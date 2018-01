My mladí jsme volili Jiřího Drahoše. Vrátil by solidaritu, reprezentaci a slušnost, sdělila mládežnice ODS

Šilhánová přes telemost měla promluvit o vztahu mladých k volbě prezidenta republiky. Moderátor Tomáš Drahoňovský ujistil, že mládežníci ve studiu podporovali Jiřího Drahoše, a zástupkyně mladých občanských demokratů se přidala, že jejich hnutí je platformou uvnitř ODS, takže je zavázáno usnesením kongresu, který z iniciativy Petra Fialy schválil oficiální podporu Jiřímu Drahošovi.

„V prvním kole občanská demokratická strana nevyprofilovala svého kandidáta, nicméně dlouhodobým cílem Občanské demokratické strany bylo přivést na Hrad znova solidaritu, reprezentaci a slušnost, a ve druhém kole proto podpořila Jiřího Drahoše. A my jsme se řídili tím usnesením občanské demokratické strany,“ odrecitovala na kameru. Členové občanskodemokratické mládeže, se kterými mluvila, prý šli všichni volit Jiřího Drahoše.

Moderátor Drahoňovský namítl, že na kongresu ODS, který manifestační podporu Jiřímu Drahošovi schválil a kde byl jako zpravodaj ČT přítomen, slyšel od členů ODS, že hlasování pro usnesení podporující Drahoše vnímali spíše jako projev loajality předsedovi Fialovi než jako osobní přesvědčení.

Mládežnice nesouhlasila: „Dlouhodobým cílem Občanské demokratické strany bylo, aby Miloš Zeman nebyl prezidentem. Proto jsme potom podpořili Jiřího Drahoše“. Ze sedmnácti tisíc členů ODS prý Drahoše určitě nevolili všichni, ale předpokládá, že většina ano. I mladí lidé mimo ODS, se kterými mluvila, prý podporovali Jiřího Drahoše.

Později se ještě vyjadřovala k zájmu mladých o politiku. Do Mladých občanských demokratů se prý hlásí desítky zájemců týdně. „Myslím si, že ten pojem politika by měl být více akcentován už na školách v rámci občanské výchovy,“ doporučovala by zástupkyně pravicové strany. Mladí podle ní musí vidět, že politici si jejich nápady berou za své.

Ještě později vykládala, že každý nový člen Mladých občanských demokratů „může přinést novou perspektivu pro naše starší politiky, ti nám potom předávají zkušenosti a tak vznikají programové body, myšlenky, ideje,“ líčila vnitrostranické procesy.

A v další části pořadu se rozpovídala o tom, jak vnímá současnou „fialovskou“ ODS. Moderátor připomněl, že nedávno se v souvislosti s ODS mluvilo hlavně o kmotrech a prodávání strany. „To byla ODS, ve které byste se chtěla angažovat? A jakou roli hraje nové vedení?“ zajímal se moderátor.

A krajská koordinátorka spustila: „Občanská demokratická strana prošla velkou sebereflexí, což se odrazilo před dvěma lety i na kongresu, pan předseda Fiala obhájil své místo, a je to zásluhou celé Občanské demokratické strany, která celé čtyři roky v opozici tvrdě pracovala, a já věřím, že bude pracovat i dál, bude prosazovat programové body a my Petra Fialu maximálně podporujeme.“

Moderátor namítl, že na kongresu slyšel mezi členy i výrazně jiné názory, konstatující, že Petr Fiala je to nejlepší, co se dnes nabízí, ale určitě ne ideální varianta. „Je to určitě menšina. Ta strana má mnoho členů a ty názorové proudy jsou různé, nicméně ty hodnoty sdílíme všichni stejně, je tam určitě křídlo, které je víc pravicové, nebo které je víc ke středu, nicméně těch, kteří se kloní k Petru Fialovi a k tomu středovému křídlu, těch je určitě většina,“ ujistila. A pak horlivě dodala, že i Mladí občanští demokraté podporují Petra Fialu.

K chvále současné ODS se přidal i Milan Vyskočil, zastupující v debatě Mladé konzervativce. Jako předseda někdejší mládežnické organizace ODS je dnes spolupracovníkem předsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila a pochválil ODS za to, že není populistickou stranou, staví na pozitivní kampani, nikoliv na negaci a vyvolávání strachu. „Až se ta populistická kampaň hnutí ANO a SPD přežene, tak toto je cesta do budoucna, být slušnou a pozitivní stranou,“ uzavřel své úvahy.

Šilhánová pak ještě dostala dotaz, co je podle ní pro mladé politiky a voliče nejdůležitější téma. „Je to určitě i ta Evropská unie, kde musí dojít k transformaci, k reformaci. Nezaměňujme pojmy Evropa a Evropská unie, určitě bychom měli být hrdými Evropany,“ vyzývala. Od ostatních zástupců politické omladiny, kteří ve studiu horovali pro přijetí eura, se prý v této otázce odlišuje. Evropská unie by podle ní měla ctít zájmy jednotlivých národů. Moderátor se ji snažil přesvědčit, že mladé lidi trápí, když přijedou do země, která eurem platí, a musí si měnit peníze. „Je to i téma, které trápí. My chceme cestovat, chceme získávat zkušenosti, měl by tady být i prostor pro volný obchod, to mladé lidi zajímá,“ připustila.





autor: jav