Na co se vymluvíte příště, na Gottwalda? Macinka naložil poslankyni ze STANu

Poslankyně Kovářová se v pořadu rozčilovala, že vláda jen „uklízí svinčík“, který tu nastal. „Vláda si udělala ten svinčík sama!“ zuřil odborář Středula.

Do debaty se pak vložil mezi hosty sedící politolog Petr Macinka. „Tohle, co tady sleduji, to je neuvěřitelná debata, neuvěřitelná. Já musím říct bohužel, paní Kovářová, to je arogance vlády vůči všem ostatním,“ řekl do mikrofonu na podporu odborů. Odborář Středula vyjádřil jeho slovům souhlas.

Macinka se pak na Kovářovou, která pozvedla překvapeně obočí nad tím, že by vláda projevovala aroganci, rozčílil: „Nezlobte se na mě, vy nemáte co komu říkat, že se chová arogantně,“ opřel se do političky, která skákáním do řeší oponovala, že nic takového neřekla. „Vy jste vládní strana, vy tady zastupujete vládu, máte trošku* smůlu, jo...“ pokračoval Macinka, který Kovářové poblahopřál, že je „statečná“. „Já s tím problém nemám,“ hájila se v pořadu Máte slovo poslankyně.

Politolog Macinka se následně jal Kovářové vysvětlil, jak se na vládní úrovni řeší problémy se sociálními partnery. „Vy se máte chovat tak, že máte vést dialog se sociálními partnery. Přinesli jste tu nějaký balíček, absolutně se chováte povýšenecky, vy nemáte žádného partnera, vy nerespektujete odbory, nerespektujete občany, vám je to jedno, protože máte většinu ve Sněmovně i v Senátu a stejně si to nakonec všechno prosadíte,“ nebral si servítky.

„Kdybyste ale trochu vedli ten sociální dialog, tak by možná došlo k tomu, že se odstraní jistá tvrdost v těch vašich návrzích, protože vás na ně upozorní ti, se kterými kdybyste ten dialog vedli a pak by to třeba nemuselo vést k těm stávkám, které teď budou,“ zdůraznil Macinka.

Kovářovou pak bránila moderátorka Michaela Jílková s tím, že na rozdíl od jejích vládních kolegů má skutečně odvahu přijít, na druhou stranu i to podle ní dokazuje, že ze strany vlády pokulhává komunikace i s veřejností. „Pokud důležití ministři v krizové situaci nemají odvahu a ochotu přijít diskutovat s veřejností a naopak říkají, že jsou komunikativní... Jsou komunikativní?“ obrátila se dotazem na Středulu. „Nejsou,“ konstatoval opakovaně odborář.

„Já si prosím vyprošuji aroganci vůči své osobě,“ bouchla po dlouhém překřikování se do stolu Kovářová. „Já jezdím hodně mezi lidi. A když vysvětluji, vím, že celá řada lidí pochopí tu situaci,“ namítla vůči kritice, že vládní kabinet věci dostatečně nekomunikuje. Prosila přítomné, aby „ministry vzali na milost“. Svá slova vzala ale zpět, když se už i moderátorka rozčílila, že ministr školství Bek odmítá pozvání do debaty, kdy už chystají stávku učitelé.

Macinka se nad argumenty Kovářové z pozadí nevěřícně usmíval a po chvíli si vzal opět slovo, aby dokončil, co chtěl kromě výtek ke komunikaci vlády ještě říct k samotnému konsolidačnímu balíčku: „Naše země potřebuje systémové změny, máme obrovské stamiliardové dluhy, potřebujeme uvolnit ruce podnikům, potřebujeme masivně deregulovat. Potřebujeme se hlavně zbavit zeleného šílenství, které nám ničí náš průmysl, což zadlužuje budoucí generaci,“ zdůraznil.

„Co jste dělali ty dva roky? Vy jste představili balíček, který začne platit ve třetím roce vašeho vládnutí a je to soubor opatření, které by průměrný tým makroekonomů vytvořil za čtrnáct dní. Co jste tam ty dva roky dělali? Vy se vymlouváte na Babiše, na Ukrajince, na Putina. Vy se pomalu začněte vymlouvat na Klementa Gottwalda, ale udělali jste trapný nekonsolidační balíček, který není systémový, je to chaotický balíček,“ opřel se Macinka do Kovářové.

Pobavila jej následná poznámka Věry Kovářové, že Petr Macinka v této zemi asi dva poslední roky nežil a neví, co vše se tu dělo. Připomněla pandemickou, migrační i energetickou krizi, se kterou se podle ní vláda „poprala“. Politolog to opakovaně označil za známé „výmluvy“ současné vlády a souhlasil s ním nahlas i odborář Josef Středula.

Do pondělní stávky 27. listopadu proti krokům vlády se zapojí vyšší počet lidí, než je polovina členů Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) z 270 000 odborářů a odborářek z 31 svazů, které centrála zastřešuje.

Stávkou chtějí odbory také zabránit poklesu platů nepedagogických pracovníků a dalších zaměstnanců. Odmítají, aby ředitelé škol museli z peněz na platy hradit stonajícím zaměstnancům dávky v nemoci. Premiér Petr Fiala (ODS) v týdnu označil stávky za nezodpovědné a uvedl, že k nim nevidí důvod.

