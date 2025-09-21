Nadšený Babiš v tričku před hangárem: Dny NATO, skvělá mega akce

Dny NATO v Ostravě zahájily svou tradici v roce 2001 jako regionální prezentace české armády, policie a záchranářů. Z malé akce se rychle stala největší armádně-bezpečnostní show ve střední Evropě, která přitahuje účastníky z více než 17 zemí. Od roku 2010 je součástí oficiálních Dnů Vzdušných sil Armády České republiky, což zajišťuje vysokou úroveň kvality a prestiž. Hlavními pořadateli jsou Asociace Jagello 2000, Generální štáb AČR, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje a další instituce.
„Když se podíváme na to, co se dnes děje kolem nás, tak připomínka významu členství v Severoatlantické alianci je možná důležitější než kdy jindy. Připomíná nám to, kdo jsou naši skuteční přátelé a spojenci a kam chceme patřit,“ řekl při slavnostním zahájení prezident Petr Pavel.
Dny NATO mají letos trochu jinou atmosféru. Zatímco dříve se zaměřovaly hlavně na prezentaci vojenské techniky, dnes nám připomínají, jak důležité je během zhoršující se bezpečností situace v Evropě naše členství v nejsilnější obranné alianci na světě. Můžeme tak ukázat, že Česká… pic.twitter.com/BPhYCima09— Petr Pavel (@prezidentpavel) September 20, 2025
Petr Pavel hovořil o narušení vzdušného prostoru Estonska ruskými stíhačkami, které se odehrálo tento týden, a o nedávném vpádu dvou desítek ruských dronů do vzdušného prostoru Polska. „To, co se událo v posledních dnech v Polsku, v Estonsku, to, co se už čtvrtý rok děje na Ukrajině, je věcí nás všech, protože nebudeme-li stát při sobě, tak se to dříve či později stane i nám,“ varoval prezident ČR a dodal, že ze strany Moskvy jde o výrazné zvyšování napětí.
Dále zdůraznil, že v případě ruského porušení pravidel musí NATO reagovat adekvátně, včetně možné vojenské reakce, jako je sestřelení ruského stroje, aby Rusko pochopilo překročení hranic. Upozornil, že ustupovat zlu není možné, i když to znamená balancování na hraně konfliktu. Bezpečnost a obrana podle něj nejsou jen záležitostí lidí v uniformě, ale všech občanů, kteří musí chránit svůj způsob života. Pavel vyzval k podpoře zvyšování obranyschopnosti, vnitřní bezpečnosti a odolnosti jednotlivců i obcí, aby společnost zvládla různé krize, včetně potenciální války.
Fiala oznámil založení koordinační skupiny pro antidronovou ochranu státu
Premiér Petr Fiala (ODS) ohlásil na Dnech NATO založení koordinační skupiny pro antidronovou ochranu při Bezpečnostní radě státu, která bude zahrnovat odborníky z ministerstev obrany, vnitra, dopravy, z armády a z policie. „Reagujeme na situaci, kdy ruské drony létají v Rumunsku a v Polsku dokonce 200 km od našich hranic. Naší prioritou je bezpečnost občanů a připravenost na podobná ohrožení,“ uvedl Fiala.
Skupina má monitorovat technologický vývoj, navrhovat opatření a koordinovat aktivity úřadů v boji proti dronům. Petr Fiala zdůraznil, že jeho vláda zahájila největší modernizaci Armády ČR v novodobé historii, aby čelila hrozbám, jako je ruská agrese na Ukrajině či narušování vzdušného prostoru sousedních zemí. „Konečně posíláme dost peněz na obranu a přijali jsme zákon, aby se tyto výdaje každý rok zvyšovaly,“ prohlásil premiér. Mezi nové akvizice patří podle něj bojová vozidla pěchoty CV90, tanky Leopard, radary MADR, vrtulníky Venom a Viper a systém protivzdušné obrany SPYDER, který byl v Mošnově poprvé představen veřejnosti. „Část našich výsledků můžete vidět přímo tady,“ dodal premiér.
Vyzdvihl nenahraditelnost NATO v době, kdy Rusko „odmítá jednat, obsazuje cizí území, posílá drony k našim sousedům a zkouší, co mu projde“. Podle Fialy aliance funguje na principu solidarity – „všichni za jednoho“ – a sdílení technologií a kapacit, což ji činí nejúspěšnější obrannou aliancí na světě. Ostře kritizoval návrhy na referendum o členství v NATO, které označil za hazard s bezpečností. „Budoucnost naší bezpečnosti je pouze v Severoatlantické alianci,“ prohlásil Petr Fiala a dodal, že český vzdušný prostor je díky vládním krokům chráněn lépe než kdy dříve.
Během akce se předseda vlády setkal se zástupci českého obranného průmyslu, jenž podle něj hraje klíčovou roli v rozvoji nových technologií a v posilování ekonomiky. Firmy jako Aero Vodochody, které na Dnech NATO oznámily smlouvu na dodávku letounů L-39 Skyfox, podle jeho slov přispívají k mezinárodní konkurenceschopnosti a podporují modernizaci armády.
Nadšený Babiš: Tady tu techniku pořídila naše vláda
Dny NATO si nenechal ujít ani opoziční lídr Andrej Babiš, jednička kandidátky ANO v Moravskoslezském kraji. Babiš se na akci objevil krátce po svém volebním mítinku v ostravské Porubě. V areálu se pohyboval v neformálním oblečení, podle svých slov plánoval navštívit Dny NATO jako soukromá osoba. Neúčastnil se slavnostního zahájení, pózoval u vojenské techniky a točil krátká videa.
