobusem.

„Jezdíme už několik let autobusem po všemožných zajímavostech v České republice. Vždy, když parkuji, mám trochu obavu z toho, kolik budu za autobus platit.

Zatím nejdražší parkování bylo nad Hřenskem, kde chtěli 600 Kč za stání na poli. Normálně to bývá kolem 100 Kč, někdy 200 Kč. Samozřejmě že ale za celý den.

Dnes jsem při příjezdu do Českého Krumlova následoval parkovací systém, který mě naváděl, kde mám cestující z autobusu vysadit. Dodržel jsem ho a zastavil na místě Bus Stop omezeném 20 minutami. Ovšem těch 20 minut stojí 750 Kč a každých dalších 30 minut dalších 250 Kč. To platí pro každý vjezd, takže s cestou zpátky pěkných 1 500 Kč!“ uvedl na svém Facebooku a naštvaně dodal: „Tomu říkám nenažranost!“

Obrátil se proto na zástupce města. „Ten pán psal radním,“ potvrdil místostarosta Josef Hermann a vysvětloval. „Narazil na náš parkovací systém. Celá veřejnost v této branži zná pravidla hry. My je máme kompletně zveřejněné na webu. Je to systém, který jsme zavedli v roce 2019 po vzoru Salcburku.“ Krumlov tak prý reagoval na obrovské množství zájezdových autobusů, které do města hlavně mezi roky 2015 až 2018 přijížděly. „My prostě máme systém centrálního zastavení, kdy chceme, aby autobusy přijely na jedno konkrétní místo, a je tam ceník, který říká, co to toho zákazníka bude stát. Když si to objedná dopředu, tak má nějakou cenu. A když překročí ty časy, které tam jsou, tak naopak zaplatí nějakou pokutu,“ uvedl místostarosta s tím, že jsou prý přepravci zvyklí u nás i v zahraničí si systém nastudovat dopředu.

Centrum jen pro turisty? Štamgasti chodí na pivo. A kde jsou matrjošky?

Už delší dobu se mluví o tom, že Krumlov je městem spíše pro turisty. Pravda je, že příliš místních v centru většinou nepotkáte a hlavně jich tady už moc nebydlí. Například na pivo si ale prý někteří zajdou.

„My máme klientelu asi ze 70 procent z místních. Chodí k nám na pivo,“ usmíval se Michal Kozák, který nás přivítal v místním minipivovaru a dodal.

Michal Kozák v místním minipivovaru. Foto: Natálie Brožovská

„Já bydlím asi 800 metrů od centra. Myslím, že teď se to tady trochu zlepšilo, je jiná klientela. Když sem jezdili hlavně turisté z asijských zemí, tak tady chodily houfy lidí. Teď se zase vracejí Češi, Maďaři, Němci… Spíš individuální turistika,“ popsal.

Co v Českém Krumlově rozhodně doznalo určitých změn, je nabídka některých obchodů s dárkovými předměty v centru. Zatímco krtečka tady můžete stále koupit, ruské panenky zvané matrjošky, jsme tady oproti dřívějším rokům nenašli. „Možná v obchodě směrem k náměstí nějaké mají. My je nemáme,“ mávl rukou neurčitě prodavač v jednom malém obchůdku nedaleko náměstí. Koupit se tady dalo všechno možné, od různých suvenýrů po šátky, rukavice s kožešinkou… Dřevěné panenky ale vystavené nikde nebyly. A v obchodě, na který nás směřoval, také ne.

„Máte pravdu, ty jsem tady teď neviděla. Ale dřív určitě, byla tady spousta věcí, která ke Krumlovu vůbec nepatří. Tak ale v Praze prý tohle zboží taky z některých obchodů zmizelo. A proč by se měly prodávat ruské panenky v Krumlově, se kterým to nemá nic společného? Jsem ráda, že je tady teď víc zboží, které třeba vyrobí místní,“ usmívala se paní, kterou jsme potkali, jak vychází z místního koloniálu. „Jsem místní, ale jméno říkat nebudu. Nezlobte se, nemám s novináři úplně dobré zkušenosti,“ pokrčila omluvně rameny.

