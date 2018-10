Muž, který prý ohrožuje EU, promluvil. Pro Brusel může být zle

Bruselský server Politico píše o dalším vývoji uskupení „The Movement“, které loni v lednu spoluzaložili Steve Bannon a belgický právník Mischaël Modrikamen. Půl roku před volbami do Evropského parlamentu se začíná hnutí aktivizovat.

Někdejšího poradce amerického prezidenta pro národní bezpečnost Steve Bannona a belgický právníka, který v roce 2009 založil Parti Populaire (Lidová strana), spojila snaha upravit poměr sil v Evropském parlamentu pro euroskeptiky (a populisty, jak dodávají mainstreamová média). „Založili jsme klub, který bude dávat lidi dohromady. Pokud to bude potřeba, členové The Movement si budou navzájem pomáhat,“ cituje Politio Mischaëla Modrikamena, jehož Parti Populaire zatím spíš paběrkuje.

„Bannon a Modrikamen v na sobě nezávislých rozhovorech shodně uvedli, že k založení neziskové nevládní organize The Movement je vedly loňské i letošní volební úspěchy Svobodných v Rakousku a Hnutí pěti hvězd společně s Ligou severu v Itálii. Stejně jako očekávaný úspěch těchto a podobných stran ve volbách do Evropského parlamentu, které se budou konat příští rok v květnu,“ píše bruselský server Politico.

Celý text v angličtině je ZDE.

„Když jsme se setkali s představiteli euroskeptických stran ve Francii nebo České republice a ptali jsme se jich, co by nejvíce mohlo přispět k úspěchu, odpověděli nám, že potřebují vědět, že v tom nejsou sami,“ uvedl Bannon, jehož uskupení je prozatím financováno z vlastní kapsy, ale také z příspěvků několika nejmenovaných dárců z Evropy. The Movement sídlí v Bruselu a prozatím pro něj pracují asi tři až čtyři lidé na plný úvazek.

Až bude mít uskupení více členů, jeho zakladatelé plánují uspořádat neformální setkání, které by se mělo konat na přelomu roku. O zájem stát se členem pravděpodobně nebude nouze. Bannon se netají svojí přízní k Marine Le Penové, Geertu Wildersovi a Evropský parlament podle svých slov „objevil“ díky vystoupením Nigela Farageho. Veřejně již projevil zájem o členství italský ministr vnitra a šéf Ligy severu Matteo Salvini, ale také politici z Hnutí pěti hvězd.

Právě vůdců těchto dvou uskupení, Salviniho a Luigiho Di Maia, si Bannon patrně váží nejvíc. „Na celém světě nenajdete dva politiky, kteří by pracovali tak tvrdě jako oni. Neměli žádné velké peníze, ale přesto dovedli své strany k úspěchu. Navíc byli schopni potlačit svá ega, premiérem se stal Conte, který teď jezdí vlastně místo nich dvou na setkání G7, G20, nebo sedí v Oválné pracovně s Donaldem Trumpem. Tohle by nikdo jiný neudělal,“ říká Bannon.

autor: pro