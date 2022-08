Mlejnek! Létají blesky. Nad Fialou, nad Rakušanem. Ve sledované televizi se vše řešilo

reklama

Francouzská národní finanční prokuratura vyšetřuje podezření z daňového úniku v souvislosti s vilami, které Andrej Babiš (ANO) koupil na jihu Francie. Bývalý premiér Andrej Babiš k tomu ve vysílání CNN Prima News řekl, že se jedná o účelovou kauzu, která má zastínit kauzu Dozimetr. Co na takové odůvodnění řekl Mikuláš Peksa (Piráti)?

„Neexistuje způsob, jak by jakýkoliv polistopadový kartel v České republice mohl kontrolovat francouzskou prokuraturu, ta je na vnitřním dění v České republice nezávislá a vyšetřuje zločiny páchané ve Francii. Pokud pan expremiér Babiš věří tomu, že ho vyšetřuje na politickou objednávku z České republiky, tak je při vší úctě velmi paranoidní,“ poznamenal Peksa.

„Osobně si myslím, že i to, co, předcházelo tomu vyšetřování, to znamená zveřejnění informací i v rámci balíku Pandora Papers, bylo do jisté míry selektivní. My jsme slyšeli v té úvodní informaci – když byly ty jednotlivé informace odhalovány – jsme slyšeli o stovkách různých politiků a významných podnikatelů, ale informace byly z různého důvodu přiblíženy pouze například u bývalého premiéra Andreje Babiše. A co se týče toho vyšetřování ve Francii, myslím si, že nejde o to vyšetřování jako takové, ale o načasování sdělení té informace a tady, pokud bylo to vyšetřování zahájeno již v únoru, tak nerozumím té prodlevě,“ zmínil Kovařík.

Peksa pak hovořil o tom, zda se kauzami Andreje Babiše zabývá i v Bruselu. „Andrej Babiš, vzhledem k tomu, že není v exekutivní funkci v České republice, tak není v tom střetu zájmů, ve kterém původně byl, to znamená, že není důvod to nějakým způsobem významně politicky řešit ze strany EU,“ podotkl.

Ale k dalšímu tématu. Vláda na včerejším zasedání neshledala důvody k odvolání Petra Mlejnka z pozice ředitele civilní rozvědky, musí ale získat prověrku na stupeň přísné tajné. Udělal Vít Rakušan (STAN) chybu, když Mlejnka jmenoval do čela rozvědky?

„Já to vnímám, že to rozhodně nebylo příliš šťastné rozhodnutí a myslím si, že by to měl přehodnotit,“ odvětil Peksa. „Pokud nebyl schopen pan ministr vnitra si prověřit jednotlivé informace, které se týkaly jeho nominanta na tak důležitý post jako je šéf zahraniční rozvědky předtím, tak si myslím, že chybu udělal minimálně v tom, že nereagoval okamžitě odvoláním pana Mlejnka ve chvíli, kdy se ta podezření objevila,“ dodal Kovařík.

„Z mého pohledu je to velice znepokojující, ve chvíli, kdy oficiálně předseda vlády oznamuje informaci, která není ověřená, kterou on vlastně prezentuje jako jeden ze zásadních důvodů, proč by měl pan Mlejnek zůstat ve své pozici, ve chvíli, kdy tato informace se nezakládá na pravdě, tak si myslím, že to jenom přispívá k té celé situaci, k nejasnostem, k zmatkům v tom vysvětlování, které jsme slyšeli i od ministra vnitra Rakušana. A myslím si, že by vláda měla přistoupit jasně k tomu, že dokud se nevyšetří veškeré pochybnosti okolo osoby pana Mlejnka, tak by v té době minimálně neměl tu funkci zastávat,“ odvětil Kovařík.

Co se týče výzvy k rezignaci Rakušana, Peksa uvedl, že se domnívá, že je povinností opozice takové věci žádat. „V případě pana Rakušana si myslím, že by bylo lepší, kdyby zhodnotil svůj přínos pro českou politiku sám a zamyslel se nad tím, zdali je dobré takto pokračovat,“ podotkl Peksa.

„Myslím si, že pan Rakušan by pokračovat neměl. Tak, jak říká kolega velmi správně, je to rolí opozice, myslím si, že bychom měli výrazně žádat jednak buď odchod pana ministra, případně hlasování o nedůvěře celé vládě, ve chvíli, kdy to bude pokračovat i nadále. Ale ukazuje se jedna věc: Ukazuje se, že pan Rakušan není schopen dlouhodobě zvládat situaci ve své straně, ve svém hnutí, a pan Rakušan, stejně jako hnutí STAN, zdá se, jsou jednou z těch přítěží celé koaliční vlády,“ zmínil Kovařík.

