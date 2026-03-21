Načasováno na Letnou? Petr Kolář v den demonstrace zaútočil na vládu

21.03.2026 12:55 | Monitoring
autor: Karel Výborný

Načasování, které budí pozornost: v den demonstrace na Letné zveřejnil deník Právo první část rozhovoru s Petrem Kolářem. Ten v ní nešetří kritikou vlády a varuje před ostudou i oslabením bezpečnosti.

Foto: Screen ČT24
Popisek: Petr Kolář hodnotí úspěch Donalda Trumpa

Poradce prezidenta a „přítel po boku“ Petra Pavla a bývalý velvyslanec Petr Kolář hodnotí první měsíce vlády Andreje Babiše spíše kriticky. „Zatím jsem z toho rozpačitý,“ uvedl v rozhovoru pro deník Právo s tím, že ve vládní koalici jsou patrné „rozdílné pohledy na různé věci, zejména zahraniční politiku“.

Podle Koláře by se situace mohla v následujících týdnech vyjasnit. „Předpokládám, že si pan premiér udělá pořádek. A pak uvidíme,“ dodal s tím, že očekává odpovědnější přístup vlády. „Doufám, že si český premiér vyhodnotí, že prioritou má být prosperita a zájmy českých občanů.“

Anketa

Jakou školní známkou zatím hodnotíte práci současné Babišovy vlády?

73%
14%
6%
2%
2%
3%
hlasovalo: 22643 lidí
Ostře se vymezil vůči postoji vlády k výdajům na obranu. Podle něj nelze v současné situaci šetřit na bezpečnosti. „Když budete stavět školy a nemocnice a začnou vám na ně lítat rakety, tak k čemu vám to bude?“ upozornil. Připomněl, že „základní úlohou státu je zajistit bezpečnost a obranu“ a dodal i klasické varování: „Chceš-li mír, připravuj se na válku.“

Kolář zároveň varoval před podceněním mezinárodní situace. „Válka je teď,“ zdůraznil a upozornil na možné rozšíření konfliktů i na kroky Ruska. „Berme to vážně,“ apeloval.

Kriticky hodnotí také postavení České republiky v NATO. „Stáváme se kverulanty, kteří umí nastavit ruku, ale když se má přistoupit ke kolektivní obraně, tak se tváří, že se jich to netýká,“ uvedl. Takový přístup podle něj může vést „v lepším případě jen k naší ostudě“.

Nejasnosti podle něj panují i v zahraniční politice, která se podle jeho slov „teprve usadí“. Připustil sice určité odchylky od dřívějšího směru, zároveň ale nečeká zásadní geopolitický obrat. „Nemyslím, že by pro Česko měly být inspirací Slovensko nebo Maďarsko,“ dodal.

Napětí mezi Hradem a ministerstvem zahraničí komentoval zkušeností z praxe. „Zažil jsem už hodně ministrů zahraničí. Můžu říct, že žádný z nich válku s prezidentem nikdy nevyhrál. Nikdy,“ zdůraznil. Podle něj takové konflikty pravidelně končí neúspěchem ministra.

Vyjádřil se i ke kauze zveřejněných SMS zpráv. „Jsou lidé, kteří to zpochybňují nebo se tomu vysmívají, ale je tu i řada spoluobčanů, kteří naopak přivítali, že se prezident chová transparentně,“ uvedl.

Kolář: Pan Rajchl je normální Russák se dvěma s. Je to čistý fašista

Kolář se v rozhovoru ostře vymezil také proti návrhu zákona zaměřeného na organizace a instituce financované ze zahraničí. Připomněl, že návrh vyvolal silnou kritiku a podle něj mohl vést k vážnému vyhrocení situace ve společnosti.

„Jsem rád, že se ANO od návrhu, který byl zveřejněn v médiích, distancovalo. Zřejmě tím předešli občanské bouři, která by přišla,“ uvedl.

Samotný návrh označil bez obalu za nepřijatelný. „Ten návrh byl skutečně opsaný ruský zákon a vyhrotilo by to vztahy ve společnosti. S americkým zákonem FARA to nemělo vůbec nic společného,“ zdůraznil s tím, že FARA se podle něj týká pouze lobbingu ve prospěch cizích států.

Velmi ostře se vyjádřil i na adresu předsedy PRO Jindřicha Rajchla, který se k návrhu přihlásil. „Pan Rajchl je normální Russák se dvěma s. Je to čistý fašista, který se nás snaží vytáhnout z EU a NATO,“ prohlásil Kolář.

Komentoval i roli poradkyně premiéra Natálie Vachatové, o níž se objevily informace v médiích. „Co si o ní asi můžeme myslet,“ reagoval s ironií a dodal, že podle něj celý návrh „skončí v propadlišti dějin“.

Otázku možných bezpečnostních rizik však Kolář nechává na odpovědnosti vlády. „Je premiérova odpovědnost, jaký má tým a koho si do něj vybere,“ uvedl. Připomněl přitom roli bezpečnostních složek. „Kontrarozvědka má jistě informace, které si nenechává pro sebe,“ dodal.

Závěrem zdůraznil, že odpovědnost za podobná rozhodnutí nese především premiér, a to nejen politicky, ale i vůči voličům.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , Kolář , Právo , vláda

Váš názor? (Hlasovali 4 čtenáři)

Souhlasíte s kritikou vlády, kterou vyslovil Petr Kolář?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Mandát

Já s vámi nesouhlasím. Naopak. Mě vadí, že někteří jsou v politice za každou cenu a pro lidi vlastně vůbec nic nedělají, což nedělala ani Šichtařová, ale měla aspoň tu slušnost skončit. Já bych třeba uvítala možnost, aby mohli být skončeni před volbami i jiné politici, kteří se třeba zpronevěření sv...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Diskuse obsahuje 52 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Já ho chápu. On vytáhne z morálního bahna svého koně, přesvědčí dost lidí, že křivárny lze odpracovat,, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskuselamil , 21.03.2026 13:54:37
podaří se mu jej instalovat do nejvyšší funkce jako svou loutku a teď mu někdo jeho plány na vládnutí z pozadí hatí. No, koho by to nenaštvalo.

|  6 |  0

