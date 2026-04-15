Mladý konzervativec „umlčen“. To jsme byli my, chlubí se Oganesjan

Projekt Restart Česko, který se na svém instagramovém profilu prezentuje jako iniciativa zaměřená na tradiční rodinu a uvádí, že „sdílí pravdu, ne propagandu“, čelí zásahu ze strany Instagramu. Podle všeho měl být její profil platformou zablokován. Zakladatelem této iniciativy je influencer Adam Šejna.
Ten se k zablokování profilu Restart Česko vyjádřil na sociálních sítích a tvrdí, že k němu došlo bez vysvětlení. „Instagramový profil Restart Česko byl dne 15. dubna oficiálně zablokován, a to bez jediného důvodu. Zablokovali mi ho permanentně a už se k němu nemůžu vrátit,“ uvedl.
Naznačil, že za zásahem vidí reakci na svůj obsah. „Sdílím pravdu, informuji lidi a útočím na ty, kteří lžou nebo jsou zkorumpovaní. A z tohoto důvodu jsem dostal ban,“ tvrdí a dodává, že se situací nehodlá smířit a plánuje pokračovat. „I kdyby mi Restart Česko nevrátili, budu i nadále bojovat. Založím nový profil, bude jich o to víc,“ vzkázal.
Oganesjan vzkazuje: Na řadě je YouTube
Na jeho vyjádření následně reaguje provokatér a influencer Mikael Oganesjan, který naznačil, že za částí zásahů stojí právě jeho kroky. Na síti X uvádí, že vůči Šejnovu obsahu uplatnili nároky kvůli porušení autorských práv.
„Jen bych rád Adámkovi vzkázal, že nám nemá krást obsah. Na IG jsme mu claimli 3 věci. O YouTube přijde brzy taky,“ upozorňuje, že zásahy vůči Šejnovu obsahu se netýkají jen Instagramu, ale mohou se rozšířit i na další platformy. Zároveň sdílel i snímek z YouTube, podle kterého byla na základě nahlášení kvůli porušení autorských práv odstraněna konkrétní videa.
Kromě toho Oganesjan uvádí, že že mu vadí i Šejnovo jednání vůči jeho okolí. „Pomlouvá naše lidi, snaží se mě kontaktovat přes společné známé.“.
Jen bych rád Adámkovi vzkázal, že nám nemá krást obsah. Na IG jsme mu claimli 3 věci. O YouTube přijde brzy taky. Aby pomlouval naše lidi a pak se mě snažil kontaktovat přes společné známé a ještě pak dělal z Vojty debila, když se domluvili na podcast se mi opravdu nelíbí… pic.twitter.com/ePKJy4JO8R— MikeJePan (@MikeJePan) April 15, 2026
Šejna se v minulosti objevoval i v mediálním prostoru. Vystoupil například v pořadu Máte slovo a pohyboval se s kamerou také na akcích spolku Milion chvilek.
Předseda spolku Mikuláš Minář před březnovou demonstrací na Letné upozorňoval na možné narušení akce ze strany provokatérů a názorových oponentů. Kromě podporovatelů strany Motoristé sobě právě influencera Adama Šejnu. Ten podle Mináře na akcích natáčel a následně publikoval upravený obsah. „Publikoval sestříhaná videa, ve kterých některé podporovatele spolku vykreslil jako hlupáky,“ uvedl pro Reflex.
Na jeho kritiku následně reagoval i sám Šejna a odmítl, že by záměrně manipuloval obsah. „Férově vybírám lidi, spousta z nich mi rozhovor nedá, já ale na internet dávám všechny, které natočím,“ uvedl a vysvětlil, proč se demonstrací účastnil: „Vadily mi dezinformace ze strany médií a woke narativ ze západního světa, chtěl jsem udělat rozdíl,“ řekl.
K výraznému střetu mezi Adamem Šejnou a Mikulášem Minářem došlo už před demonstrací, a sice letos v únoru ve zmíněném pořadu Máte slovo. Debata se stočila k prezidentovi a výkladu ústavy, přičemž Minář čelil připomínkám svého staršího protestu z roku 2019, kdy před Pražským hradem roztrhal její výtisk jako reakci na situaci, kdy prezident Miloš Zeman odmítal jmenovat některé ministry a podle kritiků tím překračoval své pravomoci.
