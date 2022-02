Možná mu to skartovali. Fischer zaútočil na Zemana věcí o Rusku

reklama

Kateřina Konečná vyjádřila naději, že aktivita francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který chce jednat, napomůže deeskalaci napětí.

„Zároveň by to mohlo trochu otupit tu válečnickou politiku, kterou má americký prezident Biden. To posílání zbraní na Ukrajinu není od všech států stejné,“ zaznělo od předsedkyně komunistů.

„Není to jen reakce na počínání Ruské federace?“ zeptal se Moravec.

„Pane redaktore, Rusové jsou na svém vlastním území, na rozdíl od amerických vojáků, kterých jsou desetitisíce po celé Evropě. A já bych řekla, že na Slovensku není mínění slovenského lidu tam, kde je názor jejich ministra obrany,“ zdůraznila Konečná.

„Já jsem velmi dojat, jak velkou pozornost věnuje názoru lidu na Slovensku, Tak se podívejme na veřejné mínění na Ukrajině,“ poznamenal Fischer s tím, že Ukrajina chce být členem EU a pokud splní podmínky pro členství, má jim to být umožněno.

Mgr. Pavel Fischer BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Konečná poté volala po tom, aby se Ukrajina stala neutrální zemí, která nebude ani členem EU, ani členem NATO – a její nezávislost by z pohledu šéfky komunistů měly garantovat velmoci včetně USA. Konečná prohlásila, že americkému prezidentovi sice nedůvěřuje, ale přesto doufá, že by Američané byli jednou z garančních stran nezávislosti Ukrajiny. Anketa Má Miloš Zeman v tuto chvíli vaši důvěru? (Ptáme se od 3. 2. 2022) Má 78% Nemá 17% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 32384 lidí

A žádala, aby se Ukrajina, a nejen Ukrajina, stala bezjadernou bezpečnou zemí.

„Já jsem dojat. V roce 1994 Ukrajina dala jaderné zbraně ostatním zemím, které od roku 1994, od prosince v Budapešti, garantují její teritoriální integritu a její hranice, její suverenitu. To je přesně to, co nám dneska říkáte, ale je to už 30 let. A co se stalo? Ty garance zahučely komínem, protože Kreml se rozhodl Ukrajinu obsadit,“ ozval se Fischer.

Konečná vidí problém jinde. Je přesvědčena, že USA investovaly nemalé prostředky do změny poměrů na Ukrajině a tam dostaly příliš mnoho prostoru fašizující síly. „Do dneška se v Kyjevě vylučuje z univerzity jen za to, že máte vlastní názor. Lidé musí odcházet z Ukrajiny. I to je Ukrajina. Ukrajině nepomáhá to, že je posledních 7 let rozdělena, protože se tam někteří lidé snaží realizovat své mocenské zájmy,“ hřímala předsedkyně komunistů.

„Tyto komunistické utopie nemají nic společného s fakty. Ruská federace rozvinula podél ukrajinské hranice na 130 až 150 tisíc vojáků v plně vyzbrojených jednotkách. Naproti tomu NATO má v Pobaltí asi 4 tisíce mužů včetně českých vojáků,“ upozornil Fischer.

Konečná na to konto připomněla, že i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj volá po snížení napětí.

A tady se Fischer ozval znovu.

„Prezident Zelenskyj prosí o klid, aby ta panika, kterou Rusko vyvolává, nepoložila ukrajinskou ekonomiku. A sednout si k jednacímu stolu, to se dá jedině podepsat, ale Rusko od toho jednacího stolu odešlo. A to nám tady soudružka Konečná neřekla. Ale je dobře, že se Rusko konečně vrací k jednacímu stolu,“ prohlásil Fischer.

Konečná nad Fischerem kroutila hlavou.

„Já už jsem si myslela, že máte tak zatemněnou mysl, že všechno, co je ruské, je špatně, tak jsem ráda, že jste Rusko nakonec pochválil. A podívejme se do minulosti. Na Irák, Na Sýrii. Já nechci, aby Ukrajina dopadla podobně,“ rýpla Konečná do USA.

