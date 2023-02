Napsal knihu o vlasovcích. Pak volal Novotnému. „Nepochopil jsem.“ A to byl konec

reklama

Anketa Chcete, aby Babiš vedl ANO do parlamentních voleb jako lídr a kandidát na premiéra? Chci 91% Nechci 5% Je mi to jedno 4% hlasovalo: 14721 lidí

Setkání s Vlasovci

Nejde sice o první knížku o Vlasovovi, která byla v Česku vydána, ale jde o počin kořeněný tím, že 28. ledna už jedenadevadesátiletý Milan Syruček se s Vlasovci v dětství osobně setkal. "Ne s Vlasovem, ale s velitelem první divize, generálem Sergejem Buňačenkem, protože na plácku pod domem, kde jsem bydlel, se shromáždili vlasovští velitelé a řešili otázku, jak dále postupovat na Prahu po obou březích Vltavy. Na Smíchov, do Jinonic a na Ruzyň, kde chtěli rychle obsadit letiště, aby odtamtud Němci nechtěli bombardovat Prahu. A pak druhý proud po nábřeží a co nejrychleji na Pankrác, kde zlikvidovali německou dělostřeleckou divizi, protože německý velitel Prahy Rudolf Toussain dostal od Hitlera pokyn, aby Prahu srovnal se zemí. Bylo mi tehdy třináct let," vysvětlil spisovatel.

Kolik milionů lidí zemřelo v gulazích za Stalinova teroru v tajze se ani ruští historici, podle Syrůčka, neodváží spočítat. "Ta kniha není jen o Vlasovovi, ale i o Rusku a ruské duši. Je to na základě toho, co jsem měl sám možnost poznat, protože jsem tam léta žil a pracoval v Komsomolské pravdě, když byl jejím šéfredaktorem Alexej Adžubej, zeť Nikity Chruščova. S Chruščovovým synem Sergejem jsem udržoval po Skypu kontakt až do jeho smrti loni v červnu. Protože on žil od roku 1991 v USA, získal americké občanství a přednášel na Washingtonské univerzitě. Takže všechny informace jsou uváděny v kontextu, abychom pochopili i způsoby myšlení Vlasova, jaktože se z tak prestižního sovětského generála stal člověk, který proti Stalinovi bojoval celou duší, protože byl přesvědčen, že ještě větším nepřítelem Ruska než Hitler byl Stalin," dodal.

Je to vlastizrádce?

Poslední články a statě o Vlasovovi vyšly v Rusku před dvěma roky, jak řekl Syruček, takže dosud je to téma pro ruské historiky otevřené a stále se přou, zda byl hrdinou nebo zrádcem. "Nepřou se, převládá názor, že to byl vlastizrádce a zbabělec. On nebojoval, skrýval se se svou milenkou a ještě ohrozil lidi v té vesnici. Do zajetí šel sám dobrovolně. A kdo podporoval Hitlera vědomě a dobrovolně, to není pro mě hrdina," skočil do Syručkova monologu ekonom a pedagog Jan Šolta. Syruček na to: "Nemáš tak docela pravdu, že se nepřou. Přou se, protože Vlasov bojoval za Rusko bez Stalina. Za Rusko bez poprav, kterými Stalin Rusku ublížil. Sám jako voják byl dva roky v letech 1937 až 1938 v Číně, kde cvičil Čankajškovu armádu, a v té době bylo vykonáno nejvíce poprav velitelů v SSSR."

Fotogalerie: - Vlastenec nebo vlastizrádce?