Na to přímo navázal Šejna ostrou osobní kritikou. „Vy jste říkal, že ústavu už byste znovu neroztrhal. Za mě upřímně a za spoustu lidí tady v hledišti i u televize můžu říct, že jste neskutečný pokrytec, ale já mám pro vás možnost se vykoupit,“ prohlásil ve studiu.
Následně přešel k razantní výzvě směrem k Minářovi. „Já jsem tady vytiskl Ústavu České republiky a chtěl bych, abyste ji teď tady před námi všemi roztrhal,“ uvedl.
Ing. Ladislav Minařík
Svůj postoj pak ještě vyostřil přímou kritikou prezidenta. „Protože ústava se nezměnila. Prezident Pavel dělá úplně stejnou prasárnu, jakou dělal prezident Zeman. Já vám ji tady odložím, můžete se rozhodnout a doufám, že ji roztrháte,“ dodal.
Minář následně připomněl své starší gesto, ale zároveň ho z dnešního pohledu korigoval. „Dnes bych stejný krok už nezopakoval,“ uvedl s tím, že dnes vnímá situaci jinak než tehdy.
Šejna pod drobnohledem Manipulátorů.cz
Zajímavé je, že se o Šejnu a jeho obsah začaly nyní zajímat i některé fact-checkingové projekty. Server Manipulátoři.cz například na svých facebookových stránkách upozorňuje, že Adam Šejna se v posledních měsících stal „viditelnou tváří části českého pravicového online prostoru“ a vystupuje jako student, aktivista a politický influencer, zároveň jako zakladatel projektu Restart Česko.
Zdůrazňuje, že je důležité vnímat, z jaké pozice Šejna komunikuje. „Je ale důležité vědět, z jaké pozice mluví člověk, jehož obsah se současně snaží působit jako zpravodajství,“ uvádí Manipulátoři.cz s tím, že Šejna „se profiluje výrazně politicky, nikoli jako tradiční novinář v zavedené redakci“.
Podle serveru se to projevuje i v tom, jak je vnímán ve veřejném prostoru. V souvislosti s jeho vystupováním například na demonstracích nebo v pořadu Máte slovo Manipulátoři.cz upozorňují, že Šejna „byl vnímán především jako politický aktér a konfrontační influencer, ne jako neutrální reportér“.
Zásadní kritika míří i na Šejnův projekt Restart News, který se podle serveru prezentuje jako „nezávislé zpravodajství“ a používá formulace o „nezávislé žurnalistice a analýzách“. Manipulátoři.cz ale upozorňují, že „zvenčí není patrná taková redakční struktura, jakou čtenář očekává od standardního média s editorskou kontrolou a jasně odděleným zpravodajstvím, komentářem a analýzou“.
Kromě toho upozorňují i na celkové vyznění projektu. Podle nich je na místě „dívat se bez hysterických nálepek, ale i bez naivity“ a připomínají, že Šejna „není ‚zakázaný novinář‘, ale mladý politický aktivista a influencer, který se snaží budovat vlastní mediální projekt“. Právě proto je podle serveru potřeba jeho obsah číst s vědomím, „že nejde o neutrální zpravodajství v klasickém slova smyslu“.
Věnuji se Šejnově způsobu práce s obsahem. Podle nich je patrná „vysoká publikační aktivita v krátkém období“, přičemž „řada textů je velmi stručná a podává složitější témata v silně zjednodušené podobě“. Klíčový problém pak podle serveru nastává ve chvíli, „kdy se stručnost spojí s hodnotícím rámcem a čtenáři není dostatečně zřejmé, kde končí popis faktů a kde začíná interpretace autora“.
Jako konkrétní příklad poukazují na text o amerických clech. „Web v titulku tvrdil, že Donald Trump zvyšuje globální cla ‚po rozhodnutí Nejvyššího soudu‘,“ popisuje server s tím, že podle agentur Reuters a AP bylo rozhodnutí soudu ve skutečnosti opačné. „Titulek Restart News tak vytváří dojem, že soud jeho postup posvětil, i když ve skutečnosti šlo o významnou porážku,“ píší Manipulátoři.cz a doplňují: : „To už není jen ‚jiný názor‘, ale zavádějící interpretace zásadní právní skutečnosti.“
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku