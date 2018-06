Moje manželka nedokáže sedět dlouho v divadle, uvedl kandidát na ministra kultury za ČSSD Staněk

Primátor Olomouce Antonín Staněk (ČSSD) se může stát příštím ministrem kultury, pokud si sociální demokraté odsouhlasí vstup do vlády. Čtvrteční Lidové noviny si proto na primátora posvítily. Nahlédněte.

„Antonínu Staňkovi (ČSSD), který má v příští vládě vést ministerstvo kultury, se podařil o to, co ještě žádnému z jeho předchůdců. Ještě než dosedl do svého úřadu, předvedl takové názory na umění a kulturu, že vzbudil ta nejhorší očekávání,“ napsal deník hned na úvod.

Narážel např. na Staňkův názor na vyznamenání komunistického umělce Karla Sýse, tvůrce angažovaného umění, který si vysloužil ocenění i od komunistického prezidenta Gustava Husáka. V rozhovoru pro server Aktuálně.cz navíc poznamenal, že si umí představit, že by lidé možná ocenili, kdyby stát vyznamenal komunistickou herečku Jiřinu Švorcovou, jež dštila oheň a síru na občany, kteří podepsali Chartu 77. Komunistickým myšlenkám zůstala věrná i po roce 1989. Staněk si umí představit, že by lidé ocenili, kdyby Švorcová dostala vyznamenání za svou roli v seriálu Žena za pultem.

„Při každém novém a nekompetentním ministrovi si kulturní obec povzdechne, že horší už to být nemůže, ale ono se ukazuje, že v tomto směru dno neexistuje. Vždy to může být horší. Naposledy se takto vyznamenala ministryně Alena Hanáková. V kultuře za krátkou dobu dokázala také udělat hezkou paseku a přišla rovněž z komunální politiky,“ pokračoval deník na adresu olomouckého primátora.

Ke kultuře se prý v minulosti Staněk moc nevyjadřoval. Jako jistý lakmusový papírek pro kulturu využívá svou ženu. Ona prý vydrží sedět v divadle a sledovat divadelní hry, ale některé kusy jí přijdou dost dlouhé, kupříkladu opery Richarda Wagnera. „Ona vydrží sedět, ale nezvládne například operu Wagnera, protože prohlásila, že to není normální délka. Stejně tak nezvládne bez proškrtání Shakespeara,“ prozradil Staněk.

