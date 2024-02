Navalnyj zemřel. Putin informován, hlásí Kreml

V pátek ve věku 47 let zemřel v trestanecké kolonii na Sibiři ruský opoziční vůdce Alexej Navalnyj. Podle vězeňské služby zemřel poté, co zkolaboval a ztratil vědomí kvůli krevní sraženině. Přivolaný lékař prý již Navalnému nemohl pomoci. Prezident Vladimir Putin byl podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova informován.

Navalnyj si odpykával dlouhý trest odnětí svobody v trestanecké kolonii severně od polárního kruhu, kde v pátek podle informací agentury Reuters zemřel po ztrátě vědomí. Federální vězeňská služba Jamalo-něneckého autonomního okruhu ve svém prohlášení uvedla, že se Navalnyj po vycházce „necítil dobře“ a ztratil vědomí.

„Okamžitě se dostavil zdravotnický personál ústavu a byl přivolán tým záchranné služby,“ uvedla vězeňská služba. „Byla provedena všechna nezbytná resuscitační opatření, která nepřinesla pozitivní výsledky. Lékaři záchranné služby konstatovali smrt odsouzeného,“ dodala vězeňská služba s tím, že konkrétní příčiny smrti se zjišťují, ale mělo by jít o krevní sraženinu.

Navalnyj byl zdaleka nejznámější ruský opoziční vůdce, proslavil se před více než deseti lety tím, že pranýřoval elitní třídu kolem prezidenta Vladimira Putina a vyslovoval obvinění z korupce obrovského rozsahu. V průběhu let byl mnohokrát odsouzen za údajnou zpronevěru, pořádání demonstrací nebo narušování veřejného pořádku.

Navalnyj si vysloužil obdiv nesourodé ruské opozice také za to, že se v roce 2021 dobrovolně vrátil do Ruska z Německa, kde se léčil z pokusu o otravu nervově paralytickou látkou. Navalnyj tehdy uvedl, že byl otráven na Sibiři v srpnu 2020. Kreml popřel, že by se ho pokusil zabít, a uvedl, že neexistují důkazy, že byl otráven. Po návratu do Ruska byl Navalnyj odsouzen mimo jiné za zpronevěru, nepovolené opuštění země nebo pohrdání soudem a extremismus.

