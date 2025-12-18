Tito lidé jdou zničit českou energetiku, ukázal Ivan Noveský. Vážné zprávy

Česká elektroenergetika byla již od roku 1919 koncepčně velmi dobře a zcela bezpečně rozvíjena. Byť je to pro mnohé k nevíře, komunisté plánovali koncepčně a na dlouhá léta dopředu, nikoliv na 4 roky volebního období. Díky tomu funguje česká elektroenergetika dodnes tak perfektně, že stále vyvážíme elektřinu. Komunisté ale věřili odborníkům a nebáli se svěřit řízení největších energetických staveb nestraníkům. O tom ostatně vím své i já – nestraník, který řídil jednu z největších plynárenských staveb – Podzemní zásobník zemního plynu Dolní Dunajovice.
Ještě v devadesátých letech proběhla úspěšná ekologizace uhelných elektráren. Rozvoj české elektroenergetiky bohužel skončil rokem 2000, kdy byla uvedena do provozu Jaderná elektrárna Temelín. Od té doby se rozvoj elektroenergetiky prakticky zastavil a je snaha Bruselu českou ekonomickou a ekologickou stabilní výrobu elektřiny z uhelných a jaderných zdrojů stále více omezovat a nahrazovat občasnými, silně dotovanými, tzv. obnovitelnými zdroji.
Nyní je proto potřeba českou energetiku začít chránit před českými i zahraničními spekulanty s dotacemi, kteří se spojili s vládními úředníky a ministry. Tato skupina si za státní peníze za cca 135 milionů Kč najala ekoteroristy a „vědce“, aby ve „vědecko-výzkumném konsorciu SEEPIA“, bez jediného energetika, vytvořili účelově zfixlované „vědecké“ výsledky. SEEPIA, vytvořená hlavně ze „zelených“ neziskovek a renomovaných humanitních univerzit, se tím zařadila mezi bohatě dotovanou akademickou mafii, která za bruselské i české dotace vytváří nesmyslné „vědecké“ práce na podporu Green Dealu. SEEPIA použila vstupní údaje, které neodpovídají oficiálním statistikám. Na základě nepravdivých čísel pak SEEPIA dokazuje, že energetika ČR přežije bez kombinace uhlí/jádro a že může bezpečně fungovat kombinace obnovitelné zdroje/jádro.
Je opravdu až neuvěřitelné, že někteří čeští vědci se dokážou zpronevěřit vědě a akademickým zásadám a za peníze (dotace) jsou ochotni napsat na podporu Green Dealu jakýkoliv nesmysl.
SEEPIA proto např. vynechala ztráty, čímž snížila skutečnou roční spotřebu elektřiny, nadhodnotila výrobu z občasných zdrojů (solárních elektráren a větrníků). SEEPIA také započítala bateriová úložiště mezi výrobní zdroje energie apod. To vše umožnilo SEEPII ignorovat nebezpečí, že bez uhlí bude české elektroenergetice chybět až 4500 MW výkonu a že v ČR z toho budou časté blackouty. Odborná analýza provedená energetiky a odborníky z ČVUT konstatovala, že SEEPIA vykazuje takové chyby, že by neobstála snad ani jako bakalářská práce.
Ostatně účelové čarování s čísly ve prospěch občasných zdrojů se děje v ČR již dlouhodobě. Renomovaná firma EGU Brno propočítala v roce 2010, že ve funkčním energetickém mixu může být výkon solárních elektráren maximálně cca 2000 MW, ale nyní již klidně zvýšila bezpečnou hranici nad 10 000 MW!
Přesto (či právě proto?) Fialova vláda v dubnu 2023 schválila ASEK Aktualizovanou státní energetickou koncepci, která vychází především z účelově zfixlovaných dat SEEPIA a která může způsobit obrovské nevratné škody české energetice, ekonomice, a tím celé České republice.
Proto je zcela nezbytné:
1. Zachovat uhelné elektrárny a vrátit elektroenergetiku a plynárenství pod majetkovou kontrolu státu, např. ČEZ zabezpečit vlastním odkupem akcií dle Programového prohlášení Babišovy vlády (dle odhadu PM Havlíčka cca za 250 mld. Kč). Využít veřejnou nabídku pana Tykače ze společnosti Sev.en na odkup 2 elektráren (Chvaletice, Počerady) a Teplárny Kladno za 1,- Kč.
Zastavit nesmyslné dotační investice ČEZ do větrníků a solárních elektráren v ČR (Ralsko apod.) i v zahraničí (Slovensko) a snížit zadlužení ČEZ, které činí více než 256 mld. Kč.
