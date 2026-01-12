Motoristé uvažují o Kalouskovi do VZP. Pak se ale vyjádřil Babiš

Kalousek působil ve správní radě VZP od roku 2022 jako její místopředseda. Jeho angažmá však v prosinci ukončil nový ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO), který se rozhodl složení rady výrazně obměnit. Podle jeho vyjádření měli ve správní radě nově působit úředníci ministerstva a odborníci na zdravotní pojištění, nikoli aktivní či bývalí politici. Kromě Kalouska měl správní radu opustit také poslanec ODS Jan Skopeček.
Nyní se ale situace znovu otevírá. Motoristé, kteří jsou součástí vládní koalice spolu s hnutím ANO a SPD, se přiklonili k tomu, aby Kalousek ve správní radě VZP setrval. Právě z jejich iniciativy vznikla nabídka, aby bývalý ministr financí pokračoval ve své dosavadní roli.
Sám Miroslav Kalousek se k nabídce vyjádřil s tím, že své působení ve správní radě chápe jako odborné. „Já jsem tam v pozici nestranického experta, tu práci dělám rád. Dostal jsem nabídku, abych tam v pozici nestranického experta pokračoval, a vážně tu nabídku zvažuji,“ uvedl s tím, že rozhodnutí chce učinit již v průběhu tohoto týdne.
Do debaty o složení správní rady VZP vstupuje také Občanská demokratická strana. Ta má mít vlastního kandidáta, kterým by měl být bývalý ministr financí Zbyněk Stanjura. Předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda k tomu uvedl: „Já bych samozřejmě pana Stanjuru podporoval, ale sdělíme to po úterním klubu.“
K postoji Motoristů se v pondělí vyjádřil premiér Andrej Babiš. „Ještě o tom bude debata. Pro mě je to zvláštní návrh, ale my si to nějakým způsobem vyříkáme. Pan Kalousek je určitě ekonom, ale historicky je to pro mě samozřejmě velice problematické jméno,“ řekl šéf vlády.
Naopak předseda Motoristů a ministr zahraničních věcí Petr Macinka nabídku obhajoval s poukazem na Kalouskovu odbornost. „My ho považujeme za nezávislého experta, jehož působení v pojišťovně hodnotíme velmi pozitivně, a já myslím, že jeho erudici tady na tomto poli snad nezpochybňuje nikdo,“ uvedl.
Premiér Andrej Babiš se zároveň vyjádřil i k možné nominaci Zbyňka Stanjury do správní rady VZP. „Prosím vás, ten člověk by měl zmizet z České republiky, protože co napáchal tady za škody? Celou dobu podváděl. Důchodce nazýval hospodářskou škodou, vybral tolik daní navíc, a kde jsou ty peníze? Takže za mě určitě ne,“ dodal.
