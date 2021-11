Místopředseda praktických lékařů: Lockdown není řešení a škodí lidskému zdraví

reklama

Současná síla epidemie covidu Bábíčka vůbec nepřekvapuje vzhledem k tomu, že Češi nedodržují žádná preventivní opatření: „Ta by mohla zabránit tomu, aby se covid šířil mezi lidmi. Podlehli jsme iluzi, že je covid za námi, tak jako loňské léto. Musel přijít ten krutý podzim,“ uvedl praktický lékař.

Situace je podle něj špatná i kvůli lidem, kteří se odmítají jít očkovat: „Mohli jsme udělat víc pro to, aby nebyly přetížené nemocnice. Třeba aby byli lidé daleko víc očkováni, protože očkovaní nezahlcují zdravotnické kapacity a neleží na těch jipkách, to jsou všechno neočkovaní pacienti,“ zdůraznil s tím, že na tom se už mohlo zapracovat během léta.

Očekává, že v dalších dvou týdnech se nemocnice budou stále plnit covidovými pacienty: „Pozitivní pacienti ještě dlouho budou zaplňovat nemocnice. I kdybychom dnes zastavili přenos viru mezi lidi, ještě dalších čtrnáct dní budou nemocnice zahlceny a budou přibývat pacienti,“ uvedl. V tuto chvíli vyzývá k tomu, aby se pozornost zaměřila na pacienty, kteří mohou být doočkováni právě z toho důvodu, aby dál nepřetěžovali zdravotní systém a nemocnice.

Psali jsme: Budoucí Fialova vláda promluví ke covidu: Povinné očkování? Ne

Nemělo by však smysl začít testovat i očkované? „Hlavní smysl testování očkovaných vidím v rodinách, kde lidé sdílejí jednu domácnost, a v úzkých komunitách, jako jsou školní třídy. Děti mohou být ve škole v kontaktu s pozitivním a přijít s tím domů,“ podotkl.

Naprosto souhlasí s Babišovou výzvou, aby lidé starší 60 let omezili kontakty a co nejrychleji se nechali naočkovat třetí posilující dávkou. „Jednoznačně s tím souhlasím. Pacienti 60 plus jsou ti pacienti, kterými se zatěžují jednotky intenzivní péče. Stejně tak i chroničtí pacienti mladší 60 let by se měli naočkovat co nejdřív třetí dávkou. Kapacity jsou na mnoha místech vyčerpané, vidíme to na Moravě,“ připomněl.

Nesdílí názor předsednictva České lékařské komory, které vyzvalo vládu k vyhlášení lockdownu. „Nedomnívám se, že v tuto chvíli je čas, kdy by se měla uzavírat celá země. Jednoznačně bychom se měli soustředit na zranitelné skupiny obyvatel a ty, kdo jsou ohrožení těžkým průběhem. Celoplošný lockdown akorát povede k tomu, že to zase prohloubí propast mezi lidmi.

Navíc se objevují studie, že celoplošný lockdown má negativní dopady na zdraví obyvatelstva, a to zejména po psychické stránce. Objevuje se daleko více úzkostí a depresí. Nevýhody lockdownu mi v tuto chvíli převažují nad jeho výhodami,“ upozornil.

Lockdown už zavádějí Rakousko i Slovensko. Věří Bábíček, že Česko se lockdownu vyhne? „Je možné, že se mu nevyhneme, ale je to ta poslední možná brzda, která by ještě mohla nastat. Musí se pečlivě vyhodnotit, co od něj očekáváme a co je prioritou a zda je se svými negativními dopady tím správným nástrojem, který očekávání skutečně splní,“ vybízel k opatrnosti Bábíček.

Okomentoval také apel předsednictva České lékařské komory na vládu, aby okamžitě zavedla povinné očkování pro zdravotníky a pracovníky v sociálních službách a zároveň pracovala už na tom, aby bylo možné povinné očkování pro dospělé. „Je to ožehavá otázka...,“ nadechl se praktický lékař zhluboka a dodal: „Myslím, že u zdravotníků a pracovníků v sociálních službách by to smysl mělo. Zdravotníci jsou profesionálové a očkování by měli podstoupit. Oni jsou ti, kteří musejí chodit do práce a starat se o nemocné.

Psali jsme: Gazdík chce dětem prodloužit vánoční prázdniny Babiš prozradil, jak to bylo s pandemickým zákonem, co na něj nová vláda nadává Trojčlenku si pamatujete, ne! „Nejbohatšího antivaxera“ Janečka posadili proti mikrobiologovi. Ten se neudržel Neočkují se, nedodržují pravidla. Chceme vyvolat tlak, inspirovat národ, zlínský hejtman k tomu, proč kraj tlumí společenský život

Člověku se plošně povinné očkování příčí, ale tady vidím naopak výhody očkování větší než ty nevýhody. Musíme ale řešit případy, když i povinné očkování bude odmítnuto, jak pak bude nakládáno s takovými zdravotníky či jinou skupinou obyvatel, které by to bylo nařízeno. Výhody povinného očkování, si myslím, že tady převažují,“ dodal Bábíček.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.