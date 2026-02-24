Staněk (ANO): S arcibiskupem Nuzíkem o hodnotách a kultuře

Poslanec Evropského parlamentu doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. se v pátek 20. února 2026 setkal v Arcibiskupském paláci s J. E. olomouckým arcibiskupem a metropolitou moravským Mons. Mgr. Josefem Nuzíkem. Setkání navázalo na Staňkův záměr aktivně propojovat evropskou, regionální a místní úroveň a otevírat dlouhodobější dialog o veřejném prostoru, hodnotách a ochraně kulturní identity.
V úvodu jednání doc. Staněk zdůraznil přesah Olomouce jako tradiční duchovní metropole Moravy a význam arcidiecéze olomoucké jako jedné z klíčových duchovních institucí střední Evropy, která také spravuje rozsáhlé kulturní dědictví a dlouhodobě rozvíjí vzdělávací a sociální působení. V této souvislosti uvedl: „Chci, aby Morava nebyla v Evropě jen regionem na mapě, ale hlasem tradice, odpovědnosti a duchovní kultury.“
Jednání se věnovalo možnostem, jak může poslanec Evropského parlamentu napomoci propojení regionálních priorit s evropskými nástroji, včetně fondů a legislativních rámců. Doc. Staněk k tomu doplnil: „Evropa není jen projekt společného trhu a práva. Pokud ztratí svou duchovní paměť, ztratí i svou duchovní budoucnost.“
doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.
Mezi klíčová témata patřilo evropské financování obnovy památek a ochrana kulturního i duchovního dědictví – včetně možnosti podpory obnovy kostela sv. Jakuba Většího a sv. Anny ve Staré Vodě. Dále byla otevřena otázka perzekuce křesťanů v kontextu zahraniční politiky EU a také oblast vzdělávání a hodnotové formace mladé generace, včetně programů typu ERASMUS+.
Konkrétní výstupy a další kroky
Účastníci se shodli na záměru navázat a rozvíjet pravidelnou komunikaci v regionu, vést dialog o veřejném prostoru a identifikovat konkrétní projekt s evropským rozměrem, kde by byla možná praktická součinnost. Jako jedna z konkrétních možností zazněl návrh uspořádat odborný seminář o evropských duchovních kořenech v Evropském parlamentu, spojený s kulturní prezentací olomoucké arcidiecéze a Moravy, v návaznosti na 250. výročí povýšení olomouckého biskupství na arcibiskupství papežskou bulou Pia VI. ze dne 5. prosince 1777, za vlády Marie Terezie.
Dále se hovořilo o možnosti společné podpory kulturního projektu s názvem Tereziánské slavnosti v královském hlavním městě Olomouci, který připomíná historické vazby Olomouce k době Marie Terezie a roli olomouckého biskupství a arcibiskupství v duchovních a kulturních dějinách regionu.
Gratulace jubilantovi Mons. Antonínovi Baslerovi
Poslanec Staněk se následně v prostorách Arcibiskupské kurie setkal s Mons. Antonínem Baslerem, pomocným biskupem a kancléřem olomoucké arcidiecéze, aby mu poblahopřál k jeho významnému životnímu jubileu a take poděkoval za jeho proslov při nedávném otevření regionální kanceláře poslance EP v Olomouci.
