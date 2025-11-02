Muslim, který může vést New York. Teď ho podpořil Obama

Socialista a praktikující muslim Zohran Mamdani je čtyřiatřicetiletým poslancem státu New York. Narodil se v Ugandě a nyní kandiduje na starostu města New York. Volby se budou konat v úterý 4. listopadu.
Po vítězství v červnových primárkách si Mamdani získal podporu vlivných členů Demokratické strany včetně bývalé viceprezidentky a neúspěšné kandidátky na prezidentku Spojených států Kamaly Harrisové i guvernérky New Yorku Kathy Hochulové. Nyní mu svou podporu vyjádřil i bývalý prezident Barack Obama.
„Zohran Mamdani ocenil slova podpory prezidenta Obamy a jejich rozhovor o důležitosti zavedení nového druhu politiky do našeho města,“ uvedla tisková mluvčí Mamdaniho Dora Pekecová.
Barack Obama měl během telefonu s kandidátem na starostu pochválit jeho kampaň a údajně mu také nabídl, že v případě jeho vítězství se stane jeho poradcem.
Mamdani staví svou kampaň na sociálně levicových tématech. Jeho program zahrnuje zvýšení daní pro nejbohatší, vyšší daň z příjmu firem, zmrazení stabilizovaných nájmů a rozšíření veřejně dotovaného bydlení. Zároveň zdůrazňuje podporu muslimské menšiny a často se účastní akcí proti Izraeli, který obviňuje z „páchání genocidy“.
Pozornost vzbudil i jeho projev k výročí 11. září, kdy místo obětí útoků zmiňoval svou tetu, která se po atentátech bála nosit hidžáb v metru.
Podle agentury Reuters představuje Mamdaniho vzestup rizika i výhody pro Demokratickou stranu. Ačkoliv totiž potřebuje oslovit mladé voliče, mohla by se kvůli Mamdanimu stát terčem útoku právě kvůli jeho kritice Izraele.
Podle amerických médií jeho kampaň nepřímo podporují organizace financované Open Society Foundations George Sorose. Stanice FoxNews zjistila, že právě organizace MPower a Emgage, propojené se Sorosovým fondem, měly získat až 2,5 milionu dolarů, které mohly nepřímo podporovat Mamdaniho kampaň. Současně se také hovoří o možném propojení jeho kampaně s radikálními imámy.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Alena Kratochvílová