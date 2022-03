Místopředseda ODS o Rakušanově boji proti dezinformacím: To psal nějaký idiot

reklama

V rozhovoru, jenž se zabýval zejména rusko-ukrajinským konfliktem, se Vondra mimo jiné vyjádřil k tomu, zda Ukrajině pomáháme tím, když se u nás na pokyn vlády zavře několik desítek okrajových serverů. „Je válka! Že bych tu teď začal bojovat za svobodu Sputniku, to ani náhodou,“ poznamenal Vondra. „Pro mě platí, že svoboda slova je nedotknutelná, nenajdete žádný můj výrok z minulosti, že by se něco mělo vypnout. Ale teď se změnila situace. Rusko je s Ukrajinou ve válce, rozpoutalo ji Rusko. A my se musíme chovat rázně. Toho, kdo je na straně agresora, prostě vypnout. Mě teď bombardují maily lidé ze Společnosti pro obranu svobody projevu, kterých si vážím a normálně s nimi souhlasím. Ale trochu mi připadá, jako by žili na jiné planetě,“ dodává Vondra.

Když pak reportér namítal, že pokud nejde o servery placené z Ruska, dostává se na docela tenký led, vysvětlil Vondra i to, proč na tom tenkém ledě jsme. „Protože je tady bezprecedentní, nevyprovokovaná vojenská agrese proti přátelské zemi. My jsme se za tu zemi postavili, a tak se přijímají výjimečná opatření. V důsledku toho se lidé u nás budou muset uskrovnit. A ve světle toho nemám žádný problém, když tu někdo vypne Sputnik nebo Aeronet. Šíří ruskou propagandu, takže brutálně vypnout,“ zdůraznil jasně Vondra.

„Kde narýsujeme čáru? Za ruskou propagandu se u nás poslední roky označuje kdeco. Na webu ministerstva vnitra jsem se nedávno dověděl, že proruský narativ je třeba důraz na spolupráci ve visegrádské čtyřce. Myslel jsem, že spolupráce středoevropských členských zemí EU je v programu vlády,“ ptal se pak následně reportér. Na to Vondra odvětil, že to tam psal nějaký idiot.

„Když jsem to před dvěma týdny četl, chtěl jsem psát ministru vnitra Rakušanovi, ať to stáhne, protože je to taky o mně. Mezitím se stalo to, že ti, o kterých autor na webu ministerstva vnitra psal, například Poláci, to ostrakizované Polsko, se významně přičinilo o to, aby se Evropa probudila a začala Ukrajině pomáhat. Premiér Morawiecki přesvědčil německou vládu k obratu její pozice vůči Rusku za čtyři dny o větší kus, než byla ochotná se posunout za dvacet let. Předpokládám, že se autor tohoto nesmyslného hanopisu probudí a z webu ho stáhne. Samozřejmě. Ale mluvil jsem o Sputniku a Aeronetu a říkám: Jednoznačná propaganda. Vypnout. Bavme se o důležitějších věcech než o nějakém zkurveném Aeronetu,“ zakončil Vondra toto téma.

