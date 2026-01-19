Jak jsme již psali, před Vánoci se řada ukrajinských občanů, kteří od začátku ruské invaze žijí v zahraničí, vydávala na svátky za příbuznými. Někteří ale na Ukrajinu mířili permanentně. Jedná se o ty, kdo byli deportováni.
Spojené státy v listopadu minulého roku deportovali 50 Ukrajinců. Dle veřejnoprávního NPR se jednalo o největší deportační vlnu od začátku války, celkem bylo od začátku války z USA deportováno 105 ukrajinských občanů. Dle ukrajinské velvyslankyně v USA chtěly Spojené státy deportovat původně 80 lidí, ale z neznámého důvodu bylo do Polska, přes které deportace probíhala, dopraveno jen 50 lidí.
Podle posledních zpráv však deportuje i samotné Polsko.
Například 56letou ženu ve městě Bielsk Podlaski. Ta dle ukrajinského webu Hromadske měla být původně vyslechnuta jako svědkyně. Paní ovšem neuměla dobře polsky, takže policisté přivedli tlumočnici. Jenže 56letá žena tlumočnici začala vulgárně nadávat, zřejmě proto, že se jednalo o Rusku. Ze stanice tedy žena propuštěna nebyla, naopak byla zatčena za urážku osoby nápomocné policejnímu šetření. A policisté ji dle vyjádření předali pohraniční stráži s žádostí o vydání rozhodnutí o povinnosti k návratu.
K ukrajinským uprchlíkům přestává být přívětivé také Německo. V listopadu minulého roku se kancléř Friedrich Merz nechal slyšet, že by ukrajinský prezident měl zastavit tok mladých Ukrajinců do Německa. Podle něho by měli naopak „sloužit vlasti“. S myšlenkou, že by Ukrajina měla něco dělat s tím, že mladí Ukrajinci mizí do Německa, přišel původně bavorský premiér Markus Soeder.
