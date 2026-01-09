Najmenoval si ústavní soudce, ti mu to posvětí. Holec přemýšlí, co Pavel vyvede

Vláda Andreje Babiše stále není kompletní, Filip Turek, jenž stále čeká na to, zda ho nakonec prezident Petr Pavel jmenuje ministrem, momentálně pobývá v Kyjevě a premiér Andrej Babiš dává jasně najevo, že se příliš nehrne podávat na prezidenta kompetenční žalobu. Komentátor Petr Holec v textu na serveru Gazetisto naznačil, proč tomu tak je.
Prezident Petr Pavel už během svého prvního funkčního období stihl jmenovat většinu soudců Ústavního soudu ČR a podle Holce by tito soudci mohli rozhodnout ve prospěch Petra Pavla už proto, že je jmenoval.
A právě této možnosti se Andrej Babiš (ANO) a šéf Motoristů Petr Macinka obávají.
„Posvěcením prezidentova ústavního puče s nejmenováním Filipa Turka ministrem z toho udělají právní precedent, který de facto přepíše ústavu a posílí Pavlovy kompetence. A oba dobře vědí, že i navzdory svému slibu o jediné hradní pětiletce (a předtím o žádné), bude i Pavel kandidovat podruhé. A nejspíš tedy bude dál ‚gumovat‘ až do roku 2033,“ napsal Holec.
Občanům podle Holce Petr Pavel svým chováním již jeden základní vzkaz hodný zapamatování předal. Viděno Holcovými očima jasně ukázal, že mu nelze věřit. Ani v tom, že se bude snažit být nadstranickým prezidentem, ani v tom, že nebude na prezidenta kandidovat podruhé.
