Nadšený Kundra z Respektu chválí Petříčka. Hlavně za to, že hned po jmenování jel do Berlína

20. 10. 2018 21:23

Fakt, že si nový šéf české diplomacie Tomáš Petříček vybral jako cíl své první cesty právě Německo, velmi oceňuje redaktor týdeníku Respekt Ondřej Kundra. A důvody? Na Německo se prý část naší politické elity a veřejnosti stále dívá s nedůvěrou. Nový ministr zahraničí tím dal podle novináře najevo, že to není namístě, protože se naopak jedná o našeho blízkého partnera. Nicméně měl by se prý připravit na daleko těžší část. A sice dokázat ve své nové funkci prosadit to, co považuje za důležité.