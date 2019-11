Moravec se rozhodl, že bude důsledně veřejnoprávní. Takže dal Faltýnkovi školení z češtiny

V první hodině Otázek Václava Moravce proti sobě ve studiu ČT usedli místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek, místopředseda Pirátů Jakub Michálek a místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek. Začali polemikou o růstu platů učitelů. Lidovec Bartošek udeřil na vládu, že neplní své sliby. Faltýnek se začal okamžitě bránit. A dostal od Moravce školení z českého jazyka. A to byl teprve začátek. Moravec si vzal do prádla i prezidenta Miloše Zemana.

V úvodu se Moravce svých hostů zeptal, jak se dívají na stávku učitelů, která je plánována na středu. Učitelé se zlobí, že jim premiér Andrej Babiš ještě na začátku roku sliboval růst platů o 15 procent, ale nakonec platy porostou o deset procent a to ještě celých deset procent nepůjde do základních tarifů.

Faltýnek podle vlastních slov nechápe, proč vlastně učitelé stávkují.

„Já bych možná začal tím, že minulý týden jsem byl na stodvacetiletém výročí gymnázia v Prostějově, jehož jsem hrdým absolventem, a ptal jsem se svých bývalých spolužáků, jestli budou stávkovat. A oni se na mě dívali tak nevěřícně, proč by měli stávkovat, když dostávají přidáno,“ začal Faltýnek. „Já si myslím, že moc škol stávkovat nebude. Ale máme demokracii, takže kdo chce, ať stávkuje. My své sliby plníme. Plat učitele v roce 2021 bude 45 tisíc korun,“ pokračoval Faltýnek s tím, že za vlády Andreje Babiše (ANO) rostou platy nejrychleji za posledních dvacet let.

Michálek doplnil, že Piráti dlouhodobě tlačí na vládu, aby co nejvíc zvyšovala platy učitelů. Bez ohledu na stávku.

Bartošek sice uznal, že tato vláda zvyšuje platy učitelům, ale to nic nemění na tom, že vláda své sliby neplní. „To, že hnutí ANO neplní své sliby, na tom není nic překvapivého. To je třeba si říct. Ať už jde o výši růstu platů učitelů, ať už jde o výdaje na obranu ve výši dvou procent HDP nebo o zvýšení daní. Chováte se jinak, než jste slibovali v programu,“ rýpl si Bartošek do Faltýnka.

Faltýnek se okamžitě bránil, že vláda plní své sliby a Moravec neváhal a pustil Faltýnkovi slib Andreje Babiše z počátku roku ještě jednou, kde Babiš sliboval, že jejich platy porostou o 15 procent.

A Faltýnek se znovu ohradil. „Pane Moravec,“ začal Faltýnek. „Pane Moravče, prosím, vokativ. Máme dbát jako veřejnoprávní pořad na kvalitu češtiny,“ ozval se Moravec. „Omlouvám se, Václave, vy teď máte nějak nový kodex,“ prohlásil Faltýnek. „Ten kodex není nový, on je z roku 2004, pane místopředsedo, ale pro vás je možná nový,“ uvedl na to konto Moravec.

Faltýnek se vrátil k platům učitelů a konstatoval, že pokud vláda v roce 2021 navýší platy učitelů na 45 tisíc, tak to znamená, že vláda hnutí ANO a ČSSD své sliby plní.

Moravec poté přehodil debatní výhybku k daňovému baličku, který se vládě nedaří ve Sněmovně prosadit, ačkoli s komunisty za zády má pohodlnou většinu 108 křesel z 200. Opozice však projednání balíčku blokuje, což vede k tomu, že vláda nemusí mít k dispozici peníze, s nimiž počítá.

Faltýnek ujišťoval, že vláda dál povede ve Sněmovně debatu. „Vy nevíte, jak budete hlasovat o svých daních? Co tam děláte v tom hnutí ANO, jejdamane?“ vypálil v jednu chvíli Bartošek.

Faltýnek se začal opět bránit a konstatoval, že vládě jde o zvýšení daní u tabáku, alkoholu a hazardu. Místopředseda hnutí ANO nechápe, co se na tom opozici nelíbí. Bartošek spolu s Michálkem zdůraznili, že vláda nemá vyhodnoceno, jak toto zvýšení daní celkově dopadne na společnost, protože vláda nejen tento zákon, ale ani spoustu jiných nepředkládají k posouzení odborníkům, kteří by na legislativu dali štempl, že je vše v pořádku.

Faltýnek přislíbil, že si o tom popovídá s premiérem Andrejem Babišem.

Moravec chtěl v tématu pokračovat a spustil „ale lidovci říkají...“ V tu chvíli mu Faltýnek skočil do řeči „Ti už toho navykládali,“ poznamenal ironicky směrem k Bartoškovi. „Ale to vás není hodno, pane kolego,“ ohradil se okamžitě Bartošek.

Když se debata přehoupla do poslední čtvrtiny, Moravec se obrátil přímo na Michálka a otevřel debatu o tom, kterak Michálek údajně šikanuje své spolupracovníky. Michálek odmítl, že by někoho šikanoval.

„Vy jste dnes velmi disciplinovaný. Už chodíte k psychologovi?“ chtěl vědět Moravec.