Ing. Kateřina Konečná KSČM

Jsem poslankyně - díky Vám, pro Vás, s Vámi

europoslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Poté vyčinila české vládě za to, že hodlá zaslat munici na Ukrajinu.

„Já bych nesouhlasila s žádnými dodávkami zbraní na Ukrajinu. My víme, komu ty zbraně mohou přijít do rukou. A vy mi, pane kolego, můžete říkat soudružko kolikrát chcete, ale já na rozdíl od vás bojuji za mír, ale dodávky zbraní nikde k udržení míru nevedly,“ zesilovala hlas Konečná s tím, že ministryně obrany Jana Černochová by měla říct, koho bude tahle munice zabíjet.

„Vy jste ten můj návrh o bezjaderném pásmu uprostřed Evropy přešel, ale snad i vy se mnou budete souhlasit, že by si to přáli všichni. A snad byste si tento projekt mohl vzít za svůj a věnovat mu více času, místo toho, abyste obviňoval prezidenta Zemana ve věci jeho zdravotního stavu,“ pokračovala ve slovní palbě.

Prezident Zeman kritizoval vysílání českých vojáků na Slovensko a do jiných zemí, které s Ukrajinou sousedí.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A Fischer tady prezidenta Zemana nešetřil. Anketa Pokud byste byl(a) sportovcem, měl(a) byste morální problém jet na olympiádu v Číně? Ano 7% Ne 91% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 16978 lidí

„Já si myslím, že pan prezident Zeman možná nemá všechny informace, možná mu je skartovali, ale na Donbase již zemřely tisíce lidí a ti lidé zemřeli po zásahu ze zbraní, které drželi v rukou ruští důstojníci, nebo lidé, které řídí, včetně českých občanů. A i českými soudy byli za účast v tomto konfliktu čeští občané odsouzeni,“ upozornil Fischer.

Ruská armáda podle Fischera části Ukrajiny okupuje a tomu je třeba se postavit.

Konečná kontrovala, že vláda v Kyjevě utlačuje ruskou menšinu na svém území. „A od vás jako od člověka, který spolupracoval s prezidentem Havlem, bych čekala, že práva menšin budete hájit. To, co se tam posledních 8 letech děje, je systematické likvidování menšin,“ tepala Fischera Konečná.

Fischer věnoval pozornost sankcím. I on je přesvědčen, že válce mezi Ruskem a Ukrajinou lze ještě předejít, a to zacílením tvrdých sankcí na okolí prezidenta Putina. Toho se bojí i ruští oligarchové žijící na Západě. „To je to, čeho se oni bojí,“ upozornil Fischer s tím, že pomoct by mohlo „odstřihnout Rusko od mezinárodního finančního systému“.

Konečná okamžitě kontrovala, že tento nápad není realistický, protože existuje čilý ekonomický ruch mezi USA a Ruskem a nelze očekávat, že Američané by se těchto ekonomických aktivit vzdali.

Volala po tom, aby se Ukrajina vrátila k dodržování dohod z Minsku. To je to, co by podle Konečné pomohlo, nikoli chřestění zbraněmi.

„Mně Senát ve své historii připadal velmi často zbytečný, ale teď mi připadá i velmi nebezpečný,“ prohlásila Konečná.

„Já bych poznamenal, že v Senátu Komunistická strana Čech a Moravy neuspěla, tak to pak někdy bývá, že Senát považuje za zbytečný,“ pousmál se Fischer.

Poté ještě jednou uhodil na Rusko.

„Ve Vídni vám řeknou, že Rusko je součástí problémů, nikoli součástí řešení. Takže je třeba držet diskusní formát (s Ruskem), ale současně si musíme být vědomi toho, že Rusko některé dohody porušuje,“ pravil Fischer.

Psali jsme: Chyba BIS. Skartovaná zpráva? Zeman vrací i s úroky Z Mádla se v Číně pomočí. Proč do toho s*rou politiku? Nelezme nikomu do p*dele. Vyskočil školí mladšího kolegu Němci chtějí klid a plyn, za Evropu jedná USA. Generál Šedivý: Rusové udělají, co jim dovolíme Ruský plyn si kupujeme z Německa za násobky ceny. Vitásková udeřila na politiky

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama