Muslim, který může vést New York. Teď ho podpořil Obama

02.11.2025 21:02 | Monitoring

Bývalý prezident Barack Obama telefonicky podpořil Zohrana Mamdaniho, favorizovaného kandidáta na starostu New Yorku. Nabídl mu, že se po jeho případném vítězství stane jeho poradcem.

Muslim, který může vést New York. Teď ho podpořil Obama
Foto: screen X Maze
Popisek: Demokratický kandidát na post starosty New Yorku Zohran Mamdani

Socialista a praktikující muslim Zohran Mamdani je čtyřiatřicetiletým poslancem státu New York. Narodil se v Ugandě a nyní kandiduje na starostu města New York. Volby se budou konat v úterý 4. listopadu.

Po vítězství v červnových primárkách si Mamdani získal podporu vlivných členů Demokratické strany včetně bývalé viceprezidentky a neúspěšné kandidátky na prezidentku Spojených států Kamaly Harrisové i guvernérky New Yorku Kathy Hochulové. Nyní mu svou podporu vyjádřil i bývalý prezident Barack Obama.

„Zohran Mamdani ocenil slova podpory prezidenta Obamy a jejich rozhovor o důležitosti zavedení nového druhu politiky do našeho města,“ uvedla tisková mluvčí Mamdaniho Dora Pekecová.

Barack Obama měl během telefonu s kandidátem na starostu pochválit jeho kampaň a údajně mu také nabídl, že v případě jeho vítězství se stane jeho poradcem.

Mamdani staví svou kampaň na sociálně levicových tématech. Jeho program zahrnuje zvýšení daní pro nejbohatší, vyšší daň z příjmu firem, zmrazení stabilizovaných nájmů a rozšíření veřejně dotovaného bydlení. Zároveň zdůrazňuje podporu muslimské menšiny a často se účastní akcí proti Izraeli, který obviňuje z „páchání genocidy“.

Pozornost vzbudil i jeho projev k výročí 11. září, kdy místo obětí útoků zmiňoval svou tetu, která se po atentátech bála nosit hidžáb v metru.

Podle agentury Reuters představuje Mamdaniho vzestup rizika i výhody pro Demokratickou stranu. Ačkoliv totiž potřebuje oslovit mladé voliče, mohla by se kvůli Mamdanimu stát terčem útoku právě kvůli jeho kritice Izraele.

Podle amerických médií jeho kampaň nepřímo podporují organizace financované Open Society Foundations George Sorose. Stanice FoxNews zjistila, že právě organizace MPower a Emgage, propojené se Sorosovým fondem, měly získat až 2,5 milionu dolarů, které mohly nepřímo podporovat Mamdaniho kampaň. Současně se také hovoří o možném propojení jeho kampaně s radikálními imámy.

Psali jsme:

„Rychlé, brutální, nenápadné.“ Trump pohrozil Nigérii vojenskou akcí
Protesty na univerzitách. Řízeno z Íránu, padlo v USA
V pozadí Soros a extremisté. Favorit na starostu New Yorku rozblikal alarm
„Není komunista,“ tvrdí experti. Ale chce znárodňovat a konec miliardářů

 

Zdroje:

https://www.reuters.com/world/us/obama-calls-mamdani-praises-campaign-ahead-nov-4-election-2025-11-01/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

New York , Obama , zahraničí , Demokratická strana , Mamdani

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte, že spekulace o financování kampaně prostřednictvím organizací napojených na George Sorose vyvolává pochybnosti o nezávislosti kandidáta?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Alena Kratochvílová

Ing. Martin Kolovratník byl položen dotaz

Dálniční známka

Dobrý den, ví se, jak to bude za vaší vlády se zdražováním dálniční známky? Budete ji zdražovat jako předchozí (tato) vláda?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Zmrazení a následné opečení chleba mění jeho glykemický indexZmrazení a následné opečení chleba mění jeho glykemický index Nápoje s největší koncentrací mikroplastů Nápoje s největší koncentrací mikroplastů 

Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Videozáznam s Babišem vytažen v živém vysílání. Vondráček ho smetl

15:15 Videozáznam s Babišem vytažen v živém vysílání. Vondráček ho smetl

„Běžte se podívat do průmyslových podniků, jaká tam visí parte!“ pustil se poslanec Aleš Juchelka (A…