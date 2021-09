Mladý pirátský kandidát měl jasno: Masaryk by vám ukázal, homofobové! A pak to přišlo, byl poučen. „Svinstvo a smrt.“

Byl by dnes Masaryk homofob? Přesně takovou otázku nyní rozplétají aktivisté a členové Pirátské strany na sociálních sítích poté, co prvního československého prezidenta uctil předseda ODS Petr Fiala, který aktuálně od progresivních aktivistů čelí obvinění z homofobie. „Škoda že nemáme víc takových politiků, jako byl Masaryk,“ ozvala se spisovatelka a ukázala na „lidi, kteří odmítají uprchlíky, Romy a LGBTI“, načež se připojil student kandidující za Piráty do Sněmovny se slovy, že přestože Masaryk „homofobem byl“, dnes by manželství pro všechny i genderové kvóty podporoval. Pak ale přišel tvrdý náraz, když zazněly Masarykovy výroky směrem k homosexuálům. „Svinstvo a smrt,“ padlo.

Za svá slova, v nichž zmiňuje i svou víru, však šéf občanských demokratů respektování odlišného názoru, jak žádal, nezískal, naopak nyní čelí nařčením od progresivní části LGBT aktivistů, že je „homofob“, jak jej mimo jiné nazval i člen tzv. Mladého pirátstva a LGBT aktivista Kryštof Stupka. Ten dříve například upozornil na údajné sexuální obtěžování žen exposlancem TOP 09 Dominikem Ferim či uspořádal vlastní LGBTQ+ průvod Reclaim Pride, nyní čelí osočení z „homofobie“. Psali jsme: Žena a muž, to je rodina, napsal šéf ODS. A je zle. Aktivista, který zničil Feriho, se na něho vrhnul

Progresivní aktivisté Fialovi tato slova nezapomenuli ani při výročí 84 let od úmrtí prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. „Vzdělanost, hodnoty, lidskost, slušnost a osobní odvaha. Několik charakteristik T. G. Masaryka, jehož odkaz zůstává tradicí i výzvou pro českou politiku,“ uctil předseda ODS první hlavu státu. Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



Za připomenutí Masaryka se však na něj sesypalo hned několik aktivistů. Spisovatelka Monika Le Fay například připomenula Masarykův boj proti antisemitismu a jmenovala, že dnes je problém jinde. „Masaryk sám říkal, že svůj vztah k židovským spoluobčanům musel uchopit nejdříve rozumem, prostě se rozhodl nebýt hlupákem a antisemitou. Úplně stejné je to dnes u lidí, kteří odmítají uprchlíky, Romy, LGBTI a další. Škoda že nemáme víc takových politiků, jako byl Masaryk,“ přirovnala.

Masaryk sám říkal, že svůj vztah k židovským spoluobčanům musel uchopit nejdříve rozumem, prostě se rozhodl nebýt hlupákem a antisemitou. Úplně stejné je to dnes u lidí, kteří odmítají uprchlíky, Romy, LGBTI a další. Škoda, že nemáme víc takových politiků jako byl Masaryk. — Monika Le Fay (@MonikaLeFay) September 14, 2021

A nechyběli ani podporovatelé Pirátů, či dokonce jejich členové. Jako jeden z prvních se ozval Tomáš Guth Jarkovský, student kandidující za Piráty do Sněmovny ze čtrnáctého místa jihočeské kandidátky.

„Masaryk by v dnešní době podporoval manželství pro všechny i genderové kvóty. Je směšný, že si ho konzervativci snažej ukrást a ignorovat jeho progresivní a sociální názory,“ vypálil pirát na Fialu.

Hot take:

Masaryk by v dnešní době podporoval manželství pro všechny i genderové kvóty. Je směšný, že si ho konzervativci snažej ukrást a ignorovat jeho progresivní a sociální názory. https://t.co/Anz02Dwwki — Tomáš Guth Jarkovský ?? (@TGuthJarkovsky) September 14, 2021

Když je pak ostatní v diskusi konfrontovali s otázkou, jaké má pro to důkazy, začal jmenovat. „No tak víme, že Masaryk byl dost feminista a nebál se nových nápadů (viz jeho příjmení), a také víme, že uměl celkem odolávat předsudkům a rozhodovat racionálně a tolerantně (třeba co se týče antisemitismu). Už to mi přijde jako docela silný návod směřující k mýmu hottejku,“ padlo od piráta.

No tak víme že Masaryk byl dost feminista a nebál se nových nápadů (viz. jeho příjmení), a také víme, že uměl celkem odolávat předsudkům a rozhodovat racionálně a tolerantně (třeba co se týče antiseministmu). Už to mi přijde jako docela silný návody směřující k mýmu hottejku. — Tomáš Guth Jarkovský ?? (@TGuthJarkovsky) September 14, 2021

Připojila se i pirátská europoslankyně Markéta Gregorová, a to u komentáře, aby z Masaryka nedělal mladý pirát „většího progresivce, než byl“. „Zase z toho Masaryka, který podepsal zákon o potulných cikánech, nedělejme většího progresivce, než byl,“ zaznělo. Bc. Markéta Gregorová Piráti

„Tak mně přijde, že Guth bere velice cíleně nějaké feministické myšlenky, jelikož Masaryk v tomto ohledu skutečně progresivní byl, a srovnává je s Fialou, který je má naopak velice konzervativní. Nedělá z něj progresivistu na všech úrovních,“ popsala Gregorová.

Tak mě přijde, že Guth bere velice cíleně nějaké feministické myšlenky, jelikož Masaryk v tomto ohledu skutečně progresivní byl, a srovnává je s Fialou, který je má naopak velice konzervativní. Nedělá z něj progresivistu na všech úrovních. — Markétka Gregorová (@MarketkaG) September 14, 2021

Pak ale došlo na citaci z knihy „Od žaláře k oltáři“ od Jana Seidla, věnující se tématu homosexuality. „TGM byl vůči homosexuálním stykům nepřátelský i na poměry své doby, oproti tehdejšímu Německu a Polsku. Advokátovi homosexuálů dr. Čeřovskému několikrát sdělil, že za sexuální delikty, vyhnání plodu a křivou přísahu nikdy nikomu milost neudělí,“ připomenul jeden z diskutujících se slovy hodnotícími Masaryka jako „homofoba“.

Pirát souhlasil, že „homofob“ byl i Masaryk, dnes by prý již ale změnil názor. „No, já vím. Byl, a myslím si, že dnes by nebyl, z toho, co o něm víme,“ myslí si.

???

No, já vím. Byl, a myslím si že dnes by nebyl, z toho co o něm víme. — Tomáš Guth Jarkovský ?? (@TGuthJarkovsky) September 14, 2021

S tím ale nesouhlasí Konzervativní noviny, ty se na facebookovém profilu do sporu vložily s poukázáním na vcelku jasné postoje prvního československého prezidenta. „Ve skutečnosti Masaryk nejenže nijak nepodporoval hnutí za dekriminalizaci homosexuality, označoval ji jako ‚svinstvo a smrt‘,“ jmenovaly.

A vše dokonal příspěvek redaktora serveru Info.cz Jana Paličky. „Je smutné, jak se progresivističtí klauni snaží roubovat své hodnoty na lidi narozené v půlce předminulého století, a ještě to vydávají za jednu jedinou pravdu,“ nestačil se divit.

Je smutne jak se progresivisticti klauni snazi roubovat sve hodnoty na lidi narozene v pulce predminuleho stoleti a jeste to vydavaji za jednu jedinou pravdu. — Honza Palička (@HonzaPalicka) September 14, 2021