O Vlasovovi jako o vlastizrádci hovořila také redaktorka Monika Hoření z loni zaniklých komunistických Haló novin, které se přetransformovaly v týdeník Naše Pravda. "Já se domnívám, že Vlasov byl jednoznačně vlastizrádce. To je můj názor. Byli generálové a vojáci, kteří se nedali na stranu Hitlera. Byla světová válka, tady pro mě není žádné omluvy a Stalin patřil do protihitlerovské koalice," řekla s tím, že v listopadu 1944 se v Praze uskutečnila konference, jejímž cílem bylo založení Komitétu pro osvobození národů Ruska a oficiální založení Ruské osvobozenecké armády (ROA). "Nelze vidět tak jednoznačně, protože Vlasov například zachránil Moskvu před Hitlerem. Je to nejednoznačné, ale to mě právě na tom přitahuje a nechávám na čtenáři, na čí stranu se postaví, a komu připije stakanem vodky. Jestli vlasovovým stoupencům či odpůrcům," dodal Syruček.

Vlasovci a banderovci

Jak pravil spisovatel Syruček, tak: "Vlasov byl ve svých jedenačtyřiceti letech nejmladším sovětským generálem a tehdy byl Stalinovým oblíbencem. Proto ho pověřil velením druhé armády, která měla rozrazit německé obklíčení u Leningradu. Ale nakonec sama druhá armáda byla obklíčena německými silami a protože Stalin nedovoli včasný ústup, tak zůstala v obklíčení. Stalin za Vlasovem třikrát poslal letadlo s údernou skupinou, ale Vlasov vždy odmítl s tím, že nikdy neopustí své vojáky. Velmi špatně nesl, když jeho vojáci v obklíčení po tisících umírali především proto, že se topili v bažinách, umírali hlady, na různé nemoci a strádání."

V knize Syruček také porovnává vlasovce s banderovci: "Banderovci se formovali již od dvacátých let a chtěli nezávislou, samostatnou Ukrajinu. Zatímco Vlasov se formoval až během války. Byl věrným generálem SSSR a Stalina až do roku 1943, než začal v leningradském obklíčení pochybovat o správnosti Stalinových rozhodnutí. Až pak se stal jeho odpůrcem. A právě tam došel k poznání, že je Stalin největší škůdcem SSSR. Nebylo to ze zbabělosti. Kdyby byl zbabělý, tak zůstane v exklusivním zajateckém táboře v ukrajinské Vinici pro zvláště vybrané sovětské důstojníky. Tam se jim podávalo jídlo jako v restauracích, měli svobodu pohybu po táboru a možnosti diskusí."

Telefonát s Novotným

ParlamentnímListům.cz se Syrůček svěřil, že telefonoval se starostou pražské městské části Řeporyje Pavlem Novotným, který tam v roce 2020 nechal instalovat pomník vlasovcům: "Volal jsme mu a nabídl, že udělám o knize v Řeporyjích besedu. On je taková snůška rychlomluvy, že jsem nepochopil, co říká. Resumé jsem se tedy vlastně nedozvěděl. Omlouvám se panu starostovi, ale to byla strašná rychlost. Pak zavěsil, protože něco měl."

A jak se staví vůbec k takovým pomníkům? "Asi bych tam ten pomník nestavěl. Mám vůbec ostražitý vztah k pomníkům, protože se jeden čas staví a pak se zase kácí. A to nejen u nás. To se děje všude ve světě. To není jen případ Koněva. Sám jsem ale inicioval bustu generála Charlese De Gaulla tady na Barrandově u kostela. Myslím si, že De Gaulla budeme stále uctívat i proto, jak za války podpořil Beneše. Návštěva byla naplánována na říjen 1968 a po srpnu De Gaulle jasně prohlásil, že u nás nebude sledovat přehlídku sovětských jednotek, že si toho dost užil na Rudém náměstí v Moskvě."

Psali jsme: Ukrajinci: Rusové se u Bachmutu rychle učí. Tanky a letadla slyšíte, až když je pozdě Zelenskyj: Budu dál vyhazovat. Rusko na olympiádu nesmí Zvýšení daní, zvýšení věku pro odchod do důchodu. Poradci vlády budou hledat peníze Vždyť oni upalovali a rozřezávali lidi, pane Novotný! Krvavá stopa vlasovců a kozáků na českém území

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.