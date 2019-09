Musíme změnit společnost! Manažer z Greenpeace šokoval na ČT, co vše se musí kvůli ekologii stát

Hostem pátečního Interview na ČT24, byl manažer organizačního rozvoje Greenpeace International Jan Beránek. Hovořil o klimatických změnách a podotkl, že „je nejvyšší čas začít výrazně obracet ekonomiku a způsob, jakým je naše společnost organizovaná“. Zareagoval i na protesty organizované studenty. „My jsme byli ve škole celá desetiletí a nezdá se, že by to pomohlo,“ řekl. Co se týče energetiky, tak nejlepší způsob „jak se to dá dělat“ prý ukazuje Německo. My dle jeho slov: „Zaostáváme nejen za Evropou, ale i za celým světem. Už i za tou Čínou.“ A mluvilo se také o aktivistce Gretě Thunbergové a o jejím významu.

Anketa Souhlasili byste, kdyby prezident Zeman zastavil stíhání premiéra Babiše? Ano 89% Ne 11% hlasovalo: 7267 lidí

Pak Beránek reagoval na argument odpůrců demonstrací, kteří poukazují, že by děti, které se jich účastní, měli spíše být na vyučování ve školách. „My jsme byli ve škole celá desetiletí a nezdá se, že by to pomohlo. Já myslím, že takový ten slogan studentů, že když nenasloucháte vědcům, proč bychom studovali nebo proč máme studovat tu vědu, když ji stejně politici neposlouchají, upozorňuje na to, v čem je ten problém,“ říká. Bez protestů se dle jeho názoru věci do pohybu neuvedou.

Problém si mají uvědomovat v západní Evropě. Beránek vyzdvihoval především Německo a jeho obrat v energetice, dle něj se jedná o nejlepší způsob, „jak se to dá udělat“. Pochvaloval si též, že díky Německu dochází k rozvoji technologií v získávání obnovitelných zdrojů energie.

Fotogalerie: - Klima teď, škola později

Dle Beránka se hraje o to, zda naše planeta bude vůbec obyvatelná i po roce 2050. Varoval, že by se v té době mohlo změnit klima na Zemi a v důsledku toho bude problém s vodou a velké části Země se stanou neobyvatelné, což by vedlo k masové migraci. Investovat do problematiky 50 miliard eur proto vidí jakožto nezbytné.

Činnost Greenpeace Beránek spatřuje jako prospěšnou. Říká též, že v minulosti byly všechny dobré věci pro společnost raženy v první vlně malou skupinou aktivistů. A jal se jmenovat lidská práva, ukončení otroctví či všeobecné volební právo.

K švédské studentce a klimatické aktivistce Gretě Thunbergové sdělil: „V řadě lidí a organizací se objevila neotřelá tvář, která je zajímavá tím, že jde o generačně úplně mladého člověka.“ Greta podle něj má schopnost artikulovat čistě a přitom naivně. „Je to, jako když to dítě řeklo, že císař je nahý, zatímco všichni okolo pořád pochybovali nebo se to neodvážili vyslovit nahlas,“ přirovnává. Do celospolečenské změny je prý třeba vnést i takovéto emoce.

Fotogalerie: - Za klima a sněhuláky

A pak moderátorka Zuzana Tvarůžková uhodila a ptala se, zdali Gretina cesta na jachtě do USA byla skutečně ekologicky úsporná, nebo šlo o mediální efekt. „Mohlo jít o obojí, to že nechtěla letět si myslím, že je dobře, protože její kritici si vlastně najdou jakýkoli malý nedostatek na tom, co ona dělá a okamžitě to zveličují,“ odvětil ji Beránek. Dodal, že nechápe, kde se nenávist vůči Gretě bere. Lidé prý nechtějí slyšet nepříjemnou pravdu, kterou má Greta říkat.

Beránek věří, že motivace Grety i studentů, kteří vycházejí do ulic, je „čistá a upřímná“. Pokud ke změnám nedojde, tak mají tito lidé zažít „opravdu hroznou budoucnost“.

Řešil se i postoj amerického prezidenta vůči Pařížské dohodě. Donald Trump má dle slov Beránka hájit zájmy průmyslníků a korporací. Za výsledkem klimatických dohod má ovšem stát většina zemí. Země třetího světa mají mít jakési „morální právo ve znečistění pokračovat, protože náš životní styl je postaven na tom, že my jsme to dělali předchozích sto let“. Omezovat bychom se pak měli my, aby země, z nichž Beránek jmenoval například Čínu, „měly čas také projít transformací“. Ta by ale měla nastat co nejdříve.

Fotogalerie: - Bez lesů není života

V České republice je problém především s uhelnými elektrárnami. Vláda prý nedělá dostatek, aby byly uhelné elektrárny odstavovány. Vláda podle Beránka „chodí vstříc uhlobaronům“. Plnění mezinárodních závazků prý nestačí. „Zaostáváme nejen za Evropou, ale i za celým světem. Už i za tou Čínou,“ dodává.

Záznam celého pořadu můžete zhlédnout ZDE.

Psali jsme: Halíka i Němcovou „dám“, ale tohle ne. Dílko, ze kterého trapnost tryskala, vrací se Tomáš Vyoral k ostudě České televize Piráti: Stávka za klima supluje nezájem politiků, vláda by měla začít konat Zelení se v Týdnu pro klima zaměří na propagaci nízkoemisní dopravy Vysílání ČT ke klimatickému pátku: V Německu sestavili klimatický kabinet, u nás prý mají mládežníci nastudováno k tématu více než politici

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: rak