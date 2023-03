Naplnit pokladnu zvýšením DPH? Lidovci prý mají jiný nápad. A odjinud z koalice zní vyložený odpor

ANKETA Dočkáme se od vlády zvýšení DPH? Navrhují to koaliční TOP 09 a hnutí STAN. Konkrétně by se měla sazba daně z přidané hodnoty zvýšit z 21 na 23 procent. Podle ekonoma Lukáše Kovandy by toto navýšení výrazně pocítily domácnosti, které už nyní obracejí každou korunu. Zeptali jsme se českých politiků. Jasný názor nepanuje ani v rámci samotné vládní koalice.

„Zvýšení DPH zatíží spíše chudší obyvatelstvo, protože zdraží celou řadu zboží a služeb, s čímž se samozřejmě budou potýkat hůře ti nízkopříjmoví, pro něž to navýšení bude větším podílem než pro bohaté,“ říká pro ParlamentníListy.cz Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank, s tím, že v tomto smyslu není tato daň tak úplně sociálně přívětivá, jako by mohla být třeba daň ze mzdy.

Domácnosti, které obracejí každou korunu, by navýšení podle Kovandy určitě pocítily. „U nich bych předpokládal, že to ovlivní jejich chování v tom smyslu, když žijí někde poblíž hranic, že by mohly ještě více jezdit nakupovat třeba do Polska. Pokud k takovému navýšení základní sazby DPH dojde, lze počítat s dalším zdražením a pak by se určitě rozevřely nůžky mezi cenami v České republice a v Polsku. Pro ještě větší okruh českých občanů by bylo atraktivnější vyrážet na nákupy do Polska,“ upozorňuje ekonom.

ParlamentníListy.cz se dotázaly politiků v Parlamentu, do jaké míry podle nich navýšení DPH připadá v úvahu.

Podle šéfa stínové vlády hnutí ANO a místopředsedy Sněmovny Karla Havlíčka by navrhované zvýšení DPH podpořilo inflaci. „Je to opět výstřel bez promyšlené koncepce. Navíc je to proinflační krok,“ uvedl Havlíček.

„Určitě je to něco, o čem se dá diskutovat,“ odpověděl stručně europoslanec za KDU-ČSL Tomáš Zdechovský.

Z nejsilnější vládní strany ODS na tuto otázku reagoval senátor Tomáš Jirsa, kterému se zvyšování daní rozhodně nelíbí. „Na 23 procent? A proč ne na 30 procent? Když už, tak už! Dokud nedojde k razantnímu snížení výdajů státu, není možné zvyšovat daně!“ sdělil ParlamentnímListům.cz senátor Jirsa.

Podporu pro zvyšování DPH nejspíš vláda nenajde ani u koaličních Pirátů. Podle šéfa jejich poslaneckého klubu Jakuba Michálka hledají Piráti spíše cesty, jak snížit zadlužování státu, které nebudou tolik dopadat na běžného občana.

„Proto podporujeme reformy exekucí a počty vězňů, kteří by měli více pracovat, a hlavně vyřešit problém, že platíme zbytečně vysoké úroky za státní dluh, které by šly snížit závazkem stabilnější měny vůči euru. Taky větší zpoplatnění těžařských firem, omezení daňových výjimek, a naopak zdanění konopí. Rovněž tak navrhujeme zvýšit daň z nemovitosti na obchodní haly a další podobné problematické oblasti, které dopadnou na běžného občana výrazně méně. Díky tomu, že Piráti prosadili solidární příspěvek od energetických firem, nemusíme tolik zvedat daně lidem, a to je cesta, ve které chceme pokračovat,“ uvedl Michálek.

Poslanec SPD Radovan Vích konstatuje, že jejich hnutí se zvyšováním daní fyzickým osobám a živnostníkům absolutně nesouhlasí. „Již dnes máme jednu z nejvyšších úrovní zdanění v rámci zemí OECD. Z každé vydělané koruny si tato vláda dříve nebo později vezme padesát haléřů. Jsou cesty zdanění nadnárodních koncernů, které každoročně vyvádějí z naší země více než 400 miliard korun ve formě dividend bez toho, aby měly povinnost zpětně reinvestovat alespoň část z těchto zisků. Naopak je potřeba daně snižovat, alespoň u základních potravin dočasně na nulu jako v Polsku a na Slovensku,“ řekl nám Vích.

„Místo zvyšování DPH, které povede k dalšímu růstu cen pro obyvatele, by se mělo spíše přistoupit k více progresivnímu zdanění lidí, kteří vydělávají výrazně nadprůměrný příjem. Takovýto návrh máme připraven,“ konstatoval lidovecký poslanec Jiří Horák.

