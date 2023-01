Mladí jsou nebezpeční v tom, že věří systému, nemají bytostnou zkušenost. Filozofka varovně

reklama

Filozofka Hogenová v minulosti řekla, že se jí nelíbí vyzbrojování mladých chlapců na Ukrajině. Byla za to velmi kritizována. Co by svým kritikům řekla?

„Uvědomila jsem si, že v těch kritikách je hrozně moc nenávisti a málo věcného základu, na kterém by mohly se dostat se mnou do rozhovoru, tak jsem si řekla, že se zachovám asi tak jako ti velcí mí učitelé v minulosti, kteří – když prošli obrovskou kritikou ze strany různých filozofů nebo církví – tak odpovídali mlčením. Pokud je tam tolik osobního, tak tam není o čem diskutovat,“ řekla Hogenová.

Dále hovořila o tom, co znamená pro společnost, když se vytrácí možnost věcné diskuse.

A jaké další náznaky ona sama vidí? „Je to strach mezi členy akademické obce vyjadřovat se k tomu, že dialog mezi lidmi je opět řízený a je mezi těmi lidmi strach. To je náznak, který je naprosto jednoznačný,“ podotkla filozofka.

Řeč byla také o elitách, o tom, kdo je podle ní elitou v České republice.

„Jedině ten, kdo má tu odvahu vystoupit s tím, co sám svým promýšlením, ale také riskováním dostal do té doby té neskryté pravdy. A to bohužel nemají všichni lidé, kteří jsou politiky nebo kteří jsou mediálními pracovníky,“ sdělila Hogenová, která podle svých slov má ráda pana Šándora. Zmínila také pana Druláka. „A byly tu doby, kdy jsem nesmírně věřila lidem, kteří vyrůstali z toho podhoubí patočkovského, tam ta neskrytost byla vždycky tím nejdůležitějším cílem toho konání, jednání a myšlení,“ řekla.

Hovořila také o školství.

„Dobrý učitel je dílo milosti. Celý život učím, tak vím, že to tak je. A jsou učitelé, kteří jsou neuvěřitelně nádherní a probouzejí děti k sobě samým, a ony se pak tážou. A jsou tedy učitelé, kteří jsou vynikající, ale jsou učitelé, kteří jsou jen technickými vykonavateli N17+, což je vlastně ta metodika vědeckého výzkumu, která je dnes základním kamenem celé vědy, celé filozofie, všeho,“zmínila Hogenová.

Své řekla i k výroku, který kdysi pronesla – že „mládí je nebezpečné v tom, že věří systému“.

Ale pokud tímhle neprojde ten mladý člověk, tak jediné, co je zdrojem jeho jistoty, jsou právě ty metodiky N17+, na základě kterých budou vyhazovat ty staré, dobré profesory z těch vysokých škol, protože v sobě nemají to, co je transcendující, co je vyšší, co je nevýslovné, co se nedá dát do systému, ale naopak mají v sobě to, z čeho ten systém se systémem ukazuje a jest, a to je něco, co ten člověk získává tím životem, který není nic jiného než rozhovor, ve kterém se prohrává, vyhrává a pořád se hledá ta neskrytost. Pokud ten kluk tím neprojde a stane se soudcem ve 30 letech...

Pokud to myšlení je jenom myšlením toho, co se dá počítat – tak to není myšlení, to je počítání. My potřebujeme myšlení myšleného, které v sobě má nejen to usebírání logické, ale má v sobě i uvlastňování. A to uvlastňování, to je to, že tímtéž, co je v nás, poznáváme totéž, co je mimo nás. A pak se ty dvě věci stávají pouze jednou věcí. A z tohoto uvlastnění vzniká pak ta pravá sebedůvěra v životě člověka, kterou je nutno mít, abychom byli spravedliví v tom světě,“ sdělila filozofka Anna Hogenová.

