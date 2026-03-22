Na šéfa ČT nastoupili redaktoři. V televizi to vře

22.03.2026 13:40 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Demonstranti na Letné se postavili za veřejnoprávní Českou televizi. Obávají se, že vláda Andreje Babiše (ANO) chce zestátněním omezit její nezávislost. Boj o charakter ČT přitom probíhá i uvnitř instituce. Prásknutí dveřmi Václava Moravce spustilo lavinu reakcí. Jiskří to mezi vedením, zaměstnanci a radou ČT.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Shromáždění nazvané Nenecháme si ukrást budoucnost. Účastníci akce chtěli vyjádřit podporu demokracii

Na sobotní demonstraci Milionu chvilek na Letné někteří řečníci zmiňovali nutnost zabránit zestátnění veřejnoprávních médií. Zvláště pracovníkům České televize vyjadřovali podporu v úsilí uhájit veřejnoprávnost.

Fotogalerie: - Na chvilku na Letnou

„Objevuje se názor, že média veřejné služby by měla být zestátněna. To by znamenalo, že si je sice i tak zaplatíme – protože kdo jiný by asi tak platil rozpočet? – jenže ona by už nebyla naše. Byla by vlády.“ Zahraniční zpravodaj ČT Jakub Szántó publikoval na síti X slova Zdeňka Svěráka, která pronesl na Letné krátce před svými 90. narozeninami.

 

 

„Ano. A v tom je právě ten problém. Vaše televize, ale platit ji musí povinně všichni. A jen na výběr a vymáhání této zvláštní daně pro naše-vaše média padne ročně 250 milionů. Zvýšení poplatků byla velká strategická chyba z vaší strany. Pomyslná poslední kapka,“ odpověděl vydavatel Marek Španěl.

 

 

K otázce zestátnění ČT se vyjádřil také Michal Černohorský (Motoristé). „Že se jedná o chráněnou dílnu je definitivně potvrzeno. Ani její dlouholetí zaměstnanci (čti klienti) netuší, že zákonem 483/1991 byla ČT státem stvořena. Státem založenou, kontrolovanou a ze zákona nuceně placenou organizací nelze víc zestátnit. Lze jí pouze víc kontrolovat,“ konstatuje na síti X.

 

 

Svěrákova slova neušla ani Michalu Kubalovi, jenž v ČT působí jako vedoucí redaktor zahraničního zpravodajství a moderátor Událostí. Na síti X připomněl Svěrákovo vyjádření, že „zestátnit rozhlas a televizi není legrace, ale drzost“.

 

 

Přetahovaná uvnitř ČT

Nejen slavný spisovatel a divadelník, ale i další mluvčí na Letné deklarovali podporu ČT, jejíž nezávislost je podle přesvědčení sympatizantů opozice ohrožována vládou Andreje Babiše (ANO). Boj o charakter toho média přitom probíhá i uvnitř instituce.

„Interpelace na generálního ředitele Radou ČT je úplně absurdní institut. To tady za Petra Dvořáka nebývalo. A většinou se to týká obsahu. Jak můžete garantovat redakční nezávislost, když to tomu managementu přijde normální?“ ptal se Václav Moravec ve Studiu N.

 

 

Skupina zaměstnanců České televize se v uplynulém týdnu setkala s generálním ředitelem Hynkem Chudárkem. Iniciátoři schůzky prezentovali pětici priorit, jejichž splnění považují za klíčové pro budoucnost a nezávislost veřejnoprávní instituce. Figuruje mezi nimi aktivnější a otevřenější komunikace vedení směrem dovnitř i navenek, asertivnější postoj ředitele vůči Radě ČT při obraně redakční nezávislosti a programové integrity, posílení interního dialogu, lepší podmínky pro tvůrčí práci a ochrana před vnějšími politickými tlaky.

Autoři výzvy zdůraznili, že naplnění těchto bodů je podle nich zásadní pro udržení důvěryhodnosti ČT jako veřejnoprávního média. 

Anketa

Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?

