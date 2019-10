Nákladní doprava do ciziny v pololetí klesla o čtvrtinu

O mezinárodní zakázky připravují tuzemské firmy podle dopravců zejména konkurenti z východu, kteří mají často nižší ceny. Několik let klesající dopravní výkony firem pak podle sdružení Česmad Bohemia přinášejí výpadky i státním financím. Loňský 20procentní výpadek podle nich znamenal ztrátu zhruba pěti miliard korun pro stát.

Podle dopravců by situaci pomohla například částečná vratka spotřební daně z nafty. Ta by podle sdružení pomohla českým firmám a motivovala i tranzitující zahraniční dopravce k nákupu pohonných hmot v Česku. Ti podle dopravců v současnosti kromě mýtného našemu státu nepřinášejí žádné peníze. „Pokud by u nás natankovali, výnos pro stát by z nich byl osminásobný,“ uvedlo sdružení.

Jeho zástupci se kvůli tomu tento týden sešli s premiérem a ministrem dopravy Vladimírem Kremlíkem (za ANO). „Jsem rád, že jednání bylo konstruktivní, premiér řešení prohlubující se krize českých dopravců nasměroval k ministryni financí, se kterou se budeme chtít co nejdříve sejít,“ uvedl prezident Česmadu Josef Melzer.

Dopravci se s premiérem bavili také o návrhu na rozšíření nedělního zákazu jízdy kamionů. Ten by měl mimo jiné pomoci s nedostatkem parkovacích míst pro kamiony. Rozšíření zákazu by však podle dopravců ohrozilo zakázky dopravních firem z Moravy a situaci s parkovacími místy by nevyřešilo. Sdružení se proto zavázalo předložit alternativní plán.

Dopravní firmy tak stále více musejí spoléhat na domácí trh, přepravy na něm proto v posledních letech rostou. V pololetí kamiony přepravily 212 milionů tun, meziročně o téměř 20 milionů tun více.

