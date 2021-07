Mohl navrhovat i trest smrti. Šéfprokurátor Stříž: John Bok odhalil zlo

reklama

„Pro mě to radostná zpráva není,“ okomentoval Bok jmenování nejvyššího státního zástupce s tím, že ho to ale zároveň nepřekvapuje. „V dané chvíli se reinkarnují lidé, kteří sloužili komunistickému režimu,“ kritizuje v DVTV. V otevřeném dopisu vládě pak spolek Šalamoun napsal: „Máme jednoznačně za to, že jmenování Igora Stříže do pozice nejvyššího státního zástupce je naprostým a hrubým plivnutím do tváře všem obětem komunistické zvůle.“ Bok to vysvětluje tím, že se podle něj jedná o plivnutí do tváře především těm, kteří odmítli nastoupit vojenskou službu a následně byli trestně stíháni. „Stříž pak žádal ty nejvyšší tresty,“ uvedl s tím, že byl nejen komunista, byl vojenským prokurátorem, který mohl navrhovat v době totality tresty smrti.

„Když se podíváte do věcí, které on konal, tak byl velmi horlivý,“ přibližuje Bok jeho činnost s tím, že právě ta horlivost slouží zločinnému režimu. „Vykazuje některé dispozice, které určitě nepozbyl,“ hodnotí dále vlastnosti Stříže. Moderátora Martina Veselovského ale zajímá, zda má Stříž za sebou něco, co by ho profesionálně diskvalifikovalo z toho, být na pozici nejvyššího státního zástupce. „To nemohu posoudit,“ řekl Bok, a že z hlediska spolku Šalamoun ho diskvalifikuje jeho pozice nadřazenosti, arogance a nabubřelosti. „To je zcela závažné,“ prohlásil Bok a dodal, že být profesionálem nestačí.

Moderátora také zajímá, zda podle Bokova názoru povede Stříž soustavu státního zastupitelství ve stejném gardu jako Pavel Zeman. „Dokonce ve tvrdším,“ myslí si Bok a připomíná tendence Zemana prosazovat větší svobodu a volnost státních zástupců ovlivňovat věci, které jim nepříslušejí. Jeho nástupce bude podle Boka v sobě mít náturu vojenského prokurátora, kterým byl v minulém režimu.

Koalice SPOLU vydala prohlášení, že pokud by uspěla ve vládě, Stříže by ihned odvolala. „Souhlasím,“ vyjádřil Bok jednoznačnou podporu takovému kroku. A závěrem dodal, že podle jeho názoru Stříž nebude reflektovat na podněty na kárná řízení vůči jednotlivým státním zástupcům.