96%
2%
2%
hlasovalo: 66434 lidí

Schůzka proběhla v atmosféře rostoucího napětí kolem financování veřejnoprávních médií a nedávných změn v programové skladbě, včetně ukončení Otázek Václava Moravce a příprav nových formátů. Ředitel Chudárek na setkání vyslechl požadavky a slíbil, že se jimi bude zabývat, avšak k ničemu konkrétnímu se nezavázal.

Situace v ČT je v posledních měsících napjatá i kvůli sporům o financování. Chudárek opakovaně obhajuje zachování televizních poplatků jako preferovaného modelu. Napjaté vztahy panují také s Radou ČT. Někteří radní, např. Pavel Matocha, žádají podrobnosti o obsahu vysílání.

Szántó: Než nás budete splachovat do toalety, zkuste se předem zamyslet

Na sociálních sítích se objevily reakce převážně v podobě sdílení článku z Deníku N, který o setkání informoval jako první. Zahraniční zpravodaj ČT Jakub Szántó příspěvek s odkazem na článek sdílel s neutrálním komentářem, což vyvolalo desítky sdílení a lajků.

 

 

„Beztak po Moravcově odchodu, který stál do svého konce za jasně vyargumentovanými principy sám bez kolegů, tenhle boj zbývajících tamních novinářů už není závažný a přesvědčivý,“ vyjádřil svůj názor advokát Jan Kubeček.

 

 

Szántó mu odpověděl: „Kde se bere taková sebejistota i odsudek a zlehčování stovek lidí bez sebemenší znalosti poměrů v ČT? Kde se bere přesvědčení, že Václavovy argumenty byly principiální, zatímco postoje stovek novinářských profesionálů nikoliv? Nikdy neporozumím.“

 

 

Kubeček zareagoval: „Nesouhlasím s jeho úzkým viděním světa, ale jeho princip mi byl vyšší než ty vaše ostatní. Snahou novináře není rozumět občanům? Vy vystupujete sebejistě, např. protitrumpovsky. To si pamatuji z vaší přednášky v aule našeho gymnázia.“

 

 

„Spor mezi Václavem a drtivou částí redakce spočíval nikoliv v tom, jestli si politici a jejich lidé v Radě ČT mohou vynucovat vystupování v ČT. Ale o to, jestli si moderátor předního politického pořadu může z vlastní vůle dovolit nezvat jednoho konkrétního politika, nota bene aktuálně třetího nejvyššího ústavního činitele. A tím pádem se například zbavit možnosti ho podrobit tvrdým otázkám. Naše pozice je, že nikoliv. Než nás budete zase někdy splachovat do toalety, zkuste se předem zamyslet,“ vyzval Szántó.

 

 

Podle Chudárka se po konci Václava Moravce budou v nedělním diskusním pořadu až do léta střídat zkušení moderátoři. Novým formátem má být pořad nahrazen pravděpodobně od srpna.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Česká televize , ČT , Moravec , OVM , poplatky , Rada ČT , Svěrák , Szántó , Chudárek , Černohorský , Kubal , Španěl

Váš názor? (Hlasovali 2 čtenáři)

Obáváte se, že vláda Andreje Babiše ohrozí nezávislost České televize?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Marek Španěl

Marek Španěl (narozen 1973) je český miliardář, zakladatel, CEO a spoluvlastník českého videoherního studia Bohemia Interactive, které vytvořilo celosvětově hrané tituly Arma, Operace Flashpoint, DayZ nebo Ylands. Spoluvlastní také vydavatelství Echo24 a internetový portál Parlamentní listy.

Opravdu jsou ty urážky nutné?

Čemu dobrému přispívá, že jako politici urážíte sebe navzájem a bohužel mnohdy i samotné voliče? Konkrétně vy jste napsala doslova ,,extremistická lůza ve vládě“. Podle mě spolu lidé nemusí souhlasit, ale to ještě někoho neospravedlňuje druhé urážet. Divíte se pak, že je jsou i ve společnosti tak vy...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 21 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Na šéfa ČT nastoupili redaktoři. V televizi to vře

13:40 Na šéfa ČT nastoupili redaktoři. V televizi to vře

Demonstranti na Letné se postavili za veřejnoprávní Českou televizi. Obávají se, že vláda Andreje Ba…