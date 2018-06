Nalákat, nesplnit a žalovat. České politiky a podnikatele obchází americká lobbistická skupina. Takto s ní dopadli na Slovensku

Jak již ParlamentníListy.cz informovaly, pro evropské trhy byl připravován projekt bezdrátově nabíjených elektrických autobusů, které měly být využity v městské hromadné dopravě. S výrobcem těchto autobusů měla exkluzivní dohodu o zastupování ve střední a východní Evropě firma SARN. K realizaci projektu ovšem nedošlo a SARN výrobce žaloval o náhradu škody. Zajímavé je, že to není poprvé, co projekt, do kterého se tato firma zapojila, skončil nezdarem a předně následnou žalobou o vysoké odškodné. Nepříjemné zkušenosti s praktikami této americké lobbistické skupiny má i slovenská vláda.

Česká politická a podnikatelská scéna by měla zpozornět. Nechvalně proslulá firma SARN, prezentovaná kontroverzním podnikatelem česko-arménského původu Armenem Agasem, už opět obchází české politiky a podnikatele s nabídkou vlivu a zastupování ve Washingtonu.

Jméno Armen Agas není zvláště v Praze neznámým pojmem. Je známo, že s nabídkou na svoje "služby" se dostal i do blízkosti předsedy KDU-ĆSL Pavla Bělobrádka a k bývalému ministru vnitra Milanu Chovancovi (ČSSD).



SARN se prezentuje jako americká lobbistická firma složená z několika lidí, kteří o sobě tvrdí, že jsou napojení na americkou administrativu, a kteří údajně českým politikům a podnikatelům dokáží otevřít dveře do nejvyšších pater amerického politicko-podnikatelského prostředí. Ačkoli to může znít lákavě, realita může být úplně jiná.



Pojďme se podívat na charakteristický a typický styl SARNu. Poté, co nalákají na působivé kontakty ve Washingtonu, je mezi nimi a důvěřivým partnerem uzavřena dohoda o zastupování. Ta však nemusí být oproti původnímu očekávání obvykle naplněna a vzhledem k tomu, že spolupráce není uspokojivá, rozhodne se partner smlouvu vypovědět. V tuto chvíli přichází pro SARN charakteristiká odveta: žaluje partnera o náhradu škody. Protože je místem podání žaloby USA, jedná se o částku v milionech dolarů!

Spor se Slovenskem

Lidé ze SARN ENERGY se nechvalně zapsali především na Slovensku - při pokusu o vydírání slovenské vlády, kterým vyvrcholil spor o menšinový podíl akcií státní společnosti Transpetrol, která je obdobou českého Čepra. Tato kauza měla celostatní význam, v tamních médiích značné pokrytí a lze konstatovat, že touto kauzou ztratil SARN dosavadní důvěryhodnost.



Tehdy Armen Agas, prostřednictvím firmy CAPPA Fund III., v níž kromě něho figuroval i další člen SARNu, bývalý úředník amerického Department of Energy Stephen Richards, získal balík akcií Transpetrolu, jehož vlastníkem byl známý slovenský podnikatel a bývalý důstojník STB Ignác Ilčišin. Ten však 34% balík akcií získal podvodem. Slovenský stát označil celou transakci za nelegální a nikdy vlastnictví akcií v soukromých rukou neuznal.



Poté, co sporný balík akcií převzali lidé ze SARNu, začal Stephen Richards hrozit slovenské vládě Evropskou unií a soudními tahanicemi, pokud Slováci neuznají nárok firmy na akcie.



Slováci se ale nenechali zastrašit a slovenské ministerstvo hospodářství trvalo na stanovisku, transakce vznikla podvodem a balík akcií Transpetrolu i nadále náleží Slovenskému státu.

Tečku za celou kauzou udělaly slovenské soudy v roce 2011, kdy rozhodly, že si slovenská vláda může z Transpetrolu brát stoprocentní dividendy.

