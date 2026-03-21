Naše televize, náš rozhlas. To řekl Svěrák správně, obává se Gulyáš

„Rusko, média, demokracie, žvatli, žvatli…,“ chytal se Michal Gulyáš v komentáři pro ParlamentníListy.cz za hlavu už u prvního řečníka letenské demonstrace Milionu chvilek, kterým byl herec Ivan Trojan. Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
Téma nabralo ještě větší grády, když na pódium dorazil podnikatel a zakladatel muniční akce Dárek pro Putina Dalibor Dědek. „Když mi bylo 11 let, viděl jsem ruské tanky v ulicích. Nechci, abych se toho dožil znovu,“ varoval majitel Jablotronu.
Cestou je podle něj nejen podpora Ukrajiny, ale také podpora českých neziskových organizací, bránících demokracii. K té demonstranty vyzval.
Na pódiu ho vystřídal s hlavním projevem Mikuláš Minář, který si jako hlavní cíl vybral Natálii Vachatovou. Poradkyni premiéra, pocházející z ukrajinské Volyně, popsal slovy „těžko si lze představit někoho více proruského“.
Na Letné pak začala kulturní vložka hudebních a tanečních čísel, zatímco Česká televize přepojila do studia. A Gulyáš byl připraven, že tamní hosté byli výrazně umírněnější, než řečníci od sparťanského stadionu.
„Překvapuje mne, že diskutující ve studiu nejsou až tak ostře vyhranění. Fialovou rétorikou bych řekl, že je to signál opatrnosti,“ komentuje pro ParlamentníListy.cz Michal Gulyáš. Vypadá to prý, že doba se alespoň o milimetr pohnula, byť by bylo chybou očekávat dalekosáhlé změny.
Zaujal jej ale třeba „studiový“ pohled Jindřicha Šídla na zvyšování výdajů na obranu, celkem umírněný. „Čekal jsem od všech větší pilu. Je to umírněné, ve studiu. Na Letné je to jiné. Logicky. Hodně lidí, exhibicionistický adrenalin,“ říká Gulyáš.
Letnou měl do varu vrátit Zdeněk Svěrák, poutaný jako hlavní řečník. Za týden devadesátiletý klasik se ale podle Gulyáše trochu minul formátem. „Přišel něco říci, ale on je tak chytrý a moudrý, že tomu ani ten dav moc nerozumí. Soudruh učitel národa by měl ubrat na intelektuálním akcentu,“ obává se.
Varování Zdeňka Svěráka nad hrozícími čistkami jej ale zaujalo. „Soudruhu Svěráku, byl jsem vyčištěn z médií, mluvíš taky za mne?“ ptá se na Letnou herec.
„Myslím, že chápu legraci, ale zestátnit rozhlas a televizi není legrace, ale drzost,“ varuje dále Zdeněk Svěrák. Mluvil o naší televizi a rozhlase, čímž podle Gulyáše celkem vystihl podstatu. „Oni si ji přivlastnili, lidé to mají platit,“ poznamenává.
Zaujal jej ale řečnický dotaz, kdo vytahuje peníze z televize. „Ptejte se svých oligarchů, lepševici, kdo vytahoval stamiliony různýma cestama,“ radí.
