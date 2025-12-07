Musk ve válce s EU: „Oživil“ šokující VIDEO s Leyenovou

Krátké video, které před půl rokem obletělo svět, se v posledních hodinách vrátilo na čelo českých trendů na síti X. Na záběrech z 1. června 2024 předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen na kongresu Evropské lidové strany (EPP) v Helsinkách právě chválí finskou demokracii: „Můžete být šťastní, že jste ve svobodné zemi jako Finsko, kde je svoboda slova právem bez omezení. V Moskvě byste byli za dvě minuty ve vězení…“
Ve stejném okamžiku dva uniformovaní policisté vyvádějí z davu protestujícího muže, který předtím křičel otázky na téma financování Izraele a Gazy. Video se okamžitě po zveřejnění stalo memem a nyní se vrací díky novému příspěvku uživatele Basil the Great. Za čtyřiadvacet hodin posbíralo téměř sedm milionů zhlédnutí a získalo 31 tisíc lajků.
Svoboda slova v EU: Vyvedení a mastná pokuta
Mužem, kterého policie odvádí, je Armand Mema, albánsko-finský aktivista a kandidát do Evropského parlamentu za malou stranu Valta (Vaupauden liitto), jenž chtěl v otevřené části programu položit otázku ohledně dvojího metru EU vůči válce na Ukrajině a v Gaze. Když mu moderátoři nedali slovo, začal křičet na řečníky z místa, kde zrovna stál. Pořadatelé zavolali policii, která ho vyvedla ven.
Finský soud 11. srpna loňského roku Memu uznal vinným z rušení veřejného shromáždění a uložil mu pokutu 110 eur (asi 2800 Kč). Mema pokutu označil za politicky motivovanou a na sociálních sítích zveřejnil celý incident s komentářem: „Takto vypadá svoboda slova v EU 2024.“
Původní video pochází z TikToku finského účtu @helsinginsanomamat a bylo natočeno mobilem z hlediště. Žádné nezávislé zdroje (ani fakt-checkingové portály jako AFP Fact Check nebo Reuters) nenašly známky manipulace – záběry odpovídají oficiálnímu přenosu kongresu EPP a Memově vlastnímu svědectví.
Nejlepší věc, kterou von der Leyen natočila
Pro mnoho uživatelů internetu se klip stal symbolem pokrytecké rétoriky bruselských elit. „Nejlepší věc, kterou von der Leyen kdy natočila, byť nechtěně,“ píše jeden z top komentářů pod virálním příspěvkem. Mluvčí Evropské komise na dotaz médií odpověděl, že šlo o soukromé stranické shromáždění, kde pořadatelé mají právo rozhodovat o průběhu programu.
Jen několik sekund trvající videozáznam z Helsinek se stal jedním z nejsilnějších politických memů posledních let a právě teď spouští druhou vlnu zájmu.
„Předsedkyně EK Ursula von der Leyen prohlásila, že EU chrání svobodu slova. Řekla davu protestujícímu proti ní, že mají štěstí, že jsou v EU, kde mohou svobodně protestovat. V tu chvíli byl muž zatčen za protest. To bys nevymyslel,“ napsal v sobotu Basil the Great na X.
„Je to jako vystřižené z dystopického příběhu, znepokojivý klip, který stojí za to sledovat,“ vyjádřil se Ryan Osburn.
Příspěvek nově nasdílel také Elon Musk. Přidal k němu emotikon rozpačitého obličejíčku s nadzvednutým obočím.
Další komentující soudí, že jde o trefnou metaforu.
autor: Naďa Borská