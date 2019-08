Na Zemana se plive, ale když to samé udělal Kiska... Zimola se neudržel

Premiér Andrej Babiš (ANO) po svém návratu z dovolené v pátek rezolutně oznámil, že s kandidátem ČSSD na ministra kultury Michalem Šmardou ve vládě nebude. Není podle jeho slov dobrým kandidátem a kvůli jeho vystupování v médiích se obává, že by ve vládě jenom kritizoval. Předsedu ČSSD Jana Hamáčka Babišova změna názoru velmi překvapuje, když Šmardu na ministra sám navrhl. Zopakoval, že ČSSD trvá na dodržení Ústavy a koaliční smlouvy. Bývalý místopředseda ČSSD Jiří Zimola zase hájí prezidenta Miloše Zemana. A co na to opozice? Podívejte se sami.

Podle předsedy vlády Andreje Babiše se situace s ministrem kutlury musí vyřešit v přístím týdnu. Zopakoval, že prezident Miloš Zeman podle něj nepostupuje protiústavně, protože neřekl, že Šmardu nejmenuje, ale požádal Hamáčka o nového kandidáta na ministra.

Pro šéfa ČSSD Jana Hamáčka je však dalším velkým převapením, že premiér nejdříve prezidentovi sám Šmardu navrhl, a najednou mění názor. Předpokládá, že dohoda stále platí a Babiš dodrží čestné slovo chlapa a nebudou si kádrovat vlastní ministry. Důrazně opakoval, že ČSSD trvá na dodržení koaliční smlouvy a Ústavy. Jen tak prý může fungovat vzájemná spolupráce. „V pondělí se sejdu s premiérem, očekávám od něj řešení. Do té doby platí, že nebudu nic vzkazovat přes média,“ sdělil Hamáček.

„Když slovenský prezident Kiska odmítl jmenovat vládu, kterou mu úřadující vicepremiér Pellegrini navrhl, byl tady oslavován. Když prezident Zeman požádá předsedu Hamáčka o jiného kandidáta, aniž by přitom výslovně řekl, že Šmardu nejmenuje, plive se,“ zlobil se na sociální síti bývalý místopředseda ČSSD Jiří Zimola. „Klasický český metr,“ podotkl.

Za „nepříjatelný“ označil výrok Andreje Babiše, že „se Šmardou nebude ve vládě“, předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. „Místo toho, aby premiér hájil svůj tým, tak kolaboruje s prezidentem, který dál porušuje Ústavu,“ komentuje premiérovo vyjádření znechuceně a dodává, že „oba dva pánové jsou strůjci vládní krize“. Pokládá si proto spíše otázku, „jak dlouho se ČSSD ještě nechá grilovat na rožni?“

Přídal se k němu místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek. I jeho zaráží, jak rychle Babiš, který jméno Šmarda donesl na Hrad, obrátil. „Tvrdit teď, že s tím člověkem ve vládě vlastně nechci být,“ hodnotí jako „trapné“. Jen to prý „dokazuje, jak premiér ČR skáče podle toho, jak prezident ČR Zeman píská. Babiš je nejslabším premiérem, co Česká republika měla,“zhodnotil.

Předseda opoziční ODS Petr Fiala se za tento způsob Babišovy politiky doslova stydí. I podle jeho slov se Zeman s Babišem „chovají způsobem, který je neuctivý k Ústavě a k jejím hlavním institucím“. Vzkázal by jim prý proto „skončete to, vyřešte to, nebo to celé rozpusťte“.

Šéf lidovců Marek Výborný připojil k nejnovějšímu stanovisku předsedy vlády ohledně Šmardy pak poznámku, že „ten, kdo navrhl jmenování pana Šmardy ministrem kultury, je on sám“. Doporučil mu proto, že „by si měl ujasnit co a jak“, a zajímá ho, co na tohle teď bude říkat Hamáček.

Poslanec Marian Jurečka (KDU-ČSL) se rovnou obrací s dotazem na poslankyně a poslance za ANO, zda s Babišovým vyjádřením souhlasí. „Vám nevadí, jak se chová vůči vašemu koaličnímu partnerovi?“ ptá se jich s podívením, jestli tohle je skutečně ten nový styl politiky, jak jak Babiš říkal, kde podaná ruka a slovo platí.

Tento přístup premiéra, „je faktické porušení koaliční smlouvy“, říká politolog a signatář Charty 77 Daniel Kroupa. ČSSD podle jeho názoru na toto porušení „musí reagovat odchodem z vlády“.

„Ve vládě premiér se Šmardou sedět nebude. A je úplně jedno, že se to dozvěděl od Zemana,“ připojil svůj komentář také bývalý diplomat, první český eurokomisař, místopředseda EP a lídr neúspěšného hnutí Hlas Pavel Telička. „Prostě tak to ti dva mají. Jakási pupeční šnůra, ale kyslík se dávkuje jen na jedné straně,“ shrnul na závěr.

Spor o nového ministra trvá čtvrt roku. Zeman v polovině prázdnin po dvou měsících od doručení návrhu premiéra odvolal ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD), ohledně jeho nástupce se ale slíbil vyjádřit až v polovině srpna. Ve středu pak uvedl, že Šmarda je odborně nekompetentní, protože se nikdy nezabýval problematikou české kultury.

Dle opozice či ústavních právníků si Zeman počíná protiústavně, základní zákon mu nedává možnost návrhu na jmenování ministra nevyhovět. Hamáček řekl, že Ústava nezná možnost, podle které by prezident mohl hodnotit odborné předpoklady kandidáta na ministra. ČSSD dlouhodobě trvá na Šmardovi s odkazem na koaliční smlouvu. Pokud by si nemohla sama vybírat své zástupce ve vládě, nemá podle ní účast v koalici smysl. Předsednictvo ČSSD vybavilo Hamáčka mandátem, aby při vyjednávání mohl rozhodnout i o odchodu strany z vlády.

Psali jsme: Vrchní poradce přes knihovny, kterého po 21 letech sesadil Staněk, dostal sólo v rozhlase. Vykládal, komu všemu vadil Babiš totálně zazdil ČSSD Šmardu. Ve vládě s ním nebudu, řekl jasně Babiš opět půjde za prezidentem kvůli ministerstvu kultury. Ještě předtím chce ladit noty s Hamáčkem Právník Wintr burcuje poslance: Jestli žalobu nepodáte teď, tak už Zemana neudrží nikdo



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab