Na šéfa ČT nastoupili redaktoři. V televizi to vře

Na sobotní demonstraci Milionu chvilek na Letné někteří řečníci zmiňovali nutnost zabránit zestátnění veřejnoprávních médií. Zvláště pracovníkům České televize vyjadřovali podporu v úsilí uhájit veřejnoprávnost.
„Objevuje se názor, že média veřejné služby by měla být zestátněna. To by znamenalo, že si je sice i tak zaplatíme – protože kdo jiný by asi tak platil rozpočet? – jenže ona by už nebyla naše. Byla by vlády.“ Zahraniční zpravodaj ČT Jakub Szántó publikoval na síti X slova Zdeňka Svěráka, která pronesl na Letné krátce před svými 90. narozeninami.
"Objevuje se názor, že média veřejné služby by měla být zestátněna. To by znemenalo, že si je sice i tak zaplatíme - protože kdo jiný by asi tak platil rozpočet? - jenže ona by už nebyla naše. Byla by vlády." Zdeněk Svěrák právě teď na Letné krátce před svými 90. narozeninami. pic.twitter.com/z6qBgKFRMn— Jakub Szántó (@JakubSzanto) March 21, 2026
„Ano. A v tom je právě ten problém. Vaše televize, ale platit ji musí povinně všichni. A jen na výběr a vymáhání této zvláštní daně pro naše-vaše média padne ročně 250 milionů. Zvýšení poplatků byla velká strategická chyba z vaší strany. Pomyslná poslední kapka,“ odpověděl vydavatel Marek Španěl.
Ano. A v tom je právě ten problém. Vaše televize, ale platit ji musí povinně všichni.— Marek Španěl (@spanelx) March 21, 2026
A jen na výběr a vymáhání této zvláštní daně pro naše-vaše média padne ročně 250 milionů.
Zvýšení poplatků byla velká strategická chyba z vaší strany. Pomyslná poslední kapka. pic.twitter.com/yKut0GeHEJ
K otázce zestátnění ČT se vyjádřil také Michal Černohorský (Motoristé). „Že se jedná o chráněnou dílnu je definitivně potvrzeno. Ani její dlouholetí zaměstnanci (čti klienti) netuší, že zákonem 483/1991 byla ČT státem stvořena. Státem založenou, kontrolovanou a ze zákona nuceně placenou organizací nelze víc zestátnit. Lze jí pouze víc kontrolovat,“ konstatuje na síti X.
Že se jedná o chráněnou dílnu je definitivně potvrzeno.— Michal Černohorský (@MichalCernohor3) March 22, 2026
Ani její dlouholetí zaměstnanci (čti klienti) netuší, že zákonem 483/1991 byla ČT státem stvořena.
Státem založenou, kontrolovanou a ze zákona nuceně placenou organizací nelze víc zestátnit.
Lze jí pouze víc kontrolovat ??>? pic.twitter.com/OPmbI1CXs2
Svěrákova slova neušla ani Michalu Kubalovi, jenž v ČT působí jako vedoucí redaktor zahraničního zpravodajství a moderátor Událostí. Na síti X připomněl Svěrákovo vyjádření, že „zestátnit rozhlas a televizi není legrace, ale drzost“.
Zdeněk Svěrák na Letné: “Zestátnit rozhlas a televizi není legrace, ale drzost.” pic.twitter.com/VUXLKXJ4LW— Michal Kubal ???? (@MichalKubal) March 21, 2026
Přetahovaná uvnitř ČT
Nejen slavný spisovatel a divadelník, ale i další mluvčí na Letné deklarovali podporu ČT, jejíž nezávislost je podle přesvědčení sympatizantů opozice ohrožována vládou Andreje Babiše (ANO). Boj o charakter toho média přitom probíhá i uvnitř instituce.
„Interpelace na generálního ředitele Radou ČT je úplně absurdní institut. To tady za Petra Dvořáka nebývalo. A většinou se to týká obsahu. Jak můžete garantovat redakční nezávislost, když to tomu managementu přijde normální?“ ptal se Václav Moravec ve Studiu N.
"Interpelace na generálního ředitele Radou ČT je úplně absurdní institut. To tady za Petra Dvořáka nebývalo. A většinou se to týká obsahu. Jak můžete garantovat redakční nezávislost, když to tomu managementu přijde normální?" Václav Moravec ve Studiu N ???? https://t.co/uwHKAjiK1V pic.twitter.com/vFtktkWThF— Filip Titlbach (@FilipTitlbach) March 22, 2026
Skupina zaměstnanců České televize se v uplynulém týdnu setkala s generálním ředitelem Hynkem Chudárkem. Iniciátoři schůzky prezentovali pětici priorit, jejichž splnění považují za klíčové pro budoucnost a nezávislost veřejnoprávní instituce. Figuruje mezi nimi aktivnější a otevřenější komunikace vedení směrem dovnitř i navenek, asertivnější postoj ředitele vůči Radě ČT při obraně redakční nezávislosti a programové integrity, posílení interního dialogu, lepší podmínky pro tvůrčí práci a ochrana před vnějšími politickými tlaky.