České plynárenství je prakticky vyřešeno, protože ČEZ dnes již vlastní celou českou distribuční plynárenskou síť. Tranzitní plynovod NET4Gas a podzemní zásobníky zemního plynu již vlastní státní akciová společnost ČEPS.
2. Okamžitě odejít ze systému Green Deal, a tedy od systému spekulativních cenných papírů tzv. povolenek CO2 neboli ETS1 a ETS2. ETS1 dnes ekonomicky likvidují velké uhelné (a zítra plynové) elektrárny a teplárny. Povolenky ETS2, které prosadila Fialova vláda v roce 2022 a které nastartují inflaci podobnou inflaci z let 2022 a 2023, která připravila české občany o 1/3 úspor a zvýšila ceny všeho.
3. Zastavit zločinnou likvidaci černouhelných a hnědouhelných dolů zasypáváním a zaplavováním. Dohoda Bruselu s Kyjevem z jara 2025 o uvolnění evropského trhu s uhlím ve prospěch ukrajinského uhlí, kterým mají být údajně spláceny ukrajinské dluhy, je zločinem na české energetice a ekonomice, kterému se musí ČR ubránit.
ČR si musí udržet těžbu uhlí (strategické státní zásoby) pro výrobu elektřiny (dnes 41–48 % výroby), jako základ zdrojové přiměřenosti a energetické bezpečnosti a pro zásobování obyvatelstva teplem (dnes 50 % výroby).
Nelze do roku 2035 předpokládat velké využití plynových elektráren, které navíc nefungují bez investičních a provozních dotací. Proč stavět drahé dotované plynové elektrárny a utrácet za drahý import plynu, když máme funkční uhelné elektrárny a laciné tuzemské uhlí?
4. Urychlit dostavbu 5. bloku (a případně i 6. bloku, bude-li dostatek vody ve vodním díle Dalešice) v JE Dukovany. Pokud Brusel nevydá notifikaci na 5. a 6. blok je nutné změnit tajný systém financování, nastavený PM Stanjurou, na systém českých dluhopisů. Proč nevyužít českého dodavatele Škoda Jaderné strojírenství, který postavil JE Dukovany i JE Temelín a který je v majetku ČEZ.
5. Ihned zahájit z českých finančních (české dluhopisy Elektrárny Temelín 2) a dodavatelských zdrojů (Škoda Jaderné strojírenství) dostavbu 3. a 4. bloku v JE Temelín (vodní dílo Hněvkovice zajišťuje dostatek vody) a pokračovat v přípravě dalších elektráren, např. JE Blahutovice,
6. Zastavit dotování a další připojování velkých (nikoliv domovních) občasných zdrojů energie (OZE), včetně zrušení akceleračních zón pro větrníky, které jsou v rozporu i s Ústavou ČR. Tím snížit vynucené investice do nákladně dotovaných provizorních řešení na stabilizaci sítí, tj. velkých bateriových úložišť, mařičů apod., které neustále zdražují a nadále budou zdražovat regulovanou složku ceny elektřiny.
Zahájit výstavbu trvalých přečerpávacích vodních elektráren v Severních Čechách a na Severní Moravě, které budou kompenzovat již existující české solární (i větrné) elektrárny a přetoky elektřiny zejména z Německa,
7. Snížit regulované ceny elektřiny, např. zastavením financování neekonomických staveb přenosových linek VVN přes ČR ze SZ na JV, které nejsou určeny pro potřeby české energetiky a ekonomiky.
8. Jako základ energetické bezpečnosti České republiky nastavit funkční a bezpečný energetický mix (bez ideologie), respektující přírodní a ekonomické zákony, technicky a ekonomicky vyvážený.
9. Pomocí zákona o cenách a dalších zákonů brutálně snížit celkovou cenu elektřiny pro průmysl, zemědělství i domácnosti na 1 až 2 Kč/kWh, a tím nastartovat obnovu českého průmyslu a současně zastavit nárůst energetické chudoby českého obyvatelstva.
Ostatně průměrná cena elektřiny pro domácnost, vč. všech poplatků a daní, byla v ČR ještě v roce 1996, po všech privatizacích, ve výši 1,06 Kč/kWh a od té doby se žádné energetické dílo, které by mohlo zdražit cenu elektřiny nepostavilo!!!
Vzhledem k tomu, že Německo chystá průmyslový tarif na elektřinu pro velké firmy ve výši cca 1 Kč/kWh, který těžce znevýhodní české firmy, nová vláda musí konat rychle a zajistit zcela zásadní zlevnění české elektřiny pro české firmy a české občany.
Autor: Ivan Noveský, předseda Institutu pro energetiku
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: David Hora