„Já vám to řeknu takhle, pane Moravče. Tenhleten diskusní pořad je skvělý v tom, že se v něm diskusi dokážeme na něčem shodnout, a když odsud odejdeme, tak to většinou dokážeme i prosadit,“ zněla odpověď. „Já jsem rád, že tento pořad přispívá k tomu, že se dokážete dohodnout na tom, na čem se nedokážete dohodnout ve Sněmovně,“ podotkl Moravec. Poté se vrátil k původnímu tématu.

Chtěl vědět, zda je v pořádku, když Piráti uvažují o objednání psychologa na řešení vnitrostranických sporů. „Proto se ptám, jestli to nemůže ukázat na nevyzrálost Pirátů, kteří chtějí nahradit hnutí ANO a převzít vládní odpovědnost?“ tázal se Moravec.

Michálek se bránil, že neobjednává psychologa na řešení vnitrostranických sporů. Piráti si prý uvědomují, že na sobě musí pracovat. Prý si to uvědomuje i Michálek a pracuje na tom. Je si však jist, jaká je jeho úloha v řadách Pirátů. „Já jsem jako tank a jsem dobrý na lidi typu pana Faltýnka nebo pana Babiše,“ vysvětlil Michálek.

Konstatoval také, že slyšel, jak to chodívá v poslaneckém klubu hnutí ANO. „Já jsem slyšel historky z vašeho klubu, kde prý, když tam šéf někoho seřve, tak to bývá mnohem horší a těch lidí tam brečí mnohem víc. Ale já nechci řešit jiné strany,“ uvedl Michálek.

Moderátor poté ještě jednou přehodil debatní výhybku a poukázal na varování tajných služeb, že jak Čína, tak Rusko jsou v Česku velmi zpravodajsky aktivní.

Bartošek na téma reagoval jasně. Rusko není kamarádem České republiky. „Je potřeba důrazně říct, že Česká republika je zájmovou oblastí Ruska a Číny. A to není záležitost na čtyři roky, ale na mnohem delší období. Je to o tom, že Rusko není kamarád. S Ruskem obchodujeme, ale musíme se mít na pozoru,“ varoval Bartošek s tím, že vláda by měla lépe zafinacovat tajné služby, aby minimalizovaly rizika různého typu, na něž musíme být připraveni.

Michálek dodal, že Piráti jsou si rizik, jež představuje např. Čína, vědomi, a pražský primátor Zdeněk Hřib už jasně řekl, že vypoví smlouvu Prahy s Pekingem. Podle Michálka učinil Hřib jednoznačně správný krok.

Když dostal slovo Faltýnek, konstatoval, že zprávy BIS a dalších tajných služeb nejsou úplně jeho hlavním tématem. „Ale Česká republika je sedmá nejbezpečnější země na světě, i když nás to neopravňuje podceňovat rizika,“ zdůraznil Faltýnek. A aby ukázal, že vláda rizika nepodceňuje, prozradil, kolik činí platy zaměstnanců. „Konkrétně v Národním úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) je to průměrně 52.500 korun,“ uvedl Faltýnek.

A Bartošek se okamžitě ozval. „V Národním úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) potřebujete IT machry. Vy jste tady mluvil o jejich průměrných platech, ale oni by byli soukromé sféře přeplaceni,“ podotkl.

Moravec poté ještě vytáhl na světlo aktivity prezidenta republiky. „Prezident republiky si na oslavy státního svátku pozve prokremelské krymské Tatary a český velvyslanec na Ukrajině kvůli tomu musí na kobereček. Je taková zahraniční politika v pořádku?“ ptal se moderátor.

„Je potřeba říct, že Čína je totalitní zemí,“ zdůraznil Michálek a podivoval se nad tím, že tam prezident jezdí relativně často. Pokud jde o aktivity primátora Hřiba, Piráti o tom prý vedli i debatu s ministerstvem zahraničí.

Faltýnek se začal smát, že Praha řeší vztahy s Čínou, jako by hlavní město nemělo jiné problémy. Michálek se okamžitě ohradil, že primátor Hřib řeší řadu problémů, které předchozí vedení Prahy v čele s primátorkou z hnutí ANO Adrianou Krnáčovou neřešilo, jako je start stavby metra D.

Faltýnek poukázal na fakt, že do Číny jezdí např. francouzský prezident Emmanuel Macron nebo německá kancléřka Angela Merkelová. „Ale ona tam neříká, že se do Číny přijela poučit, jak stabilizovat německou společnost,“ ozvali se svorně Bartošek s Michálkem v narážce na slova prezidenta Zemana, která pronesl v rozhovoru s čínskou televizí.

„My se s Čínou musíme bavit, musíme se s ní bavit na obchodní bázi, ale já jsem svobodný člověk ve svobodném státě a vždycky, když jsem mluvil s čínskou stranou, tak jsem zmínil lidská práva, téma pronásledování křesťanů, téma pronásledování Ujgurů a tak podobně. My se vymezit musíme. Čína nás skenuje a zajímá se o naše univerzitní prostředí. Hledá naše patenty. My se proti tomu musíme bránit,“ zdůraznil na závěr Bartošek.