Autoři výzvy zdůraznili, že naplnění těchto bodů je podle nich zásadní pro udržení důvěryhodnosti ČT jako veřejnoprávního média.
Schůzka proběhla v atmosféře rostoucího napětí kolem financování veřejnoprávních médií a nedávných změn v programové skladbě, včetně ukončení Otázek Václava Moravce a příprav nových formátů. Ředitel Chudárek na setkání vyslechl požadavky a slíbil, že se jimi bude zabývat, avšak k ničemu konkrétnímu se nezavázal.
Situace v ČT je v posledních měsících napjatá i kvůli sporům o financování. Chudárek opakovaně obhajuje zachování televizních poplatků jako preferovaného modelu. Napjaté vztahy panují také s Radou ČT. Někteří radní, např. Pavel Matocha, žádají podrobnosti o obsahu vysílání.
Szántó: Než nás budete splachovat do toalety, zkuste se předem zamyslet
Na sociálních sítích se objevily reakce převážně v podobě sdílení článku z Deníku N, který o setkání informoval jako první. Zahraniční zpravodaj ČT Jakub Szántó příspěvek s odkazem na článek sdílel s neutrálním komentářem, což vyvolalo desítky sdílení a lajků.
Pracovníci ČT se sešli s ředitelem Chudárkem. Žádají splnění pěti priorit — Deník N https://t.co/1R2yRbwPt0— Jakub Szántó (@JakubSzanto) March 21, 2026
„Beztak po Moravcově odchodu, který stál do svého konce za jasně vyargumentovanými principy sám bez kolegů, tenhle boj zbývajících tamních novinářů už není závažný a přesvědčivý,“ vyjádřil svůj názor advokát Jan Kubeček.
Beztak po Moravcově odchodu, který stál do svého konce za jasně vyargumentovanými principy sám bez kolegů, tenhle boj zbývajících tamních novinářů už není závažný a přesvědčivý.— Jan Kubeček (@J_Kubecek) March 21, 2026
Szántó mu odpověděl: „Kde se bere taková sebejistota i odsudek a zlehčování stovek lidí bez sebemenší znalosti poměrů v ČT? Kde se bere přesvědčení, že Václavovy argumenty byly principiální, zatímco postoje stovek novinářských profesionálů nikoliv? Nikdy neporozumím.“
Kde se bere taková sebejistota i odsudek a zlehčování stovek lidí bez sebemenší znalosti poměrů v ČT? Kde se bere přesvědčením, že Václavovy argumenty byly principiální, zatímco postoje stovek novinářských profesionálů nikoliv? Nikdy neporozumím.— Jakub Szántó (@JakubSzanto) March 21, 2026
Kubeček zareagoval: „Nesouhlasím s jeho úzkým viděním světa, ale jeho princip mi byl vyšší než ty vaše ostatní. Snahou novináře není rozumět občanům? Vy vystupujete sebejistě, např. protitrumpovsky. To si pamatuji z vaší přednášky v aule našeho gymnázia.“
Nesouhlasím jeho úzkým viděním světa, ale jeho princip mi byl vyšší než ty vaše ostatní. Snahou novináře není rozumět občanům?— Jan Kubeček (@J_Kubecek) March 21, 2026
Vy vystupujete sebejistě, např. protitrumpovsky. To si pamatuji z vaší přednášky v aule našeho gymnázia.
„Spor mezi Václavem a drtivou částí redakce spočíval nikoliv v tom, jestli si politici a jejich lidé v Radě ČT mohou vynucovat vystupování v ČT. Ale o to, jestli si moderátor předního politického pořadu může z vlastní vůle dovolit nezvat jednoho konkrétního politika, nota bene aktuálně třetího nejvyššího ústavního činitele. A tím pádem se například zbavit možnosti ho podrobit tvrdým otázkám. Naše pozice je, že nikoliv. Než nás budete zase někdy splachovat do toalety, zkuste se předem zamyslet,“ vyzval Szántó.
Spor mezi Václavem a drtivou částí redakce spočíval nikoliv v tom, jestli si politici a jejich lidé v Radě ČT mohou vynucpvat vystupování v ČT. Ale o to, jestli si moderátor předního politického pořadu může z vlastní vůle dovolit nezvat jednoho konkrétního politika, nota bene…— Jakub Szántó (@JakubSzanto) March 21, 2026
Podle Chudárka se po konci Václava Moravce budou v nedělním diskusním pořadu až do léta střídat zkušení moderátoři. Novým formátem má být pořad nahrazen pravděpodobně od srpna.
