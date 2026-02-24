To mi nevnutíte. Český veterán se ohradil při výročí války na Ukrajině

„Primitivní vandalismus,“ říká k poškození makety dronu na náměstí v Ústí nad Labem bývalý stíhací a dopravní pilot Václav Vašek. V souvislosti se samotným vystavením maket dronů na některých českých náměstích ale podotýká: „Moje válka to není a vnutit si to nenechám“. Ohledně čtvrtého výročí války na Ukrajině vzpomněl i Vítězný únor. Nahlédli jsme také do diskuse na fb, jak lidé akci s maketami dronů na podporu Ukrajiny vidí. „A tenhle cirkus platí kdo?“ zaznělo například.

Makety íránských dronů, které ve válce proti Ukrajině využívají Rusové, nechala na řadu českých náměstí rozmístit iniciativa Dárek pro Putina. Stalo se tak u příležitosti čtvrtého výročí ruské invaze. Nejen samotná akce, ale i následné poškození makety dronu na náměstí v Ústí nad Labem vyvolaly velkou diskusi. Pro ParlamentníListy.cz promluvil bývalý stíhací a dopravní pilot Václav Vašek. Zajímavá byla i diskuse ohledně akce samotné na sociálních sítích.

Moje válka to není a vnutit si to nenechám!

„Já tuto záležitost vnímám ze dvou úhlů pohledu. Ten model dronu někdo vyrobil, dal do toho svou práci a někdo jiný přišel a rozbil ho. To považuji za primitivní vandalismus,“ říká ke zničení modelu dronu na náměstí v Ústí nad Labem bývalý stíhací a dopravní pilot Václav Vašek a pokračuje: „Na druhou stranu se nabízí otázka, proč tam ten dron byl a hlavně, proč u něj byl plakát, který přesvědčuje lidi, kteří tam přišli, že válka na Ukrajině je naší válkou? To jako mohu každého ujistit, že moje válka to není a vnutit si to nenechám!“ vzkazuje a dodává: „Takže jestli si někdo chce vyrobit maketu dronu, to je přece bohulibá aktivita. Ale proč ho nese na náměstí, aby v blízkosti nějakého pochybného textu provokoval ke svému zničení? Pro můj úplně jednoduchý selský rozum existuje jedno jediné vysvětlení. Národ je potřeba prostě neustále rozeštvávat proti sobě, aby náhodou se nezačal zajímat o to, o co nechceme, aby se zajímal, aby do něčeho nahlédl. Takže, po staletí známý scénář – rozděl a panuj! A k tomu se hodí všechno,“ krčí rameny.

Tragédie lidských osudů na Ukrajině je strašná. A Vítězný únor…

Vyjádřil se i ke čtvrtému výročí války na Ukrajině. „Každá válka z mého pohledu v historii měla své příčiny oficiální a pak ty faktické. A tyto dva pojmy nikdy nebyly identické. První světová válka určitě nevznikla kvůli tomu – helejte, zabili jste nám Ferdinanda, tak tady máte přes držku. A druhá také rozhodně nevznikla z důvodu přepadení vysílače v Gliwicích. A zrovna tak tento konflikt na Ukrajině neměl podhoubí takové, jaké je nám už dlouho vnucováno,“ míní Václav Vašek a pokračuje: „Ale to nic ovšem nemění na skutečnosti, že tragédie lidských osudů na Ukrajině je strašná a je úplně jedno, jestli je nějaké výročí, nebo není. A já bych k tomu řekl ještě jednu věc. Proč dnes nikdo nepřipomíná, že ve středu bude také nějaké nekulaté výročí Vítězného února? A přitom jeho důsledky byly pro ten náš národ mnohem víc devastující a na mnohem delší dobu, než je toto aktuální výročí. Proto to na mě dělá dojem, že připomínání si zrovna výročí zahájení konfliktu na Ukrajině se tak zrovna někomu hodí do krámu pro své zviditelnění. To je můj názor,“ vysvětluje a zamýšlí se i nad otázkou, jaký předpokládá následný vývoj na Ukrajině. „Do toho nikdo nevidí. To bych se musel domluvit s Trumpem a s Putinem, možná trošku se Zelenským. Protože nikdo jiný o tom neví nic. Takoví ti štěkálkové evropští, ti jsou tady na to akorát, aby poštěkávali,“ uzavírá.

Diskuse na fb… „A tenhle cirkus platí kdo?“

Sobotní akce na několika náměstích v ČR vyvolala i poměrně obsáhlou diskusi na internetu. Komentáře, týkající se té v Českých Budějovicích, nechybí třeba na fb stránkách Společně udržme demokracii, v příspěvku, kdy skupina na akci na podporu Ukrajiny jako spolupořadatel zvala. „A tenhle cirkus platí kdo?“ ptal se například jeden z diskutujících. „Jak konkrétně UA pomůže motat se někde na náměstí v ČB a čumět na maketu dronu,“ zněl další dotaz. Padla třeba i slova o „rozdělování národa“. „Víte, co je na svobodě úžasné? Že si můžete ve volném čase dělat, co chcete. My ostatním do jejich volnočasových aktivit nekecáme,“ zaznělo naopak mimo jiné ze strany Společně udržme demokracii v reakci na slova o „šaškárně“.

Plk. v. v. Ing. Václav Vašek (*30. 10. 1949 v Kladně) je jedním z nejznámějších československých a českých leteckých pilotů. V armádní kariéře působil dlouhá léta jako stíhací pilot a velitelský důstojník – sloužil u 11. stíhacího leteckého pluku v Žatci, z toho posledních sedm let jako jeho velitel, a následně byl zástupcem velitele 3. divize protivzdušné obrany státu. V roce 1992 se podílel jako náčelník stíhacího letectva Armády ČSFR na přípravě rozdělení letectva mezi Českou a Slovenskou republiku. Svou vojenskou kariéru ukončil v roce 1994, kdy absolvoval poslední let jako vojenský pilot a odešel do zálohy v hodnosti plukovníka.
 
Po odchodu z armády pokračoval Vašek jako civilní dopravní pilot u společností Top Air, ČSA a Travel Service, kde létal na typech od menších dopravních letadel až po široce používané Boeingy 737 a Airbusy A320. Během celého života nalétal přes 16 000 hodin, stal se členem předváděcí letky a později působil jako inspektor bezpečnosti letu v Úřadu pro civilní letectví ČR. Jeho zkušenosti i vzpomínky na létání, zejména na stíhací letoun MiG-29, jsou publikovány v rozhovorech a odborných článcích věnovaných československému letectvu.

