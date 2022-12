My máme zpoždění, v zahraničí to řeší. Witowská se vyjádřila ke Green Dealu a k válce

Hostem podcastu Ve skleníku, který na své youtubové platformě sdílí Ministerstvo životního prostředí, byla moderátorka Světlana Witowská. „Když řeknete Green Deal, tak se spousta lidí osype a nechce to poslouchat. Protože pro ně je to něco, co oni neumí uchopit, nikdo jim to tady nedokáže pořádně vysvětlit, normálně, lidsky, protože přitom lidé, kteří mluví o Green Dealu, používají pořád ta cizí slova,“ hovořila v podcastu mimo jiné Witowská.

„Bojím se, že příroda teď není úplně top téma, i když by měla být, ale není. Protože je bohužel válka, ale doufám, že se to změní. Vím, že v zahraničních médiích je téma přírody mnohem víc zastoupené, ale my máme zpoždění ve všem, tak to bude asi i v té přírodě,“ řekla Witowská.

Dále byla také řeč o Green Dealu. „Když řeknete Green Deal, tak se spousta lidí osype a nechce to poslouchat. Protože pro ně je to něco, co oni neumí uchopit, nikdo jim to tady nedokáže pořádně vysvětlit, normálně, lidsky, protože přitom lidé, kteří mluví o Green Delu, používají pořád ta cizí slova. A možná by to někdo mohl uchopit jako normální věc a říct: Je to jenom o tom, abychom tady žili v souladu s přírodou a aby ta příroda tady zůstala i pro další generace. To je cíl té zelené dohody, která samozřejmě nemusí být dokonalá, bude se nějak vyvíjet. A ta válka ji hodně ovlivní, ale i ta válka nás přiměla podle mě mnohem víc přemýšlet o tom, jaké zdroje, čeho a jak budeme využívat,“ sdělila Witowská.

Sama Witowská pak uvedla, že má kolem sebe spoustu lidí, kteří cítí podobně, že je potřeba něco dělat, nezpochybňují, že je tady klimatická změna. „Že se budeme muset naučit žít v souladu s přírodou mnohem víc, než jsme to dělali doteď,“ dodala.

A co pro ni osobně vůbec klimatická změna znamená? „Já mám opravdu obavy o to, aby moje děti a moje pravnoučata měly kam vyjet na výlet do lesa, aby se měly kde koupat, aby poznaly zvířata, která my známe z lesa, aby oni ještě měli možnost je potkat v lese. Když se dívám na některé katastrofické filmy nebo seriály, tak mě děsí, že je to vlastně vize budoucnosti a možná se to může stát, že lidé nakonec úplně umrznou, protože bude tady velká zima, nebo tady bude velké teplo, takže všichni budou mrtví, protože nebudou mít co pít. A ty děsivé scénáře si myslím, že nejsou až tak sci-fi, ale že to opravdu může nastat,“ sdělila Witowská.

Závěrem se pak Witowská vyjádřila i k otázce, co si myslí o snažení politiků, nevládních organizací a dalších o tom, něco v tom udělat i na tom politickém poli. „Myslím si, že tady politici na to nemají odvahu. Politici, podle mě, jsou tady hodně často populističtí a dělají jenom věci, o kterých vědí, že těmi věcmi ty lidi tak moc nenaštvou,“ sdělila Witowská a dodala, že se domnívá, že naši politici nejsou dostatečně vyspělí v tom ohledu, že když momentálně vládne nějaká vláda a tuší, že je to možná jediné období, které bude vládnout, tak to pro ni není téma, protože to je někdy v budoucnu. „Mám pocit, že žádná vláda nehledí dál, než za svoje volební období. Alespoň na mě to tak působí. Že všechny ty vlády vládnou teď a tady, a to, co bude za 50 let, proč by se tím měli zabývat,“ podotkla Witowská.

Závěrem pak uvedla, že je třeba, abychom si my všichni jednoznačně uvědomili, že něco zásadního budeme muset všichni ve svých životech změnit, abychom mohli tuto zemi uchovat pro budoucí generace. „Ale podle mě je to uvědomění si u každého jednotlivce a možná – přála bych mnohem více odvahy politikům, aby dokázali lidem říkat i nepříjemné věci,“ zmínila Witowská.

