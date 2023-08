Musk žaluje Sorosovy lidi: Šíříte dezinformace, které potlačují svobodu slova

reklama

Server The European Conservative přišel s informací, že majitel sociální sítě X Musk ve středu 23. srpna oznámil, že jeho společnost zažaluje partnery Open Society Foundations (OSF) George Sorose poté, co byla tato síť nevládních organizací obviněna z šíření „nenávistných dezinformací“, které měly z Muskova pohledu ospravedlnit bezprecedentní zásah proti svobodě slova. Musk zdůraznil, že žalobu podá právě proto, aby se podobné věci v budoucnu neděly.

„Musk ve svém tweetu reagoval na článek Bena Scallana, irsko-jamajského novináře a komentátora, v němž tvrdí, že levicové nevládní organizace napojené na OSF manipulují se statistikami, aby ukázaly prudký nárůst trestných činů z nenávisti v celém Irsku – navzdory tomu, že vlastní vládní údaje dokazují, že opak je pravdou – což je následně využíváno k zavedení nového zákona o nenávistných projevech, který má omezit svobodu a otevřít nové cesty pro politické pronásledování,“ napsal server.

Podle irského zákona o nenávistných projevech, který by měl být dokončen v říjnu, by bylo trestným činem i držení údajně „nenávistných materiálů“ u sebe nebo ve svém domě. Pokud bude zákon schválen, umožní policii provádět razie v domácnostech a zabavovat zařízení, za což hrozí až rok vězení a pokuta 5000 eur jen za to, že člověk odmítne vydat svá hesla. Za držení nenávistných materiálů bude hrozit až pět let vězení.

Definice trestného činu z nenávisti je přitom poměrně široká.

Trestný čin z nenávisti je jakýkoli trestný čin, který je obětí nebo jinou osobou vnímán jako motivovaný předsudky na základě věku, zdravotního postižení, rasy, barvy pleti, národnosti, etnického původu, náboženství, sexuální orientace nebo pohlaví.

Část irské společnosti označuje zákon za „orwellovský“ a staví se proti němu. Padají otázky, zda bude projevem nenávisti i nošení trička na veřejnosti s nápisem „muži nemohou kojit“?

Server The European Conservative upozornil, že irská společnost je jednou z nejtolerantnějších na světě, a přesto i v této zemi narostl počet nahlášených trestných činů z nenávisti.

Ale není jasné, které nevládní organizace budou cílem Muskovy žaloby. Podle serveru The European Conservative nelze vyloučit ani to, že bude žalobě čelit i samotná OSF.

Server Hungary Today upozornil, že Musk staví svobodu slova hodně vysoko. „Svoboda slova je základem fungující demokracie a Twitter je digitální náměstí, kde se diskutuje o věcech životně důležitých pro budoucnost lidstva.“

Podle serveru je problém v tom, že vedení EU se chová mnohdy podobně jako neziskové organizace přidružené k Georgi Sorosovi.

„Barna Pál Zsigmond, poslanec vládnoucí strany Fidesz, loni tvrdil, že Rada Evropy spadla pod globalistický vliv. Dokonce i zpráva Agentury EU pro základní práva z roku 2022 odrážela radikální vliv nevládních organizací v Maďarsku,“ napsal server s tím, že kauza Elona Muska naznačuje, že by se svět zase mohl vracet do normálu.

