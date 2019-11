Nářez u Xavera. Advokát Koudelka porazil ČT u soudu. Šlo o utajené smlouvy a platy. Jenže ředitel Dvořák...

V samém úvodu rozhovoru se Koudelka jal vysvětlit, co jej vedlo k ukončení členství v ČSSD. „Je to strana, která podporuje zneužívání moci. Nyní jsem člen Trikolóry Václava Klause mladšího. Členství jsem ukončil, protože vedení strany chce zakonzervovat současné držitele moci ve státním zastupitelství,“ zdůraznil advokát. Anketa Je Pavel Novotný, starosta Prahy-Řeporyjí, dobrý politik? Je 3% Není 97% hlasovalo: 8464 lidí

„Já ze své činnosti advokáta, ale i z činnosti svých kolegů, kteří se na mě obracejí, vím, že za současného vedení státního zastupitelství dochází k manipulacím s trestním řízením, a to k některým velmi křiklavým a tvrdým příkladům,“ pokračuje exposlanec ČSSD.

Následně popsal konkrétní případy. Za nejzávažnější, co se nyní objevilo, považuje kauzu Libora Grygárka, kde soudy konstatovaly, že jeho trestní stíhání, které trvalo řadu let, vůbec nemělo začít. „To trestní stíhání bylo zcela vymyšlené. Šlo o případ, kdy Grygárek byl údajně stíhán za to, že postupoval nesprávně v případu trestního řízení a vyřízení právní pomoci švýcarských orgánů. Soud poukázal na to, že na vyřízení té právní pomoci se podíleli celkem čtyři státní zástupci. Jak z Vrchního státního zastupitelství v Praze, tak z Nejvyššího státního zastupitelství v Brně. Z této skupiny čtyř lidí byl ale stíhán pouze jediný,“ přibližuje případ Koudelka.

Stíháni by však z logiky věci měli být v tomto případě podle Koudelky všichni čtyři, jelikož všichni ten postup schválili, nebo nikdo. „Pokud byl však vybrán jeden člověk k trestnímu stíhání a ostatní nikoli, tak se obnovuje to, co tu bylo do roku 1989, kdy Státní bezpečnost někoho stíhala, protože to byl odpůrce režimu. A za totéž jiné osoby, zvláště své spolupracovníky, nestíhala,“ dodává s tím, že z hlediska manipulace s trestním řízením jde o něco velmi hrubého.

„Tím, že bylo stíhání Grygárka, tak Vrchní státní zastupitelství v Olomouci si tuto věc přivlastnilo s tím, že Grygárek jako zaměstnanec pražského státního zastupitelství musí být stíhán na Moravě. Na tento případ pak nabalilo ještě několik jiných případů, to pak vyvrcholilo známou razií na Úřadu vlády v Praze,“ podotkl moravský advokát.

„Nyní máme potvrzeno, že to, co dělalo státní zastupitelství v Olomouci v roce 2013 v Praze, tak na začátku tohoto procesu byla hrubá nezákonnost a vymyšlené trestní stíhání proti panu Grygárkovi. Protože jinak je jasné, že k těm věcem, které jsou v Praze, by se Vrchní státní zastupitelství v Olomouci nemohlo dostat. Stojím si za tím, že důvody, které vedly k trestnímu stíhání, byly vyfabulované,“ zopakoval exposlanec Koudelka.

„Celé toto trestní stíhání vnímám jako pokus o účelovou likvidaci pana Libora Grygárka na státním zastupitelství. A vnímám to i tak, že to pak bylo zneužito k té akci v roce 2013 na Úřadu vlády, která také pak vedla k pádu vlády, což považují za zásadní spiknutí proti demokratickému řadu po roce 1989,“ shrnul Koudelka.

Koudelka byl sociálním demokratem celých 25 let, moderátor Luboš Xaver Veselý se proto zajímal, jaká jména podle něj mohou za úpadek ČSSD. „Já do ČSSD vstupoval v době, kdy byl předsedou Miloš Zeman a stal se hlavním vůdcem opozice. Žádný Zemanův nástupce v pozici předsedy ČSSD neoslovil lidi tak významně jako on. Zemanův úspěch byl dlouhodobý a dokazuje to i tím, že se stal prezidentem republiky,“ uvedl Koudelka.

Fotogalerie: - Realita Hong Kongu

Všichni následující předsedové ČSSD podle jeho slov neuspěli a nezvládli to. Opustili navíc prý původní ideje a začali se orientovat na politiku, která odpudila většinu voličů ČSSD. „Zvolili politiku, která neoslovuje běžné voliče, které oslovil Zeman, tedy zaměstnance a lidi z menších měst a z venkova. Současné vedení ČSSD se někdy chce vlísat do přízně tzv. intelektuálních elit ve velkých městech, ale tyto elity tímto vedením ČSSD stejně opovrhují,“ myslí si Koudelka, jenž s pádem ČSSD spojuje především Bohuslava Sobotku.

Na řadu přišel i Koudelkův spor s Českou televizí. Advokát se netají tím, že má dlouhodobě nedůvěru k České televizi ve vztahu k jejímu zpravodajství a publicistice. Narazil, když prý chtěl získat informace k financování České televize, aby posoudil, kolik vynakládá na určité konkrétní pořady.

„Konkrétní pořad, který mě zajímal, byl Otázky Václava Moravce,“ uvedl Koudelka, načež jej Xaver Veselý přerušil s otázkou, zda je skutečně připraven na to, aby znal platy zaměstnanců České televize. „Protože podle ředitele České televize naši občané připraveni nejsou. Myslíte, že jste něco víc, pane Koudelko?“ tázal se moderátor. „Asi nejsem připraven, proto jsem se neptal jen na platy, ale na celkové produkční náklady, co stojí výroba pořadu jako celku. Tento dotaz jsem položil minulý rok na jaře. Televize mi to odmítla sdělil s tím, že jde o obchodní tajemství,“ pousmál se Koudelka nad její odpovědí.

Proti tomu však podal odvolání, jelikož postupoval podle zákona o svobodném přístupu k informacím. „Rok a půl se nic nedělo, proto jsem zažaloval tuto nečinnost generálního ředitele Petra Dvořáka. Soud mi dal za pravdu, že jednal nezákonně. Česká televize mi nyní musí zaplatit soudní poplatek,“ uvedl Koudelka.

V tomto týdnu prý generální ředitel České televize rozhodl a Koudelkovi poslal rozhodnutí o tom, že potvrzuje dosavadní postup a že to, kolik stojí výroba pořadu Otázky Václava Moravce, je obchodní tajemství. „Jsem přesvědčen, že kdyby se Česká televize dotazovala na Ministerstvu dopravy, kolik stojí výstavba dálnice a bylo by odmítnuto jí to sdělit, tak by to velmi kritizovala. Po veřejných subjektech, jiných, než je ona sama, vyžaduje jiné jednání a má vůči nim jiné požadavky než vůči sobě samé,“ uzavřel advokát Koudelka s tím, že Česká televize „káže vodu, ale pije víno“.

Psali jsme: Soud pravomocně zastavil stíhání státního zástupce Grygárka. Popotahovali ho šest let Ostuda! Šílené. Končete. Advokát ke kauzám Babiš i Nagyová. A k Milionu chvilek. Zásadní tvrzení Rozbitá sklenička? Příběh „Janouškova žalobce“: Mluví o náhodě, prý je to jinak Pan Pirát by tu nejspíš chtěl lidové soudy... Komentátor se po výstupu Michálka na síti neudržel

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.