To mi nevnutíte. Český veterán se ohradil při výročí války na Ukrajině

Makety íránských dronů, které ve válce proti Ukrajině využívají Rusové, nechala na řadu českých náměstí rozmístit iniciativa Dárek pro Putina. Stalo se tak u příležitosti čtvrtého výročí ruské invaze. Nejen samotná akce, ale i následné poškození makety dronu na náměstí v Ústí nad Labem vyvolaly velkou diskusi. Pro ParlamentníListy.cz promluvil bývalý stíhací a dopravní pilot Václav Vašek.
Moje válka to není a vnutit si to nenechám!
Tragédie lidských osudů na Ukrajině je strašná. A Vítězný únor…
Vyjádřil se i ke čtvrtému výročí války na Ukrajině. „Každá válka z mého pohledu v historii měla své příčiny oficiální a pak ty faktické. A tyto dva pojmy nikdy nebyly identické. První světová válka určitě nevznikla kvůli tomu – helejte, zabili jste nám Ferdinanda, tak tady máte přes držku. A druhá také rozhodně nevznikla z důvodu přepadení vysílače v Gliwicích. A zrovna tak tento konflikt na Ukrajině neměl podhoubí takové, jaké je nám už dlouho vnucováno,“ míní Václav Vašek a pokračuje: „Ale to nic ovšem nemění na skutečnosti, že tragédie lidských osudů na Ukrajině je strašná a je úplně jedno, jestli je nějaké výročí, nebo není. A já bych k tomu řekl ještě jednu věc. Proč dnes nikdo nepřipomíná, že ve středu bude také nějaké nekulaté výročí Vítězného února? A přitom jeho důsledky byly pro ten náš národ mnohem víc devastující a na mnohem delší dobu, než je toto aktuální výročí. Proto to na mě dělá dojem, že připomínání si zrovna výročí zahájení konfliktu na Ukrajině se tak zrovna někomu hodí do krámu pro své zviditelnění. To je můj názor,“ vysvětluje a zamýšlí se i nad otázkou, jaký předpokládá následný vývoj na Ukrajině. „Do toho nikdo nevidí. To bych se musel domluvit s Trumpem a s Putinem, možná trošku se Zelenským. Protože nikdo jiný o tom neví nic. Takoví ti štěkálkové evropští, ti jsou tady na to akorát, aby poštěkávali,“ uzavírá.
Diskuse na fb… „A tenhle cirkus platí kdo?“