Na sociální síti Facebook se Babiš vyjádřil, že Dny NATO jsou „skvělá mega akce“.
A Babiš pokračoval: „Tradičně a strašně rád chodím na Dny NATO v Ostravě. Je to jedinečná show armádní techniky. Jsem rád, že jsem tady viděl tu techniku, kterou pořídila naše vláda, jako protivzdušná obrany SPYDER, DPET – pasivní sledování, Starkom – rušicí systém, RBS 70 NG – raketové systémy, které sestřelují drony, a samozřejmě nové vrtulníky Viper a Venom. No a taky jsme viděli, co pořídila paní Černochová – jeden kus CV 90, taky tady byly ty staré Leopardy, ty mají třicet let a dostala jich čtyřicet kusů. No a ta F-35. No tak bohužel naše armáda za poslední rok nabrala jenom 374 vojáků. I ta univerzita v Brně má méně studentů. Takže pokud se vrátíme do vlády, budeme pokračovat ve smysluplném pořizování techniky, která je založená na protivzdušné obraně, na obraně našeho obyvatelstva. A na sestřelování dronů samozřejmě, protože teďka na to nemáme systémy,“ řekl Babiš a dodal, že Gripeny vyjednala Černochová tak, že nás to stojí o pět miliard navíc. „Je absolutně nekompetentní. No a ty F-35, které postupně už málokdo má rád, tak možná že někdy přijdou. Samozřejmě. Všechno špatně,“ nechal se slyšet šéf hnutí ANO.
Andrej Babiš na Dnech NATO v Mošnově
Babišovu účast kritizoval ministr pro vědu, výzkum a inovace Marek Ženíšek (TOP 09), který na síti X napsal: „Babiš vyrazil na Dny NATO pro fotku a video. Tak teď realita: Jeho vláda NEplnila členský závazek NATO. Napadenému spojenci (Polsku) by nepřišel na pomoc. Když se řeší bezpečnost, nechodí do práce. Paktuje se se stranami, které chtějí referendum o vystoupení z NATO.“
Babiš vyrazil na Dny NATO pro fotku a video. Tak teď realita:— Marek Ženíšek (@zenisek_m) September 20, 2025
- Jeho vláda NEplnila členský závazek NATO
- ?Napadenému spojenci (Polsku) by nepřišel na pomoc
- ?Když se řeší bezpečnost, nechodí do práce
- ?Paktuje se se stranami, které chtějí referendum o vystoupení z NATO
Ještě drsnější vzkaz poslal Babišovi Mirek Topolánek, který se prohlásil za otce ostravské zbrojní přehlídky a předsedu ANO, který chce rušit muniční iniciativu, by prý z Mošnova hnal karabáčem.
Tahle akce je moje dítě. Prvními zahraničními partnery byli Poláci. Ti, kterým by tenhle zbabělec nepomohl při napadení. Tenhle zbabělec, co chce rušit muniční iniciativu. Má obrovské štěstí, že tam letos nejsem. Hnal bych ho karabáčem. pic.twitter.com/zQQBS13dHl— Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) September 20, 2025
Davy návštěvníků, dlouhé fronty
Doprovodná část Dnů NATO zahájila v pátek v Ostravě, kde proběhly semináře a workshopy, hlavní show přinesla osm hodin programu denně. Návštěvníci se mohli dotknout těžké vojenské techniky, jako je transportní letoun Embraer C-390 Millennium v tankovací verzi KC-390 od portugalského letectva, nebo legendárního bombardéru B-52H Stratofortress z USA.
Mezi vrcholy Dnů NATO patřily akrobatické show elitních týmů: britských Red Arrows s devíti Hawk T1, tureckých Turkish Stars na F-5 Freedom Fighter a dalších. Česká armáda předvedla JAS-39 Gripen, AH-1Z Viper a UH-1Y Venom ve společné ukázce, stejně jako W-3 Sokol v záchranné misi. Francouzské Rafale C, německý Eurofighter Typhoon a A400M Atlas rozšířily mezinárodní paletu. Statické expozice zahrnovaly vozidla jako CV90.
UH-60, Casa C-295MW, Viper & Venom— Armáda ČR (@ArmadaCR) September 20, 2025
... a palubní střelec Venomu ??#DnyNATO pic.twitter.com/CgmTOZZpsh
Česká armáda předvedla novinky ve výbavě, včetně prezentace od Vojenské policie s patrolováním a pyrotechnickými prohlídkami. Speciální partnerem akce byla Itálie, která přinesla unikátní prvky. Pro rodiny byly připraveny workshopy, filmy a interaktivní zóny, včetně expozice Řízení letového provozu ČR. Mobilní aplikace Dnů NATO, zdarma dostupná na Androidu i iOS, sloužila jako průvodce s real-time aktualizacemi programu a s mapami.
Vstup na akci, která má sloužit k prohlubování veřejného porozumění rolím NATO a spojenců, je tradičně zdarma. V sobotu do Mošnova dorazilo asi devadesát až sto tisíc návštěvníků. Přijeli lidé z celé republiky a množství návštěvníků i z ciziny, zejména z blízkého Polska. Bezpečnostní opatření byla důkladná, včetně kontroly batohů a zakázaných předmětů. Pořadatelé doporučovali veřejnou dopravu, protože možnosti parkování byly omezené. Kolony se v sobotu na silnicích v okolí letiště tvořily ze všech stran. Měřily několik kilometrů a lidé v nich popojížděli i více než hodinu. V areálu pak v dlouhých frontách čekali na prohlídky letadel i přes dvě hodiny. Akce podpořily i firmy jako Czechoslovak Group s RETIA, které předvedly nové velící centrum protivzdušné obrany.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Naďa Borská
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.