Staněk (ANO): S arcibiskupem Nuzíkem o hodnotách a kultuře

25.02.2026 6:23 | Monitoring
autor: PV

Europoslanec Antonín Staněk jednal s olomouckým arcibiskupem Josefem Nuzíkem o podpoře kulturního dědictví, tradičních hodnot a vzdělávání v evropském kontextu.

Staněk (ANO): S arcibiskupem Nuzíkem o hodnotách a kultuře
Foto: archiv
Popisek: Antonín Staněk

Poslanec Evropského parlamentu doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. se v pátek 20. února 2026 setkal v Arcibiskupském paláci s J. E. olomouckým arcibiskupem a metropolitou moravským Mons. Mgr. Josefem Nuzíkem. Setkání navázalo na Staňkův záměr aktivně propojovat evropskou, regionální a místní úroveň a otevírat dlouhodobější dialog o veřejném prostoru, hodnotách a ochraně kulturní identity.

V úvodu jednání doc. Staněk zdůraznil přesah Olomouce jako tradiční duchovní metropole Moravy a význam arcidiecéze olomoucké jako jedné z klíčových duchovních institucí střední Evropy, která také spravuje rozsáhlé kulturní dědictví a dlouhodobě rozvíjí vzdělávací a sociální působení. V této souvislosti uvedl: „Chci, aby Morava nebyla v Evropě jen regionem na mapě, ale hlasem tradice, odpovědnosti a duchovní kultury.“

Jednání se věnovalo možnostem, jak může poslanec Evropského parlamentu napomoci propojení regionálních priorit s evropskými nástroji, včetně fondů a legislativních rámců. Doc. Staněk k tomu doplnil: „Evropa není jen projekt společného trhu a práva. Pokud ztratí svou duchovní paměť, ztratí i svou duchovní budoucnost.“

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.

  • PŘÍSAHA
  • europoslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Mezi klíčová témata patřilo evropské financování obnovy památek a ochrana kulturního i duchovního dědictví – včetně možnosti podpory obnovy kostela sv. Jakuba Většího a sv. Anny ve Staré Vodě. Dále byla otevřena otázka perzekuce křesťanů v kontextu zahraniční politiky EU a také oblast vzdělávání a hodnotové formace mladé generace, včetně programů typu ERASMUS+.

Konkrétní výstupy a další kroky

Anketa

Jakou školní známkou zatím hodnotíte práci současné Babišovy vlády?

68%
20%
6%
1%
1%
4%
hlasovalo: 4901 lidí

Účastníci se shodli na záměru navázat a rozvíjet pravidelnou komunikaci v regionu, vést dialog o veřejném prostoru a identifikovat konkrétní projekt s evropským rozměrem, kde by byla možná praktická součinnost. Jako jedna z konkrétních možností zazněl návrh uspořádat odborný seminář o evropských duchovních kořenech v Evropském parlamentu, spojený s kulturní prezentací olomoucké arcidiecéze a Moravy, v návaznosti na 250. výročí povýšení olomouckého biskupství na arcibiskupství papežskou bulou Pia VI. ze dne 5. prosince 1777, za vlády Marie Terezie.

Dále se hovořilo o možnosti společné podpory kulturního projektu s názvem Tereziánské slavnosti v královském hlavním městě Olomouci, který připomíná historické vazby Olomouce k době Marie Terezie a roli olomouckého biskupství a arcibiskupství v duchovních a kulturních dějinách regionu.

Gratulace jubilantovi Mons. Antonínovi Baslerovi

Poslanec Staněk se následně v prostorách Arcibiskupské kurie setkal s Mons. Antonínem Baslerem, pomocným biskupem a kancléřem olomoucké arcidiecéze, aby mu poblahopřál k jeho významnému životnímu jubileu a take poděkoval za jeho proslov při nedávném otevření regionální kanceláře poslance EP v Olomouci.

Psali jsme:

Staněk (ANO): Nechci provozovat euromarketingovou nebo dotační kancelář
Ministr Havlíček: Všichni velmi dobře víme, že EU ztrácí svou pozici ve světě
Ministryně Mrázová: Evropské fondy nejsou jen čísla. Jsou to viditelné změny
Antonín Staněk: V Přísaze mě přesvědčili. Boj proti korupci má smysl

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

církev , Staněk , tradice , vzdělávání , ANO , kutura , Nuzík

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je nutné propojit regionální priority s evropskými nástroji?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Nezávislost

Co se stalo s vaší nezávislostí a nestranností? Proč se najednou pasujete do lídra opozice? Jak chcete stmelovat společnost, což jste sliboval, když jste se začal dost razantně stavět na jednu stranu? Pro mě je to zklamání, i když jinak si podle mě vedete 100 krát líp než třeba Zeman

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Léky nevhodné pro kombinaci s pitím kávyLéky nevhodné pro kombinaci s pitím kávy Návyky poškozující slinivku břišníNávyky poškozující slinivku břišní

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): Obrana ČR v příštích letech - méně hesel, více schopností

9:15 Vích (SPD): Obrana ČR v příštích letech - méně hesel, více schopností

Debata o obraně České republiky je často zatížena emocemi, symboly a politickými nálepkami. Přitom b…