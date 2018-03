Nákupy luxusních nemovitostí a potravin. Takhle nějak prý může vypadat působení italské mafie v Praze

Není tajemstvím, že lukrativní nemovitosti v Praze nakupují Italové. Italská policie tvrdí, že některé z těchto nemovitostí si koupili italští mafiáni, kteří takto perou špinavé peníze. „Přišli s odvážnou hypotézou: v byznysu s luxusními domy v centru Prahy se perou peníze z italských daňových zločinů a černých fondů. Vše má pod kontrolou muž, na jehož jméno detektivové narazili při vyšetřování aktivit nejobávanější mafiánské organizace ’Ndrangheta v severoitalském regionu Valle d’Aosta,“ píše deník. Tímto mužem má být Claudio Leo Personnettaz.

Claudio Leo Personnettaz je dvaašedesátiletý obchodník s nemovitostmi, který v Praze působí už řadu let a jako manažer působí v řadě společností, které vlastní nemovitosti v centru města, včetně Pařížské ulice nebo Národní třídy. Italská policie se o tohoto manažera začala zajímat v roce 2016, kdy se spolu se dvěma dalšími muži vydal na výlet do Maroka. Tito dva muži mají podle italských vyšetřovatelů kontakty na ’Ndranghetu.

„Jedním z mužů byl prokurátor z Aosty Pasquale Longarini, druhým podnikatel v potravinářství Gerardo Cuomo, který měl prokurátora podle policie „zásadně k dispozici ke všemu, co potřeboval – ať už šlo o osobní problémy, či práci“ – a kterého prokurátor údajně varoval, že je odposloucháván kvůli kontaktům s ’Ndranghetou. I přímo o prokurátorovi se lidé z vedení mafiánské organizace v odposleších baví jako o člověku, jenž umí leccos zařídit. Oba muže začala italská policie stíhat a v té souvislosti narazila právě na Personnettaze, který společný výlet do Maroka sponzoroval,“ pokračuje deník, který se pokusil pana Personnettaza kontaktovat. Dozvěděl se však tolik, že manažer je v Itálii a neví, kdy se vrátí. Asistentka novinářům také prozradila, že neví, zda se její šéf může vyjadřovat ke konkrétním kauzám, pokud ještě nejsou uzavřeny.

O jaké kauzy může jít? Zmíněný italský prokurátor jednoho dne kontaktuje jistého hotelíéra a sdělí mu, že se o něj zajímá policie. Prokurátor prý hoteliérovi může pomoct, ale nebude to zadarmo. Hotel si musí nakoupit sýry ze severu Itálie. V přepočtu asi za dva miliony korun. Hoteliér si ale nabídku nenechá pro sebe, zmíní se o ní dalším lidem a protože policie naslouchá skrze odposlechy, prokurátor je zadržen.

Claudio Leo Personnettaz se ale k případu přece jen vyjádřil, a to pro italský deník La Stampa. Tomu sdělil, že se v Praze setkal s bývalým marockým velvyslancem a dozvěděl se o zajímavém obchodu. Jenže šlo o obchod v potravinářství, proto s sebou vzal Gerarda Cuoma. Prokurátor Pasquale Longarini jel prý jen do počtu, na výlet, jako kamarád.

Policie však nevěří, že by to bylo tak jednoduché a průhledné.

„Kvůli podezření z praní špinavých peněz v realitním byznysu v české metropoli. Hlavou systému, který detektivové popisují, je podle nich právě Personnettaz. Spolupracuje se dvěma „faktickými společníky“. Jeho byznys funguje tak, že pomáhá Italům s investicemi do nemovitostí. Ve zprávě vyšetřovatelů je zmíněn například prezident fotbalového klubu v Bergamu či jeho bývalý trenér. Tyto klienty však detektivové nestíhají. Přesto se domnívají, že do Prahy plynou příjmy, které se neobjevují v daňových přiznáních,“ píše dál český deník.

Až čas ukáže, jak to všechno dopadne, zda je pravda to, co policie předpokládá a zda se to vyšetřovatelům podaří prokázat. Prokurátor Pasquale Longarini se nakonec dostal na svobodu, jelikož proti němu nebylo dost důkazů. Z vazby zamířil k soudu. Stal se soudcem v Imperii.

