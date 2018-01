Myslete si, že jsem kráva, ale tohle Drahoš pokazil. Zemanova show na Nově ovládla dění, věc pokračuje

Nedělní program Jiřího Drahoše a prezidenta Miloše Zemana shrnul na svém facebookovém profilu reportér Seznam Zprávy Filip Horký. Jiří Drahoš se podle něj setkal s „voliči“ v sále brněnského kulturního centra Semillasso, jež má kapacitu pro 700 lidí. Jak však Horký konstatuje, šlo o uzavřený sál, kam se jen těžko dostal náhodný kolemjdoucí. V publiku už, dle jeho slov, byli přesvědčení voliči, na pódiu herci, zpěváci a divadelníci.

Prezidentský kandidát Miloš Zeman, jak píše Horký, se účastnil debaty na nejsledovanější televizní stanici před 1,5 milionem diváků. „Výkon přemýšlivého státníka, rétoricky kvalitní. Slabý moderátor, oponentura chyběla,“ konstatuje Horký.

„Průzkum pro OVM: 45,5 % Zeman, 45 % Drahoš, 9,5% nerozhodnutí voliči. Kolik nerozhodnutých voličů, o které se tu teď hraje, asi bylo u obrazovek Novy, a kolik v sále kulturního centra? Zas a znova. Můžeme mít miliardu faktických argumentů, ale už nějakou dobu neni politika o faktech a pravdě, ale hlavně o emocích. A ty české emoce umí Miloš Zeman a lidé v jeho okolí perfektně,“ podotkl Horký.

„Facebook je plný dohadů, jestli Drahoš udělal chybu, když odmítl jít debatovat se Zemanem do Novy. Prosím pěkně, je to úplně k ničemu. V Americe se tomu říká ‚Monday morning quarterback‘. To je když chlapi druhý den po nedělním fotbalovém zápase v hospodě rozumují, jak by tu rozhodující akci zahráli místo toho ňoumy, kterýho postavil trenér k rozehrávce. To jediné, co se pro Drahoše dá udělat, je věřit mu, že si své rozhodnutí dobře rozmyslel, a dodat si do pěti zbývajících dnů sebedůvěry, dobré nálady a ochoty každý z nás přispět svým malým dílem,“ okomentoval pak debatu šéf Knihovny Václava Havla a bývalý diplomat Michael Žantovský.

„V Lucerně a Semilassu se politicky negramotný a nerozhodnutý volič ukrývá pod každým stolem. Promiňte, klidně si myslete, že jsem kráva a že jedu účelovku, ale já si nemůžu nechat pro sebe, že dělá tu samou chybu co Kníže před pěti lety. Naproti tomu starej varan (díky Viktore) zvolil dobrou taktiku. Pokud JD přesto vyhraje, bude to proto, že MZ za těch pět let přesáhl o parník i hranice vkusu běžného člověka (což je asi potěšující, že ještě nějaká hranice existuje),“ zmínila také blogerka Lucie Sulovská.

A svůj názor k prezidentské debatě napsal i komentátor Tomáš Haas. „Kdo očekával, pod vlivem zpráv a komentářů v našich médiích blábolící lidskou trosku, byl nutně zklamán. Prezidenta Zemana diváci viděli v debatě, která se nakonec ukázala být zajímavým rozhovorem s mužem, který kontroluje nejen své nervy, ale i témata rozhovoru. Profesor Drahoš se netrefil. Chtěl se ukázat národu jako ‚jeden z nás‘, a tak s týmem svých bývalých soupeřů, kteří připomínají spíš jeho klony, raději objíždí divadla a kulturní domy. Jako tehdy v listopadu. Ukazuje nám, že má podporu intelektuálních a kulturních elit, jako je Břeťa Rychlík a brněnská radnice. Prostě jeden z nás,“ poznamenal Haas.

Podle jeho slov však dal Drahoš prezidentu Zemanovi šanci nejen vyvrátit ty nejhorší invektivy a osobní útoky, ale i nabídnout voličům Zemana starého, bojovníka a státníka, ale i Zemana nového – člověka pokorného a mírumilovného.

„Člověka politického, v politice zkušeného a učícího se z chyb, člověka, který své názory neopouští, ale přizpůsobuje požadavkům doby. Je stále evropským federalistou a stoupencem eura, na což rádi poukazují ti, kteří tím chtějí odradit jeho euroskeptické voliče, ale není fanatikem a chápe, na rozdíl od jeho oponentů, že v současné Evropě jsou to nereálné sny. A dokáže to říci krátce, hovoří sice pomalu, jako hovořil vždy, ale dokáže v jedné větě říci víc, než jeho soupeř v desetiminutovém projevu. Je to Zeman, se kterým mohu žít, mohu s ním někdy souhlasit a někdy nesouhlasit, ale vždy vím s kým a s čím souhlasím, či ne. A vím, že je to člověk rozvážný, o tom co říká uvažuje a nepoveze se na vlně právě módní fobie či naopak poklonkování,“ dodal Haas.

„S panem profesorem a jeho názory si nejsem vůbec jist. Nemám s čím souhlasit, nemám s čím nesouhlasit – jeho vyjádření o islamizaci Evropy a jejích důsledcích jsou zmatená, vzájemně si odporující, přímou odpověď nám nedává, jako ostatně v ničem a dojem, který budí je, že subjekt nemá naučený, a tak neví. Novodobá cenzura a hon na ruské čarodějnice mu přivedla takové spojence jako Jakuba Jandu a Jaromíra Štětinu, paní Langšádlovou, paní Němcovou a profesora Fialu. Kolik mu přivede voličů se teprve uvidí. Na každý pád mu přinesla, pokud testem voleb neprojde, vysvětlení a omluvu. Volby mu neprohrály jeho názory, či jejich absence, ani jeho falešné brýle, ale ruské vměšování,“ uzavřel Haas.

