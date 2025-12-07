Musk ve válce s EU: „Oživil“ šokující VIDEO s Leyenovou

07.12.2025 10:43 | Monitoring

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen řečnila v Helsinkách o svobodě slova, aniž by si všimla, že policisté právě vyvádějí demonstranta, který s ní nesouhlasí. Starší video se vrátilo na sociální sítě a je z něj opět hit. Za jeden den klip zhlédlo sedm milionů uživatelů sítě X. Označují ho za znepokojivý a jako vystřižený z dystopického příběhu.

Musk ve válce s EU: „Oživil“ šokující VIDEO s Leyenovou
Foto: Repro @helsinginsanomamat, X
Popisek: Policisté vyvádějí z davu protestujícího muže

Krátké video, které před půl rokem obletělo svět, se v posledních hodinách vrátilo na čelo českých trendů na síti X. Na záběrech z 1. června 2024 předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen na kongresu Evropské lidové strany (EPP) v Helsinkách právě chválí finskou demokracii: „Můžete být šťastní, že jste ve svobodné zemi jako Finsko, kde je svoboda slova právem bez omezení. V Moskvě byste byli za dvě minuty ve vězení…“

 

 

Ve stejném okamžiku dva uniformovaní policisté vyvádějí z davu protestujícího muže, který předtím křičel otázky na téma financování Izraele a Gazy. Video se okamžitě po zveřejnění stalo memem a nyní se vrací díky novému příspěvku uživatele Basil the Great. Za čtyřiadvacet hodin posbíralo téměř sedm milionů zhlédnutí a získalo 31 tisíc lajků.

Svoboda slova v EU: Vyvedení a mastná pokuta

Mužem, kterého policie odvádí, je Armand Mema, albánsko-finský aktivista a kandidát do Evropského parlamentu za malou stranu Valta (Vaupauden liitto), jenž chtěl v otevřené části programu položit otázku ohledně dvojího metru EU vůči válce na Ukrajině a v Gaze. Když mu moderátoři nedali slovo, začal křičet na řečníky z místa, kde zrovna stál. Pořadatelé zavolali policii, která ho vyvedla ven.

Finský soud 11. srpna loňského roku Memu uznal vinným z rušení veřejného shromáždění a uložil mu pokutu 110 eur (asi 2800 Kč). Mema pokutu označil za politicky motivovanou a na sociálních sítích zveřejnil celý incident s komentářem: „Takto vypadá svoboda slova v EU 2024.“

Původní video pochází z TikToku finského účtu @helsinginsanomamat a bylo natočeno mobilem z hlediště. Žádné nezávislé zdroje (ani fakt-checkingové portály jako AFP Fact Check nebo Reuters) nenašly známky manipulace – záběry odpovídají oficiálnímu přenosu kongresu EPP a Memově vlastnímu svědectví.

Nejlepší věc, kterou von der Leyen natočila

Pro mnoho uživatelů internetu se klip stal symbolem pokrytecké rétoriky bruselských elit. „Nejlepší věc, kterou von der Leyen kdy natočila, byť nechtěně,“ píše jeden z top komentářů pod virálním příspěvkem. Mluvčí Evropské komise na dotaz médií odpověděl, že šlo o soukromé stranické shromáždění, kde pořadatelé mají právo rozhodovat o průběhu programu.

Jen několik sekund trvající videozáznam z Helsinek se stal jedním z nejsilnějších politických memů posledních let a právě teď spouští druhou vlnu zájmu.

„Předsedkyně EK Ursula von der Leyen prohlásila, že EU chrání svobodu slova. Řekla davu protestujícímu proti ní, že mají štěstí, že jsou v EU, kde mohou svobodně protestovat. V tu chvíli byl muž zatčen za protest. To bys nevymyslel,“ napsal v sobotu Basil the Great na X.

„Je to jako vystřižené z dystopického příběhu, znepokojivý klip, který stojí za to sledovat,“ vyjádřil se Ryan Osburn.

 

 

Příspěvek nově nasdílel také Elon Musk. Přidal k němu emotikon rozpačitého obličejíčku s nadzvednutým obočím.

 

 

Další komentující soudí, že jde o trefnou metaforu.

 

 

Psali jsme:

Studená sprcha, EU nezmíněna. Zahradil ke klíčovému dokumentu USA
„Dost cenzury a banování.“ Jan Tománek spustil vlastní sociální síť
Už mi tu budou psát jenom prověření. Farský a Havel vytáhli do boje s „proruskými“ účty
Evropa se hýbe. Zážitky poslance SPD Urbana z akcí konzervativců

 

Zdroje:

https://brusselssignal.eu/2025/08/former-ep-candidate-fined-for-heckling-von-der-leyen-at-rally-in-finland/

https://t.co/7kw7SI7g1r

https://t.co/zQzDHqJ94g

https://twitter.com/4everwalkalone/status/1997302534470500719?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/BasilTheGreat/status/1997220270113739240?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/elonmusk/status/1997283471153328204?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/RyanMOsburn/status/1997478046958567555?ref_src=twsrc%5Etfw

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

EK , EU , zahraničí , svoboda slova , x , von der Leyen , Helsinky

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Souhlasíte s názorem, že video s Ursulou von Leynovou, které aktuálně kraluje síti X, je trefnou metaforou svobody slova v EU?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Naďa Borská

Mírová dohoda

Vy to, s čím nyní přichází USA považujete za mírovou dohodu? Já to vidím tak, že vlastně jen nechává Ukrajinu napospas Rusku. Nebo v čem je podle vás kompromisní?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Prémiová řada pečiva Odkolek Exelsior pro luxusní chvilky pohody

Prémiová řada pečiva Odkolek Exelsior pro luxusní chvilky pohody

Diskuse obsahuje 11 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Za všechno může Babiš. A Putin.“ Nohavica bourá internet novou písní

8:25 „Za všechno může Babiš. A Putin.“ Nohavica bourá internet novou písní

„Za všechno může Babiš... Za všechno může Putin.“ Legendární folkový zpěvák a autor Jaromír Nohavica…