Na h*vno to bylo! Pavel Novotný po show s Volným splaskl. Nemohl usnout

Včera měli diváci CNN Prima News možnost shlédnout duel mezi řeporyjským starostou Pavlem Novotným a poslancem Lubomírem Volným.

Od Novotného padaly nadávky, prohlásil, že Volný je šašek, chudák, zbabělec, ubožák, že obchoduje se smrtí a s chudobou, má na rukou krev. Naopak Volný chtěl "dobře odzdrojovanou debatu" a hovořil velmi klidně. Ale když Novotný mluvil o jeho voličích, tak se neudržel a do kamer zamával a zvednul palce.

S hodnocením výstupů obou politiků fanoušci ani politici dlouho nečekali. Novotný byl v tomto směru velmi výřečný a už v 9 hodin večer prohlásil, že "seděl u stolu s nejhlubším dnem poslední stoky". Nicméně jednu poklonu Volnému, potažmo jeho trenérovi, vysekl. " Byl výborně nakoučovaný. Dobrý výkon, uplně nás ignoroval a jel si to svoje pro ty své. Co za tím je. Učitel? Ne... kdo ho dělá?" ptal se.

Řešíme na Clubhousu, kdo jej koučuje. Byl výborně nakoučovaný. Dobrý výkon, úplně nás ignoroval a jel si to svoje pro ty své. Co za tím je. Učitel? Ne... kdo ho dělá? — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) February 23, 2021

A s dalším členem ODS se shodl, že Volný je nebezpečný a neměl by být zván do médií.

Naprosto přesně. On JE nebezpečný. Když jsme zpětně procházeli jeho přípravu atd. Je nebezpečný, neměl by dostávat prostor. — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) February 23, 2021

Od Novotného fanoušků také zněla kritika. "Volný je debil na konci své politické kariéry. Dnes jste vystupoval jako by to byl i Váš případ," tvrdil jeden z nich a Novotný odhalil překvapivou informaci: "On také byl. Zaobírám se vážně myšlenkou, že nebudu příště kandidovat ani tady, doma. Nabídka ze soukromého sektoru. Třeba na to nemám. Mirka taky říkala."

On také byl. Zaobírám se serious myšlenkou, že nebudu příště kandidovat ani tady, doma. Nabídka ze soukromého sektoru. Třeba na to nemám. Mirka taky říkala. — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) February 23, 2021

Zdeněk Perutka také mínil, že Novotný debatu nezvládl. Další z twitterových komentátorů přiznal, že Novotného většinou brání, ale tady nemůže. "To bylo vystoupení na hovno," zhodnotil. Novotný se bránil, že soupeř nebyl lehký.

Nezlobte se, ale tohle jste vůbec nezvládl. Absolutně bez úrovně. — Zdeněk Perutka (@perdazd) February 22, 2021

měl jsem nejednoduchého soupeře.. ok ok — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) February 23, 2021

Ale i chvála se našla. David Burián Novotného pochválil, že se zlepšil jeho projev. "Děkuji, že máte odvahu to prase řešit," byl vděčný další.

Pavle, jde vidět, že jste zamakal na projevu, super!



Výborná práce :) — David Burián (@BurinDavid) February 23, 2021

Pavle, zrovna jsem se dostal dnes k televizi a zvracim z Volneho. Dekuji, ze mate odvahu to prase resit... ;) Ja bych to osobne tak slusne nezvladnul ?? — Divoky Bill (@DivokyB) February 22, 2021

Vyjádřil se také Lubomír Volný. "Rozhovor s milým panem starostou. Sice jsem mu nerozuměl ani slovo, nicméně jeho láska z něj přímo stříkala," poznamenal ironicky.

Rozhovor s milým panem starostou.

Sice jsem mu nerozuměl ani slovo, nicméně jeho láska z něj přímo stříkala.https://t.co/DKDPOIzIMm — Lubomír Volný - VOLNÝ blok (@lubomir_volny) February 22, 2021

A i tady se přidávali fanoušci. "Aspoň vidíte, jaký to je pokrytec. Na svém profilu se ohání jen sledovaností, jakou to mělo a v TV bude vykládat, jak by nepřežil mít na rukou krev. Dobytek," ocenil Novotného jeden z diskutujících. "Moc pěkně. Věcně, v klidu, v pohodě a řekl jste, co jste potřeboval. A za ignoraci toho chudáka jednička s hvězdičkou," hodnotila Jitka Moody.

Aspoň vidíte jaký to je pokrytec.. na svém profilu se ohání jen sledovaností jakou to mělo.. a v TV bude vykládat, jak by nepřežil mít na rukou krev.. dobytek... — m_univ (@Muni_Muniv) February 22, 2021

Moc pekne. Vecne, v klidu, v pohode a rekl jste, co jste potřeboval. A za ignoraci toho chudaka 1??s ?? — Jitka Moody (@JitkaMoody) February 22, 2021

"Teď jsem to dokoukal a máte můj obdiv. Tolik vulgárních útoků a nenechal jste se vyprovokovat. Novotný absolutně nulová argumentace, pouze nadávky a koktání," chválil poslance Václav. "Mně to přišlo, jako by se člověk bavil s nedospělým prasetem, a mezi vámi jednostranná kvočna," mínila Soňa Paveláková.

Teď jsem to dokoukal a máte můj obdiv. Tolik vulgárních útoků a nenechal jste se vyprovokovat. Novotný absolutně nulová argumentace, pouze nadávky a koktání. — Vaclav (@11vaclav) February 22, 2021

Mě to přišlo jako by se člověk bavil s nedospělým prasetem, a mezi vámi jednostranná kvočna — Soňa Paveláková (@SPavelakova) February 22, 2021

Našli se také Volného odpůrci. "Ty kolaborantský koště, moc dobře jsi rozuměl, jen jsi na ty fakta a pravdivý informace neměl koule reagovat, protože jsi neměl jak! Jsi obyčejnej zbabělec a viděla to celá země. Naštěstí," útočil na poslance David Vyčítal.

Ty kolaborantský koště, moc dobře jsi rozuměl, jen jsi na ty fakta a pravdivý informace neměl koule reagovat, protože jsi neměl jak! Jsi obyčejnej zbabělec a viděla to celá země. Naštěstí. — David Vycital (@vycital_david) February 23, 2021

