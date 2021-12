Moravec opět otevřel stíhání Babiše. 16 poslanců ví, zaznělo. Michálek chce dát prostor soudu

reklama

Hosté se hned na úvod shodli, že není jisté, zda by se podařilo prosadit zcela nový zákon o státním zastupitelství, takže je lepší jít cestou novely současného zákona. „Já jsem pro to, aby se upravila výběrová řízení na vedoucí funkcionáře. Já jsem pro úpravu takovou, aby za to z velké části odpovídala ta struktura státního zastupitelství,“ vysvětloval Michálek s tím, že pokud chceme, aby státní zástupci bojovali s kriminalitou, měli by mít prostor vybrat toho, kdo to bude dělat. Samozřejmě s tím, že ministrovi musí zůstat právo pro konkrétní důvody toho či onoho kandidáta nepřijmout.

Válková upozornila, že některá soudní řízení se vlečou nesmyslně dlouho, není jich málo.

„Je to v ČR bohužel praxe, že ten státní zástupce chce toho dotyčného v rámci třeba opakovaných hlavních líčení tzv. dostat. Podívejte se třeba na proces s Alenou Vitáskovou,“ upozornila Válková na kauzu bývalé šéfky Energetického regulačního úřadu Aleny Vitáskové. Státní zástupci by podle Válkové v takovýchto kauzách neměli urputně trvat na souzení toho či onoho a dávat opravné prostředky.

Někdy jsou to také ti obvinění, kteří protahují ta řízení,“ řekl Michálek.

„Viz kauza Davida Ratha,“ ozval se Moravec s kauzou exhejtmana Davida Ratha, jenž byl odsouzen za korupční chování, respektive za poškozování finančních zájmů EU při čerpání evropských dotací.

„Tak já bych to úplně nepersonifikoval,“ ozval se Michálek.

Válková s Michálkem se také shodli na tom, že se musí nějak změnit české vězeňství, aby se snížila recidiva dříve trestaných osob. Stejně tak je prý třeba podívat se na sexuální trestné činy a nechat soudce proškolit, tak aby využívali celou škálu dostupných trestů.

Došlo i na možnost využití domácího vězení. O tom se sice hodně mluvilo, ale Michálek pozornil, že Ministerstvo spravedlnosti vedlo dlouhá jednání s izraelským dodavatelem těchto náramků, protože jich prý nedodal zdaleka tolik, kolik měl.

Těch náramků mělo ideálně být třeba dva tisíce kusů, ale v reálu jich bylo 50. Takže to se prostě nepovedlo. „Já bych si moc přál, aby proběhla soutěž, byl vysoutěžen nový dodavatel a abychom se inspirovali v zemích, kde to funguje, jako jsou Velká Británie nebo Francie, kde těch náramků fungují desítky tisíc. My jsme se tady pachtili s 50 náramky,“ zlobil se Michálek.

Vězňů máme 20 tisíc, to je téměř nejvíc v celé Evropě. Je potřeba s tím začít brzo, tím dříve to zavedeme, tím dříve můžeme začít šetřit. Každý vězeň nás stojí 1 500 korun denně, když sedí v tom vězení,“ upozornil ještě Michálek.

Moravec poté otevřel ještě jedno téma – kauzu Čapí hnízdo a třetí žádost policie o vydání poslance Babiše (ANO) k trestnímu stíhání.

Válková prozradila, že jako členka mandátového a imunitního výboru měla možnost do spisu s 90 svazky nahlédnout. „Máme to tam super zabezpečené, pečetí se to. Teď tam je šestnáct poslanců, kteří se s tím mohou seznámit a mají propisku, která má buď zelenou, nebo červenou náplň, a ještě tam sedí tajemník nebo policista. Rozhodnutí výboru o tom, zda vydat, či nevydat, by mohlo padnout v lednu.“

Když se dostal ke slovu Michálek, konstatoval, že by měl soud dostat prostor k tomu, aby určil, zda kauza Čapí hnízdo byla dotačním podvodem, či nikoli.

