Moravec to řekl: EU se může rozpadnout. Maďary pobaví, co musela říct Jourová. Vondra vidí větší problém ve Francii

„U nás se setkáváme s určitým rozpoložením zalouženém na panice a strachu a dnes mi připadá, že je to tak, že to není vláda, která tlačí kupředu určitá omezující opatření, ale je to veřejnost. Skoro mi připadá, že kdyby se vláda rozhodla otevřít hranice, tak bude čelit peticím statisíců lidí, kteří budou mít pocit, že otevření hranic pro ně znamená rozsudek smrti,“ upozornil Kysela. „Když příliš vystrašíte veřejnost, tak když si sundáte roušku, tak už nemusíte být napadeni strážníkem, ale můžete být napadeni spoluobčany,“ doplnil ještě

Jourová konstatovala, že Evropská komise bedlivě sleduje všechny státy.

„My jsme zmapovali všechny nouzové režimy, které jednotlivé členské státy přijímají. Zatím musím říci, že jsme nenašli žádný režim, který by jasně odporoval evropským pravidlům,,“ uvedla Jourová, s tím, že chápe, že bylo v časech pandemie nutné k nouzovým stavům sáhnout. Problém viděla jinde. „V tom, jestli se po odeznění té krize dokážeme dostat zpátky, alespoň do normálu, který byl předtím,“ sdělila Jourová.

Pokud jde o často kritizované Maďarsko, nezbývá podle ní než sledovat, jak se vláda Viktora Orbána bude doopravdy chovat. „Zatím Maďarsko nepřijalo žádný takový dekret, který by odporoval evropským předpisům.“

Vondra vyjádřil pocit, že obavy o demokracii v Maďarsku jsou předčasné, protože armáda nepřevzala vedení centrální banky nebo nemocnic. „Jejich zákon je koncipován tak, že co u nás dělají hasiči, tak tam dělá armáda. Koneckonců i u nás napochodovala armáda do domovů důchodců a nikdo tady před tím nevaroval. Pokud jde o parlament, tak minulý týden v Maďarsku parlament zasedal, ale tomu už se nikdo nevěnoval,“ zlobil se Vondra, s tím, že řada levicových médií maďarského premiéra Viktora Orbána kritizovala, aniž by si však přečetla, co říká maďarský zákon o nouzovém stavu. „Restriktivní opatření jsou ve Francii mnohem tvrdší než třeba v Maďarsku,“ upozorňoval dál Vondra, ale Francouze nikdo nekritizuje.

„Ale že tu platí pokušení autoritářů protáhnout stav nouze co nejdál, to je fakt, a před tím se musíme mít na pozoru,“ upozornil Vondra.

Velmi kriticky se díval na plošný zákaz vycestovat z České republiky, k čemuž žádná jiná země EU nesáhla. „Já ten zákaz považuju za neústavní,“ řekl jasně Vondra.

Petříček se bránil, že vláda nezakázala cestovat, jen cestování z republiky notně zpřísnila, ale Moravec upozornil, že vláda skutečně vyslovila plošný zákaz cestovat ze země, až na malé výjimky.

Podle Jourové tady musí situaci bedlivě sledovat ústavní soudy jednotlivých zemí a mají zasáhnout, pokud budou mít pocit, že jsou porušovány ústavy v jednotlivých členských zemích. „Když jsme před dlouhou dobou upozorňovali, že je třeba udržet nezávislost justice, tak se mohlo zdát, že to je akademická debata. Ale teď se jasně ukazuje, že tomu tak není,“ upozornila Jourová.

Petříček ujišťoval, že vláda bude cestování přes hranice za pracovním účelem dál rozvolňovat. Prozradil také, že česká vláda usiluje o to, aby mohli do naší země přijít ukrajinští pracovníci, kteří mají česká platná pracovní povolení, aby mohli praovat na českých polích. „Ale ta blokace není na české straně,“ upozornil člen vlády s odkazem na to, že své občany drží doma ukrajinská vláda, a to z obav z dalšího šíření koronaviru.

Vondra varoval, že pokud se v této věci nic nezmění, notně podraží potraviny v českých obchodech, navíc zeleniny či ovoce může být na trhu nedostatek.

A pak má ještě jednu velkou obavu.

„Já když vidím, jak Německo, Rakousko a Dánsko začínají uvolňovat opatření rychleji než my, tak tady mám obavu, že nám trochu ujíždí vlak, protože ta společnost je vyděšená až příliš. Je na čase jí začít uklidňovat. Třeba ten strach zavést znovu povinnou školní docházku nás vrací až někam před Marii Terezii,“ bil na poplach občanský demokrat.

Moravec poté připomněl, že v poslední době se EU dostala pod palbu za to, že v boji s koronavirem dělá málo, přičemž EU členské státy varovala už v lednu a poté v únoru, aby se připravily na koronavirovou pandemii – ale konkrétní pravomoci mají v rukou členské státy, a teď to bylo jasně vidět.

„Kdybych to vyhrotil, následky koronavirové pandemie mohou být pro EU fatální, může se rozpadnout,“ varoval Moravec.

Jourová věří, že ve spolupráci je skutečná síla EU a izolace nikomu nepomůže.

„Čím méně spolupráce, tím více mrtvých. A ono je možná dobré si připomínat i tyhle základní věci, že teď jde o životy a jde také o to, abychom se do dvou až tří let dostali ekonomicky tam, kde jsme dneska. A to jednotlivé státy samy nedokážou,“ řekla jasně Jourová.

V tom dal Vondra Jourové za pravdu. „EU musí udělat všechno pro to, aby co nejdřív začal fungovat ten svobodný vnitřní trh, protože pro zemi, která 80 procent svého zboží exportuje, nemůže zůstat uzavřený,“ zdůraznil Vondra.

Tato krize podle něj také ukáže, jak dokáže přežít eurozóna, jejímiž členy jsou státy, které mají velmi odlišnou ekonomickou úroveň.

Důrazně také varoval před rtím, aby se Evropské unii předávaly další kompetence. „France je velmi centralizovaná a nezvládá tu situaci, zatímco Německo je decentralizované a může být vzorem,“ konstatoval Vondra s odkazem na to, že Německo pandemii zvládá.

Petříček upozornil, že to může souviset i s tím, že v některých zemích, např. ve Francii, v minulosti došlo na škrty v oblasti zdravotnictví, zatímco Německo tyto škrty neprovádělo, a dnes je jasné, která z cest byla lepší.

Posledním tématem, které Moravec otevřel, je závislost Česka, ale i celé EU, na Číně, případně na Indii.

Jourová konstatovala, že tato závislost je opravdu nebezpečná. „Tahle krize ukázala, že máme chorobnou závislost na Číně i na Indii, co se týče léčiv, a že to je něco, co musíme změnit, že to musíme diverzifikovat a ideálně si co nejvíce léčiv vyrábět v Evropě,“ řekla místopředsedkyně Evropské komise jasně, s tím, že tuto otázku bude Evropská komise spolu s členskými státy řešit od konce dubna.

Vondra konstatoval, že svět se po této krizi změní a změní se ve věcech, s nimiž Evropská komise zatím nekalkuluje. Měli bychom podle něj vědět, že řada věcí se vyrábí v Indii a v Číně, protože je to levnější – a pokud to přesuneme do Evropy, bude to znamenat zásah do naší ekonomiky a zdražování.

Petříček popsal přicházející změnu jako příležitost pro český průmysl, prý jen musíme být na tuto změnu dobře připraveni.

